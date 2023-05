Raketa přilétla v 15:41 a rozervala dům. Den, na který ukrajinské Dnipro nezapomene

Dům číslo 118 na ulici Nábřeží Vítězství v ukrajinském Dnipru vypadá ve skutečnosti a zblízka hrozivěji než na fotografiích nebo videozáznamech. Vysoká budova - nebo spíš její zbytky - vypadá jako rozšlápnutá a rozervaná obrovskou nelidskou silou.

Od našich zvláštních zpravodajů - V sobotu 14. ledna ve dvě hodiny odpoledne v Česku končilo první kolo prezidentských voleb. Téměř přesně v tu dobu signalizovaly výstražné sirény po téměř celé Ukrajině další ruské nálety.

Přesně v 15:41 dopadla na dům číslo 118 z letadla odpálená střela Ch-22, dlouhá přes jedenáct metrů a vážící skoro šest tun. Přímý zásah. Zničila 236 bytů, ve kterých zemřelo šestačtyřicet lidí, z toho šest dětí. Zbytky domu jsou dnes obehnány zábranami a seshora je slyšet, jak vítr lomcuje sem a tam dveřmi ledničky, která zůstala v bytě, rozčísnutém raketou.

V bytech zůstalo mnoho věcí, které jsou zezdola z ulice vidět. Ovladač pro Playstation, pověšený župan v koupelně, sporák, psací stůl. Smrt dětí připomíná zastávka trolejbusu na protější straně ulice. Je plná plyšáků a hraček.

Všude kolem domu jsou dětská hřiště. Děti si tam hrají dál, a samozřejmě i lidé v těsném sousedství domu hrůzy musejí nějak žít dál. "Když se to stalo, byl jsem zrovna ve Španělsku. Když jsem se dozvěděl, že to je v naší ulici, ve vedlejším domě, nemohl jsem tomu dlouho uvěřit. Znal jsem tam několik lidí, kteří zemřeli. Zahynul můj trenér boxu," říká mladý muž, který vešel z vedlejšího domu.

Další ostřelování

Kolem trosek prochází také mladá dáma s kočárkem. V něm je nemluvně, které nejspíš v době lednového náletu ještě nebylo na světě. "Nerada na ten den vzpomínám. Pamatuji si, jak před sutinami čekaly dvě děti a jejich táta byl někde uvnitř. Samozřejmě je těžké chodit kolem tohohle domu každý den. Vybavuji si často, jak tu stál. Část rodiny o mě měla starost, ale rozhodli jsme se tu žít dál," vypráví žena.

Ukrajinští vyšetřovatelé uvedli, že za masakr jsou zodpovědní příslušníci ruského 52. těžkého bombardovacího leteckého pluku a oznámili také jména šesti podezřelých, kteří se na odpálení rakety podíleli. Podle starosta Dnipra Boryse Filatova okupanti chtěli pravděpodobně trefit nedalekou elektrárnu.

V pondělí zaútočili Rusové na Dnipro znovu, zrovna ve chvíli, kdy byli ve městě my. V noci se ozývaly hlasité výbuchy a dunění, ale ukrajinská protivzdušná obrana už je silná a tentokrát se úder obešel bez obětí.

Místem bolesti a smutku je také několik kilometr vzdálený Krasnopilský hřbitov, který se nachází na jižním okraji Dnipra. Na hrobech jsou stovky modrožlutých ukrajinských vlajek a také praporů se symbolu brigád a pluků, ke kterým vojáci náleželi. Krasnopilske je vojenský hřbitov, kde leží ti, kteří padli při obraně před agresorem.

"Je to genocida."

Cestou tam potkáváme starší paní, která těžce chodí, tak jí nabízíme místo v našem autě. Paní Olga jde položit květiny ke hrobu svého syna. "Už to bude rok, co zemřel na frontě v Luhanské oblasti. Chtěla bych, aby to skončilo, je to genocida. Genocida, páchaná na nás, Ukrajincích. Myslím ale, že nezvítězíme, že to skončí nějakým kompromisem. To je můj názor," upozorňuje.

Hrobník, který se o Krasnopilske stará, říká, že se tu často pohřbívá každý den. "Je to hrozné, protože k tomu nemuselo dojít, kdyby si Putin neusmyslel, že chce zničit Ukrajinu. Vždyť tady leží už skoro tisíc našich chlapců," připomíná.

U některých hrobů jsou lavičky, na náhrobcích je u mnoha padlých datum narození v devadesátých letech. "Včera jsme pochovali opravdu blízkého rodinného přítele, padl ve Svjatove v Luhanské oblasti," říká jeden z návštěvníků hřbitova. Další žena přišla s malým synem: "Leží tady muž, který byl kmotrem mého syna. Padl loni v Luhanské oblasti."

Ukrajina nezveřejňuje údaje o počtu svých padlých, a v zemi je to citlivé téma. "Znám mnoho rodin, které o někoho ve válce přišly. O někoho, kdo padl v boji. Bohužel mnoho," říká k tomu reportér Českého rozhlasu Martin Dorazín, který je jediným českým novinářem trvale žijícím na Ukrajině a bydlí právě v Dnipru.

Video: Žlutá kuchyně v Dnipru se stala symbolem hrůzného lednového útoku (20. 1. 2023)