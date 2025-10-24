Zahraničí

Velvyslankyně v Izraeli: Trumpa oslavovali, bylo to až legrační. Gaza má pomoci dost

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 1 hodinou
„Izraelci jsou skutečně nadšení z toho, že se vrátili všichni živí rukojmí. Nemají ale radost z toho, že Hamás stále ještě nevydal třináct těl mrtvých Židů. Teroristické hnutí s nimi lehce obchoduje a první fázi mírového procesu protahuje,“ vysvětluje česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová.
Spotlight News - Veronika Kuchyňová Šmigolová. | Video: Tým Spotlight

Podmínkou další fáze jednání o míru je odzbrojení Hamásu, ke kterému by mohly přispět Katar a Turecko. "Na tyto země musí vyvinout tlak Spojené státy," vysvětluje diplomatka. Domnívá se, že Katar by mohl členům organizace pohrozit tím, že jim přestane poskytovat útočiště. Turecko pak může stáhnout svou finanční i politickou podporu.

Kuchyňová Šmigolová nicméně upozorňuje na to, že úplné zlikvidování Hamásu si Katar nepřeje. "Trochu lavíruje mezi tím, že si chce udržet podporu prezidenta Trumpa, americkou základnu a tak dále, ale zároveň nechce Hamás úplně zlikvidovat, protože je pro něj páka a ukázka toho, že Katar je velmoc ve vyjednávání. Přišel by tím o jeden ze svých trumfů," říká velvyslankyně.

Co se týče Donalda Trumpa, ten je v Izraeli považován za amerického prezidenta, který za zemí dlouhodobě a konzistentně stojí. "Jeho podpora po uzavření dohody a po propuštění živých rukojmí ještě výrazně vzrostla. Až to působilo trochu legračně a roztomile. V den, kdy pronášel projev, byl v celém Izraeli oslavován."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

 
