Velvyslankyně v Izraeli: Trumpa oslavovali, bylo to až legrační. Gaza má pomoci dost

Podmínkou další fáze jednání o míru je odzbrojení Hamásu, ke kterému by mohly přispět Katar a Turecko. "Na tyto země musí vyvinout tlak Spojené státy," vysvětluje diplomatka. Domnívá se, že Katar by mohl členům organizace pohrozit tím, že jim přestane poskytovat útočiště. Turecko pak může stáhnout svou finanční i politickou podporu.
Kuchyňová Šmigolová nicméně upozorňuje na to, že úplné zlikvidování Hamásu si Katar nepřeje. "Trochu lavíruje mezi tím, že si chce udržet podporu prezidenta Trumpa, americkou základnu a tak dále, ale zároveň nechce Hamás úplně zlikvidovat, protože je pro něj páka a ukázka toho, že Katar je velmoc ve vyjednávání. Přišel by tím o jeden ze svých trumfů," říká velvyslankyně.
Co se týče Donalda Trumpa, ten je v Izraeli považován za amerického prezidenta, který za zemí dlouhodobě a konzistentně stojí. "Jeho podpora po uzavření dohody a po propuštění živých rukojmí ještě výrazně vzrostla. Až to působilo trochu legračně a roztomile. V den, kdy pronášel projev, byl v celém Izraeli oslavován."
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.