Italská vláda otočila. Salvini odmítl přijmout loď Lifeline s migranty, vyzval k tomu Maltu

Malta na výzvu italského ministra vnitra odpověděla neurčitě. Vzkázala, že "se zachová podle zákonů a příslušných dohod".

Řím - Italský ministr vnitra Matteo Salvini v pátek požádal Maltu, aby přijala loď německé nevládní organizace Lifeline s více než dvěma sty migrantů z Afriky.

Salvini to uvedl na Twitteru s tím, že Lifeline je "právě v maltských vodách". "Je jasné, že loď bude posléze zkonfiskována a její posádka zadržena, aby už nemohla obchodovat s lidmi," uvedl Salvini, který po nedávném nástupu do úřadu začal plnit slib zastavit masový příliv migrantů do Itálie.

Součástí jeho strategie je nepřijímat lodě zahraničních nevládních organizací, které podle něj pomáhají pašerákům lidí.

La NAVE FUORILEGGE #Lifeline è ora in acque di Malta, col suo carico di 239 immigrati.

Per sicurezza di equipaggio e passeggeri abbiamo chiesto che Malta apra i porti.

Chiaro che poi quella nave dovrà essere sequestrata, ed il suo equipaggio fermato.

Mai più in mare a trafficare. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 22, 2018

Ještě ve čtvrtek přitom italský ministr dopravy Danilo Toninelli oznámil, že migranty přijme Itálie a loď nevládní organizace zadrží. Informovala o tom v pátek agentura AP.

"Žádáme lidsky i politicky, aby Malta otevřela jeden ze svých přístavů a nechala ty zoufalé lidi vystoupit z lodi," uvedl v pátek Salvini.

Malta podle agentury AP odpověděla neurčitě, vzkázala, že "se zachová podle zákonů a příslušných dohod". Mezinárodní právo stanoví, že země musí loď v nouzi přijmout, pokud je její přístav nejbližším přístavem pro záchranu lidí nebo pokud ji o to požádá kapitán lodi.

Loď Lifeline nalodila přes 200 migrantů začátkem týdne u libyjských břehů i přes varování Salviniho, že ji Itálie nepřijme. Italská a libyjská pobřežní stráž posádce sdělily, ať zůstane v libyjských vodách a počká na loď z Libye.

Ve čtvrtek se objevilo na sociálních sítích video, na němž Salvini prohlásil, že Lifeline uvidí Itálii jen na pohlednici a ať si posádka odveze migranty kamkoliv jinam. Navečer ale italský ministr dopravy řekl, že migranty převezme italská pobřežní stráž a že loď Lifeline Itálie zadrží.

Případ lodi Lifeline připomíná nedávnou kauzu lodi Aquarius, kterou Itálie rovněž odmítla přijmout s tím, že jde o loď nevládní organizace. Tuto loď provozuje organizace SOS Méditerranée, která má sídlo ve Francii. I tehdy Řím požádal Maltu, aby loď s 629 migranty přijala. Malta to odmítla, migranti skončili po týdnu na moři ve španělské Valencii.

