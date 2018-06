Pohraniční stráž se změní v unijní policii, bude mít větší moc, navrhuje Evropská komise

Evropská komise chce pokročit v řešení otázky migrace. Nová unijní policie by například mohla "najímat a rozmísťovat vlastní pohraniční stráž".

Brusel - Evropská komise chce zlepšit ochranu vnějších hranic unie, a tak brzy navrhne změnu současné evropské pobřežní a pohraniční stráže. Ta by se měla přeměnit v pohraniční policii, která by získala silnější mandát.

Tato nová policie by mohla "najímat a rozmísťovat vlastní pohraniční stráž", popsal ve čtvrtek komisař pro vnitro Dimitris Avramopulos. Posílen by podle něj měl být i mandát Evropského podpůrného azylového úřadu (EASO), který by měl dokázat rychle zemím poradit, kdo má být bez odkladu vrácen, a kdo má naopak nárok na zařazení do azylového řízení.

"V obou případech mluvíme o daleko větších operačních schopnostech. Čekám, že návrhy získají podporu," uvedl Avramopulos.

O hledání řešení migrační otázky budou v neděli jednat šéfové některých států Evropské unie v Bruselu. Konečná rozhodnutí však budou učiněna až za týden, na řádném červnovém summitu osmadvacítky.

Evropská agentura pro pobřežní a pohraniční stráž (Frontex) ve své nynější podobě vznikla teprve v roce 2016, právě v reakci na migrační krizi. Více než 1300 jejích pracovníků nyní podporuje pohraničníky v Řecku, Itálii, Bulharsku či Španělsku. Komise už v souvislosti s příštím víceletým rozpočtem EU navrhla posílit stráž do roku 2027 na 10 tisíc lidí.

Návrh závěrů nedělní schůzky přitom takové posílení žádá uskutečnit ještě ve stávajícím finančním období, tedy do konce roku 2020.

"Až se příští týden lídři sejdou (na řádném summitu EU), měli by se sjednotit na těch oblastech, kde je možné pokročit dál," poznamenal Avramopulos. V první řadě by podle něj měli rozhodnout o dokončení práce na reformě unijního azylového systému ještě letos. Avramopulos míní, že to je možné. "Všichni víme, že stávající systém není funkční," upozornil komisař.