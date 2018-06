Konec slovní přestřelky o přijetí lodě s migranty. Italský premiér navštíví v Paříži Macrona

Spor mezi Francií a Itálií kvůli přijetí migrantů z lodě Aquarius se vyostřil ve středu.

Řím - Italský premiér Giuseppe Conte se v pátek setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, s nímž má jednat mimo jiné o migrační politice. Informovala o tom agentura ANSA. Ještě ve středu přitom hrozilo, že Conte do Paříže nepojede kvůli kauze francouzské lodi s několika stovkami afrických migrantů, jimž minulý týden Itálie odmítla otevřít svoje přístavy. Macron poté obvinil italskou vládu z cynismu a nezodpovědnosti a Itálie žádala za jeho slova omluvu.

Agentura ANSA s odvoláním na italskou vládu uvedla, že Macron a Conte spolu ve středu pozdě večer telefonicky hovořili. "Prezident Macron zdůraznil, že svými výroky nechtěl urazit Itálii ani italský lid," uvedla v prohlášení italská vláda. Macron a Conte se podle komuniké shodli, že před summitem EU koncem června je nutné, aby společně probrali nové možnosti řešení migrační krize.

Spor mezi Francií a Itálií kvůli lodi Aquarius se vyostřil ve středu. Italské ministerstvo zahraničí si povolalo francouzského velvyslance v Římě, aby podal vysvětlení ke kritice Itálie ze strany Francie. Italský ministr vnitra Matteo Salvini ve středu také vyzval Francouze, aby se omluvili. Italský ministr financí Giovanni Tria kvůli konfliktu zrušil středeční schůzku s francouzským kolegou Brunem Le Mairem.

Spor vypukl kvůli lodi Aquarius francouzské neziskové organizace SOS Méditerranée s více než šesti stovkami migrantů na palubě, kterou minulý týden odmítly přijmout Itálie a Malta a která nyní směřuje do španělského přístavu Valencie. S přepravou běženců pomáhají dvě lodě italské pobřežní stráže, které na svou palubu z bezpečnostních důvodů převzaly část migrantů.

Salvini, který zastupuje v italské vládě protiimigrační stranu Liga, ve středu v italském Senátu vyzval francouzský kabinet, aby přešel od slov k činům a urychlil solidární příjem uprchlíků. Připomněl, že Francie se zavázala přijmout přes 9000 migrantů, kteří v posledních letech přišli do Itálie. Nakonec ale podle něj poskytla azyl jen několika stovkám z nich. Zpět do Itálie vrátila Francie 10.249 migrantů, kteří překročili hranici od počátku letošního roku do konce května.

Salvini také ve středu zdůraznil, že Itálie projevovala dosud se statisíci migrantů solidarity a lidskosti "až dost". Itálie se stala v posledních dvou letech hlavní vstupní branou migrantů z Afriky a Blízkého východu do Evropy poté, co země EU v roce 2016 uzavřely takzvanou balkánskou trasu přes Řecko.

Od začátku letošního roku připlulo do Itálie přes Středozemní moře na 15.340 migrantů z Afriky, loni to bylo 119.370 lidí a v roce 2016 dokonce 181.440, uvádí statistika Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).