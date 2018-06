před 1 hodinou

Itálie se chystá zabránit ve vstupu do svých přístavů další lodi nevládní společnosti. Jde o loď organizace Lifeline, která tento týden u libyjských břehů vylovila z moře a člunů na 250 migrantů. Ministr vnitra Matteo Salvini uvedl, že tahle loď se do Itálie nedostane, napsala agentura ANSA. "Pokud se potvrdí, že jde o nizozemskou loď, pod nizozemskou vlajkou, měli by ty lidi odvézt do Nizozemska, nebo Gibraltaru, nebo Británie, nebo Španělska, nebo Francie, kam budou chtít," řekl Salvini na videu na sociální síti Facebook. Agentura ANSA odpoledne bez dalších podrobností informovala, že loď nepluje pod nizozemskou vlajkou.