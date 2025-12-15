Íránská držitelka Nobelovy ceny musela po brutálním zatčení do nemocnice

Íránská držitelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová skončila dvakrát na pohotovosti po brutálním zatčení íránskými bezpečnostními složkami 12. prosince. Podle agentury Reuters to uvedla její rodina, která s ní telefonicky hovořila v neděli večer. Íránské úřady věc nekomentovaly.
"Narges Mohammadíová během hovoru řekla, že údery byly tak intenzivní, silné a opakované, že byla dvakrát odvezena na pohotovost… Její fyzický stav v době hovoru nebyl dobrý a vypadala nemocně," uvedla nadace nesoucí aktivistčino jméno ve svém příspěvku na X. Rodině Mohammadíová také sdělila, že čelí obvinění ze spolupráce s izraelskou vládou a že jí bezpečnostní složky vyhrožovaly smrtí. Požádala své právní zástupce, aby na bezpečnostní složky, které ji zadržely, podali žalobu za násilné zatčení.
Mohammadíová dostala Nobelovu cenu za mír v roce 2023. V minulosti byla odsouzena k odnětí svobody na 13 let a devět měsíců kvůli údajnému spolčení proti státní bezpečnosti a šíření propagandy proti íránské vládě. Ve vězení prodělala několik infarktů a v roce 2022 podstoupila operaci. Z vězení byla propuštěna v prosinci 2024 na tři týdny do domácího léčení po operaci, nicméně její pobyt na svobodě íránské úřady prodlužovaly. V aktivismu Mohammadíová na svobodě pokračovala. Zúčastnila se několika protestů a poskytovala rozhovory zahraničním médiím. V jednom případě se zúčastnila protestu před nechvalně známou věznicí Evín, kde byla uvězněna.
Mohammadíová byla podle nadace zatčena na pietní akci uspořádané na počest právníka, který se specializoval na lidská práva a který byl za dosud nevyjasněných okolností nedávno nalezen mrtvý. Prokurátor z Mašhadu v sobotu novinářům řekl, že Mohammadíová a právníkův bratr při vzpomínkové ceremonii pronesli provokativní výroky a "vyzývali přítomné, aby skandovali slogany porušující normy".
