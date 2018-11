před 14 hodinami

Přesně před 40 lety, 18. listopadu 1978, došlo k tragédii jménem jonestownský masakr. Náboženský fanatik Jim Jones, který trpěl schizofrenií, tehdy donutil přes devět stovek členů své sekty Chrám lidu vypít smrtící jed. Těm, kteří protestovali, byla tekutina násilně vpravena do žil injekční stříkačkou. Neštěstí bylo co do počtu obětí nejtragičtějším skonem amerických civilistů (s výjimkou přírodních katastrof) až do teroristických útoků 11. září 2001.