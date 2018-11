Dohoda o brexitu je zase blíž. Podařilo se vyřešit problém s Gibraltarem

Necelý den před začátkem mimořádného summitu EU, na kterém mají premiéři a prezidenti sedmadvaceti zemí potvrdit dohodu o vystoupení Británie z bloku, se podařilo vyřešit námitky, které kvůli Gibraltaru na poslední chvíli vzneslo Španělsko. Potvrdili to nejprve diplomaté a poté i španělský premiér Pedro Sanchéz.

Britská vláda v krátkém prohlášení uvedla, že článek smlouvy o brexitu, se kterým mělo Španělsko problém, nijak nepředurčuje územní rozsah v budoucnosti uzavíraných smluv mezi Velkou Británií a Evropskou unií.

Španělský premiér v Madridu odpoledne prohlásil, že EU a Británie ohledně Gibraltaru přijaly požadavky jeho vlády. Na summitu hodlá dohodnuté podmínky brexitu podpořit.

Španělé v minulých dnech na poslední chvíli zdramatizovali přípravu nedělní vrcholné schůzky požadavkem jasné garance toho, že jakékoliv budoucí dohody týkající se Gibraltaru budou dojednávány přímo mezi Madridem a Londýnem.

Sobotní řešení, na jehož vzniku pracovali diplomaté přes noc, tak znamená zelenou pro summit v neděli dopoledne. Šéf vrcholných unijních schůzek Donald Tusk okamžitě poslal do hlavních měst příslušnou pozvánku.

Napsal v ní, že sedmadvacítka obstála v testu jednoty a solidarity. Premiérům a prezidentům doporučí podpořit dokumenty související s britským odchodem na konci března 2019.

V Bruselu ještě v sobotu v podvečer jedná s Tuskem i šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem britská premiérka Theresa Mayová.

Problém měla španělská vláda s článkem 184 návrhu dohody, který v zásadě velmi obecně uvádí, že EU a Británie mají zájem v budoucnu v dobré víře a rychle uzavřít dohody o budoucích vztazích tak, aby mohly začít platit ihned po konci přechodného období.

Britská vláda nyní veřejně článek interpretovala v tom smyslu, že se v něm nikde nehovoří o územním rozsahu podobných smluv, a nikde v něm tedy nestojí, že se musí týkat stejných území jako samotná smlouva o brexitu. Ta se totiž pochopitelně vztahuje i na Gibraltar.

Britský velvyslanec při EU Tim Barrow zároveň v doprovodném dopise zdůraznil, že interpretace nemění nic na postoji britské vlády, která hodlá o budoucích smlouvách vždy vyjednávat jménem všech území, za jejichž vnější vztahy je odpovědná.

Dohoda také ustavuje přechodné období do konce roku 2020, které může být "o rok či dva" prodlouženo. Právě v této době chtějí EU a Británie uzavřít klíčové smlouvy o budoucích ekonomických či bezpečnostních vztazích - jejich územní rozsah ovšem ke klidu španělského premiéra není nijak předem definován.

Smlouva o vystoupení definuje samotné podmínky odchodu Británie, týká se práv občanů, finančního vyrovnání, obsahuje pojistku pro udržení volné hranice mezi Irskem a Severním Irskem a další body.

Problémy v Belfastu nekončí

Představitelé severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), která podporuje menšinovou vládu Theresy Mayové, mezitím pokračují v kritice návrhu dohody o brexitu. Místopředseda DUP Nigel Dodds má za to, že dokument staví zemi do "ubohé a trapné pozice".

Dodds vzkázal premiérce Mayové, aby "vyhodila do koše" severoirskou pojistku. Tento právně závazný záložní plán byl do "rozvodové dohody" s Bruselem zahrnut, aby nemohlo dojít k obnovení hraničních kontrol mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Pro DUP je ale nepřijatelné, že při jeho uplatnění by se na Severní Irsko vztahovala pravidla bližší jednotnému trhu EU než na zbytek britského území.

"Zveřejněná dohoda o vystoupení staví Spojené království do ubohé a trapné pozice… svázané ve svěrací kazajce EU, rozdělené a ponížené," citovala Doddse agentura Reuters.

Šéfka strany DUP Arlene Fosterová zase v rozhovoru s deníkem The Times naznačila, že před prosazením dohody by upřednostnila vládu v čele s labouristickým lídrem Jeremym Corbynem. "Náš vzkaz premiérce Mayové je jasný: vaši brexitovou dohodu nemůžeme přijmout," uvedla.