Nikdo neví, co s námi bude. Gibraltar se bojí brexitu, některým lidem už teď klesají platy

V referendu o brexitu volili obyvatelé Gibraltaru takřka jednohlasně setrvání v Evropské unii. Přesto se malé britské zámořské území od EU odtrhne. Nejisté budoucnosti se obávají jak britští obyvatelé Gibraltaru, tak Španělé, kteří na "Skálu" dojíždějí za prací. Hranice každé ráno překračuje okolo 10 tisíc lidí.

Gibraltar (od naší zpravodajky) - "Londýn by se měl radši vzdát vlády a předat ji třeba Norům. Ti to umějí," říká sarkasticky Gibraltařan Barry, zatímco popíjí cider na místním náměstí Casemates. Známá, přes 400 metrů vysoká "Skála" se pne přímo za jeho zády.

Barryho povzdech je pochopitelný. Právě dnes přišel o práci, podruhé během několika týdnů.

Do toho se přidává skepse okolo brexitu, který obyvatelé britského zámořského území v referendu odmítli - ale stejně se zbytkem Spojeného království musí Evropskou unii opustit.

"Sehnat tu obyčejnou slušnou práci je pro mě těžké," říká 37letý mechanik. Vzápětí pokývá hlavou a připouští, že brexit by mu paradoxně mohl i pomoci. "Je tu hodně Španělů, mohlo by se to trochu zredukovat. Španělštinu slyšíte všude," dodává. Zatímco Španělé obsazují spíše pozice prodavačů, Britové ze severu sem jezdí pracovat ve velkém i do silného bankovního sektoru.

Barry, stejně jako 96 procent obyvatel Gibraltaru, hlasoval proti odchodu z EU. "Já jsem volil 'zůstat'. A nikoho, kdo by volil 'odejít', ani neznám," dodává. Předloňské referendum o setrvání v EU pro něj bylo tak důležité, že poprvé za dvacet let, co žije na Gibraltaru, zamířil k volebním urnám.

Pro brexit naopak hlasovalo jenom 823 z více než 24 tisíc oprávněných gibraltarských voličů. Jednalo se o největší podporu EU ze všech volebních okrsků, které se k brexitu mohly vyslovit.

Nafukovací město

Gibraltar je jediným evropským zámořským územím Spojeného království. Má rozlohu jen 6,5 kilometru čtverečních a žije v něm přes 30 tisíc lidí, jejichž počet ale každé ráno narůstá o mnoho tisíc.

Evropský parlament ve své zprávě píše, že do zaměstnání sem ze Španělska dennodenně dojíždí asi 40 procent pracovní síly (přes polovinu tvoří Španělé). Volný pohyb je tak zcela zásadním prvkem gibraltarské ekonomiky.

Okolo 10 tisíc Španělů, ale i řada Britů nebo rodilých Gibraltařanů si nemůže drahé bydlení v zámořském území dovolit, a tak každý den dojíždí z příhraničního španělského městečka La Línea a jeho okolí zvaného Campo de Gibraltar. Ráno čekají několik desítek minut v dopravní zácpě, která se před celnicí táhne kolem posledního parkoviště na španělské straně.

Ani po průjezdu celnicí ale nemají vyhráno. Jediná přístupová silnice na Gibraltar totiž křižuje ranvej místního letiště a vzniklou křižovatku ovládají klasické dopravní semafory.

"Dojíždím raději na kole," vysvětluje například 41letá Skotka Sarah, která tu žije přes dva roky a prodává suvenýry uvnitř hradeb v historickém centru města. Bydlení v Gibraltaru je příliš drahé i na ni.

Po celém městě jsou vidět nové rozestavěné budovy. Zaparkovat není kde.

"Snaží se z Gibraltaru udělat druhé Monako, ráj pro bohaté," přitakává i Barry, který si tu může dovolit žít jen proto, že bydlí v bytě, který mu zapůjčil otec a jemuž platí "jen" 90 liber týdně (zhruba 2600 korun). Když byla práce, Barry vydělával v přepočtu až 30 tisíc korun měsíčně. Až donedávna ale i on dojížděl přes hranice.

Malá slunná Británie

Pravého Gibraltařana poznáte poměrně snadno. Zpravidla je to hlasitý člověk s výrazným britským přízvukem. Dokonce může jet červeným dvoupatrovým autobusem, telefonovat z klasické červené budky a na každém rohu si podle libosti dát "fish and chips".

Gibraltar je taková malá slunná Británie. "Je to tu klidnější," říká Barry, který až do svých 16 let žil v anglickém Nottinghamu. Podle něj se tu mísí britský pořádek se španělským přístupem.

"Doufám, že brexitem se pro mě nic nezmění. Ale nemůžete si být jistí, co bude, nikdo nic neví. Je to děsivé," říká prodavačka Sarah. Ještě horší to ale podle ní mají tisíce Španělů, kteří bydlí přes hranice Gibraltaru a každý den dojíždějí spolu s ní do práce.

Své by o tom mohla vyprávět i 25letá španělská servírka, která pracuje ve španělské restauraci přímo v centru Gibraltaru. Brexit její život ovlivňuje už teď.

"Brexit mi způsobuje potíže, protože jsem placená v librách a on hýbe kurzem. Po brexitu nejspíš přijdu o další peníze. Měla jsem tu hezkou výplatu, teď už beru méně. Navíc budu muset vozit pas kvůli hranicím," dodává španělsky číšnice původem ze Sevilly. Angličtinu moc neovládá.

Spory se Španělskem

Není přitom tajemstvím, že Španělsko dlouhodobě stojí o větší vliv na Gibraltaru, který více než 300 let spadá pod Spojené království.

Už před britským referendem o setrvání v EU dal Madrid najevo, že v případě brexitu bude usilovat o společnou britsko-španělskou správu, alespoň v některých aspektech. Tehdejší španělský ministr zahraničí José Manuel García-Margallo se pak nebál dokonce prohlásit, že nad Gibraltarem brzy "zavlaje španělská vlajka".

To ale odmítl gibraltarský předseda vlády Fabian Picardo. "Jsme spojeni s Velkou Británií, nahlížíme na svět britským pohledem. Nechceme to měnit," prohlásil minulý měsíc. Podobně hovoří i Londýn.

V realističtější rovině tak Madrid chce v tuto chvíli prosadit, aby zde i po brexitu mohly bez potíží dál pracovat tisíce Španělů.

Gibraltar je součástí jednotného trhu, ale ne celní unie. Dnes je znám především jako centrum finančních služeb a internetového hraní, které dohromady tvoří asi 40 procent jeho hrubého domácího produktu (HDP).

Pokud by Británie odešla z EU bez jakékoliv dohody, Gibraltar by přišel o odbytiště pro asi pětinu svých služeb, připomněl loni Evropský parlament.

Brusel přitom loni nabídl Španělku ohledně budoucích dohod s Gibraltarem právo veta, potvrdili to i europoslanci. "Až Spojené království opustí unii, žádná dohoda mezi EU a Spojeným královstvím nemůže platit pro území Gibraltaru, pokud se nedohodnou Španělsko a Spojené království," uvádí se v návrzích na vyjednávání.

Dokud žijí makakové…

Ve vyjednávání o rozchodu EU a Londýna nemá Gibraltar téměř žádné slovo. Británie rozhoduje i o jeho vnitřní bezpečnosti.

Předseda gibraltarské vlády Picardo přitom už před referendem naznačil, že Gibraltar by chtěl i po případném brexitu zůstat součástí EU - hlavně evropského jednotného trhu. Stále by ale setrvával v britském impériu.

Letos v lednu se Picardo dokonce nechal slyšet, že je připraven odmítnout některé části dohody vyjednané Londýnem, které by Gibraltaru uškodily. Zejména v případě obchodu a sociálního systému, které podle ústavy spadají pod svrchovaná práva Gibraltaru.

"Je jasné, že tady na Gibraltaru máme právo veta v případě brexitových záležitostí týkajících se Gibraltaru," řekl Picardo britskému listu Independent.

Minulý měsíc ale Picardo poněkud nečekaně obrátil s tím, že nejvíce aktivit Gibraltaru na jednotném unijním trhu je stejně napojeno na Velkou Británii. Proto je podle něj v tuto chvíli potřeba zabezpečit si přístup na britský trh. Sám Londýn trvá na tom, že Gibraltar opustí EU za stejných podmínek jako zbytek Británie.

Britské a evropské vyjednávací týmy se v březnu dohodly, že Spojené království namísto okamžitého odchodu příští rok nastoupí do 21měsíčního přechodného období. Během něj bude součástí jednotného trhu a bude muset dodržovat unijní předpisy. Není ale jasné, zejména kvůli možnosti španělského veta, zda budou stejné podmínky platit i pro Gibraltar.

Picardův zástupce Joseph Garcia reagoval slovy, že Gibraltar se nenechá dotlačit k akceptování "společné suverenity" mezi Spojeným královstvím a Španělskem.

Suverenita je pro Gibraltar důležitá. Jak ale praví místní legenda, dokud na "Skále" žijí slavní makakové, zůstane Gibraltar britský. A tyto opice nejenže žijí, ale podle turistů jsou čím dál drzejší.

