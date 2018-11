Brexit se zase posunul dál, rozvodovou dohodu schválili ministři EU

Evropský vyjednávač pro brexit Michel Barnier oznámil, že ministři EU podpořili návrh dohody o vystoupení Británie z Evropské unie. Barnier ho označil za spravedlivý a vyvážený. Zároveň vyzval k tomu, aby se obě strany nyní soustředily na vyjednávání o budoucích vzájemných vztazích.

Právě detaily o budoucích vztazích jsou stále nevyřešené. Prohlášení o nich i samotná brexitová dohoda mají být schváleny na nedělním summitu. Na textu "rozvodové dohody" se vyjednavači obou stran na pracovní úrovni shodli už před týdnem.

Zatím navíc zbývá i otevřená otázka, na jak dlouho by mohlo být případně možné jednou prodloužit předpokládané přechodné období, které nyní končí v prosinci 2020.

Mezitím je ve svízelné situaci britská premiérka Theresa Mayová, které i mnozí kolegové z Konzervativní strany vytýkají vyjednání dohody s EU, jež je podle nich špatná. Z jejího týmu odešli někteří důležití politici, mezi nimi i samotný ministr pro brexit Dominic Raab.

EU musí počítat i s tím, že rozvodovou smlouvu bude ještě schvalovat britský parlament, a ten ji může odmítnout. Pak by hrozil brexit bez dohody.

Nyní některá britská média informují, že vzbouřenci proti Mayové shánějí dostatek podpisů k hlasování o nedůvěře vládě. K uspořádání hlasování konzervativních poslanců je zapotřebí, aby o to písemně požádalo nejméně 48 z nich (tedy 15 procent). Podle bulvárního deníku The Sun se již takto pro hlasování veřejně či tajně vyslovilo 42 poslanců. Server BBC News dokonce píše, že potřebný práh byl už překročen.

Pokud by k hlasování, které bývá tajné, skutečně došlo a Mayová by ho vyhrála, znamenalo by to, že její pozici by rok nikdo v rámci Konzervativní strany nesměl zpochybnit.

Českou republiku zastupoval na pondělním jednání státní tajemník pro EU Aleš Chmelař.

Dohoda ochrání britské firmy

Brexit byl v pondělí tématem také na výroční konferenci Konfederace britského průmyslu (CBI), na níž vystoupila premiérka Mayová. Před přítomnými podnikateli svůj brexitový plán hájila. Země podle ní po rozluce s evropským blokem získá zpět kontrolu nad svými zákony, penězi a migrací.

Občané členských zemí unie tak už podle Mayové "nebudou předbíhat ve frontě" kvalifikované pracovníky ze třetích zemí, například "inženýry ze Sydney a softwarové vývojáře z Dillí".

Mayová také prohlásila, že dojednaná brexitová dohoda ochrání i britské firmy, pro které je klíčový hladký pohyb zboží. Zajistí podle ní také spolupráci s EU v oblasti bezpečnosti.

Na otázku ohledně takzvané pojistky, jejímž cílem je zabránit přísným kontrolám na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem, premiérka odpověděla, že toto řešení nakonec vůbec nemusí nastat. "Obě strany chtějí ambiciózní obchodní dohodu," dodala. Záložní plán by platil v případě, že se Londýn s EU nedohodnou na podrobných podmínkách budoucích obchodních a dalších vztahů.

Video: Přijetí dohody o brexitu je v národním zájmu, říká Mayová