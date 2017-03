Stejný margarín, ale jiné složení. Chceme jíst kvalitní potraviny jako Němci, vyzvou Brusel premiéři

před 4 hodinami

Premiéři Česka a dalších zemí visegrádské čtyřky ve čtvrtek vyzvou Evropskou komisi, aby zasáhla proti rozdílné kvalitě potravin v unii. Chtějí, aby Evropská komise rozdíly zakázala. Řada výrobků má například v Česku a v Německu stejný název a obal, ale jiné složení. Evropská komise ale tvrdí, že Česku a dalším zemím nic nebrání, aby v případě podvodu už dnes zasáhly samy.

Varšava - Stejné potraviny, ale v Česku a Německu mají různé složení. Studie prokázaly, že takové výrobky prodávané v ČR jsou často méně kvalitní než ty u západních sousedů.

Evropská komise by proto měla podle Česka a ostatních členů visegrádské čtyřky okamžitě zasáhnout. Premiéři zemí V4 k tomu vyzvou na svém čtvrtečním mimořádném summitu ve Varšavě. Návrh jeho závěrečné deklarace má Aktuálně.cz k dispozici.

"Vyzýváme Evropskou komisi, aby okamžitě přijala adekvátní opatření, jež by s rozdílnou kvalitou potravin na evropském trhu skoncovala," shodnou se podle návrhu deklarace předsedové vlád Česka, Slovenska, Polska a Maďarska.

Komise by podle nich měla co nejdříve předložit návrh, který by prodávání potravin se stejným názvem, ale různým složením zakázal.

O svolání schůzky V4 požádalo Slovensko. Nedávno dokončilo studii, která prokázala, že některé potraviny prodávané na Slovensku jsou méně kvalitní než ty nabízené pod stejným názvem v Německu.

V Česku ukázala to samé analýza Vysoké školy chemicko-technologické už před rokem a půl.

O desetinu méně tuku

Například margarín Rama na českých pultech obsahoval o 10 procent méně tuku v porovnání s tím, který se prodává v Německu. Rozdíly byly taky u nápojů Pepsi nebo Sprite či u masových konzerv Luncheon a zmrazené pizzy Dr. Oetker.

Firma Pepsi nyní tvrdí, že své výrobky v Česku a na Slovensku sladí stejně jako v Německu.

Společnost Mars, která vyrábí hlavně cukrovinky a žvýkačky, přiznala, že v jejích továrnách v rámci EU "jsou někdy používány odlišné ingredience a výsledkem mohou být mírné odlišnosti ve složení". Podle firmy to ale nemá vliv na kvalitu nebo chuť výrobku.

Supermarket Lidl zase upozorňuje, že za kvalitu zboží je zodpovědný jeho výrobce. U potravin nesoucích značku Lidl prý řetězec nedělá žádné rozdíly v jejich kvalitě.

Mohou si za to sami spotřebitelé

Výrobci, u kterých testy odhalily různý obsah jejich produktů, argumentovali tím, že reagují na preference spotřebitelů. Ty se prý v různých zemích liší − jako například u Ramy.

"V České republice se tento výrobek používá především na studenou kuchyni, v jiných státech, například v Německu, je Rama univerzálním multifunkčním výrobkem s rozšířeným použitím na vaření, pečení a restování," tvrdila firma Unilever, která Ramu vyrábí.

Výrobci taky většinou říkají, že pro Čechy je při nákupu potravin velmi důležitým kritériem cena. Díky jinému složení se tak výrobek na českém trhu může prodávat levněji.

Česká republika se ale nebojí, že by kvůli tlaku na stejnou kvalitu potravin hrozilo zdražení, jak někdy tvrdí výrobci. "Když výrazně klesly ceny za roaming, také to nezpůsobilo zdražení domácího volání," řekl Aktuálně.cz mimo záznam jeden z úředníků, kteří mají jednání o kvalitě potravin na starosti.

Zákony nejsou potřeba

Evropská komise souhlasí, že různá kvalita výrobků může být problém. "Dvojí kvalita potravin stejné značky v různých členských státech je zavádějící, neomluvitelná a nefér vůči spotřebitelům," říká eurokomisařka Věra Jourová, která má mimo jiné na starosti ochranu spotřebitele.

Komise ale až dosud odmítala, že by bylo potřeba přijímat nové zákony. Přesné složení výrobku totiž musí být vždy na jeho obale. Zákazník tak má jasnou informaci o tom, co kupuje.

Na druhou stranu ovšem souhlasí, že jestli výrobce propaguje svůj produkt jako stejný, ale jeho složení se v různých zemích liší, je to klamání spotřebitele.

Podle Bruselu ale už teď nic nebrání národním úřadům například v Česku, aby proti tomu případ od případu zasáhly. Dokument, ve kterém komise píše toto stanovisko Česku, má redakce k dispozici.

Proti je Německo

Země visegrádské čtyřky chtějí ve svém tlaku pokračovat příští týden na summitu lídrů všech zemí Evropské unie v Bruselu.

Jedním z jeho témat má být situace na jednotném evropském trhu. A Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko chtějí právě zde poukázat na výrobky, které se prodávají v rámci jednotného trhu, ale mají různé složení. "Pro všechny občany zemí Evropské unie by měly platit stejné standardy," řekl premiér Bohuslav Sobotka.

Cílem Sobotky a jeho kolegů ze zemí V4 je, aby evropský summit příští týden vyzval k předložení legislativy, která by současnou praxi řady výrobců zakázala.

Podle zdrojů Aktuálně.cz je ale proti iniciativě Německo. Nutnost nabízet stejně kvalitní potraviny by pro jeho firmy nejspíš znamenala vyšší náklady. Vzhledem k citlivosti tématu ale Německo se svou kritikou nechce vystoupit veřejně. Země Visegrádu tak doufají, že nakonec získají podporu ostatních států EU.

autor: Ondřej Houska