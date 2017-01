Musíme skončit s akčními slevami, je na to vhodný čas, shodují se zástupci řetězců i výrobců

před 2 hodinami

Ekonomika roste, teď je ten pravý čas výrazně omezit slevové akce, zaznělo na maloobchodní konferenci Retail Summit. Česko je podle řetězců i výrobců unikátní v tom, kolik zboží se zde prodá v akcích. Firmám se to nelíbí. Omezení slev by ale vedlo ke zvýšení prodejních cen.

Praha – Obchodníci i výrobci by měli využít současný příznivý vývoj ekonomiky k eliminaci velkého množství slevových akcí na českém trhu. Na maloobchodní konferenci Retail Summit to řekl generální ředitel Hamé Martin Štrupl. Až polovina rychloobrátkového zboží se v Česku prodá v akčních slevách.

"Česká republika je negativně unikátní ve slevách. Jednak v jejich objemu, tedy kolik zboží se prodá přes takzvané promoce (slevy) v jednotlivých kategoriích, a druhý faktor je výše těchto slev," uvedl Štrupl. V Česku se prodá 40 až 50 procent rychloobrátkového zboží ve slevových akcích. Teď je správná doba, konjunktura je správná doba k tomu, aby se ty slevy eliminovaly, dodal.

Také podle ředitele drogerií Rossmann Vladimíra Mikela je potřeba se ze "šílené" spirály slev dostat. "Určitě teď je vhodná doba, dokud se ekonomice daří, ekonomické prostředí k tomu vytváří více prostoru než v době recese," dodal Mikel.

Podle šéfa českých prodejen Tesco Martina Beháně by k omezení slevových akcí měli přistoupit nejen obchodníci, ale i dodavatelé. Prodeje zboží v akcích nyní podle něj dosahují v České republice závratných čísel – pohybují se od 30 do 50 procent. V některých kategoriích zboží, jako je například drogerie, je to i víc.

Omezení slev bude znamenat zvýšení prodejních cen. "Když se sníží objem těchto promocí, pro toho konečného spotřebitele to zboží musí prostě zdražit. To znamená, že se musí zvýšit koncová maloobchodní cena, protože jestliže máte udržet nějakou míru zisku jak na straně výrobce, tak na straně obchodníka, tady platí přímá úměra," řekla prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková.

Cena je ale pro tuzemské zákazníky stále důležitá. "Český zákazník chce nakoupit co nejlevněji co nejkvalitnější zboží, které bylo vyrobené v ČR, což samozřejmě dohromady moc nejde," dodal předseda představenstva COOP Pavel Březina.

autor: ČTK