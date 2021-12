Důvěra v Kamalu Harrisovou klesá. Je arogantní a nezvládá svou práci, tvrdí kritici

V lednu se Kamala Harrisová stala první ženou v druhém nejvyšším úřadě USA a při příchodu do Bílého domu do ní demokraté vkládali naději, že by se v budoucnu mohla stát hlavou státu. Jenže její výkon po boku Joea Bidena je rozpačitý. Jako viceprezidentka zatím "hledá svůj vlastní hlas".

Odhady a spekulace amerických médií, zda bude dnes devětasedmdesátiletý Joe Biden v roce 2024 obhajovat post v Bílém domě, se promítají i do pozornosti, kterou média věnují jeho viceprezidentce Kamale Harrisové.

V řadě článků je mezi řádky nebo i přímo vysloven dotaz, zda by politička na možný výkon prezidentské funkce stačila. A jestli by se v případě nutnosti dokázala této role zhostit třeba ještě dříve než po příštích prezidentských volbách.

"Důvodem, proč lidé Kamalu Harrisovou tak pozorně sledují, je to, že v následujících třech letech se může stát každým okamžikem prezidentkou," napsala dlouholetá respektovaná komentátorka Peggy Noonanová před pár dny v deníku Wall Street Journal.

Podle ní chtějí mít Američané určitou jistotu. "Nechtějí se toho bát," napsala Noonanová. Z jejího skeptického textu je ale zcela zřejmé, že sedmapadesátiletá Harrisová žádnou velkou důvěru nevzbuzuje. "Zdá se být nepřipravená, nekoncentrovaná, nebere to vážně," napsala komentátorka.

Těžké úkoly od nadřízeného

Peggy Noonanová, která kromě dlouhé novinářské kariéry pracovala pro republikánského prezidenta Ronalda Reagana jako autorka jeho projevů, v citovaném komentáři reagovala na sérii čerstvých zpravodajských článků, které vesměs byly k Harrisové také poměrně kritické.

Média upozorňují, že Joe Biden své viceprezidentce svěřil těžkou a nevděčnou agendu - letos na jaře ji pověřil řešením problematiky imigrace z Mexika a Střední Ameriky do Spojených států. Podle médií ale Kamala Harrisová udělala vážné chyby a tuto agendu nezvládá.

Během červnové cesty po Střední Americe se jí novinář americké televize NBC zeptal, proč ještě nenavštívila samotnou hranici Mexika a Spojených států, kde je situace od loňského podzimu mimořádně kritická. Do USA se pokoušejí dostat rekordní počty imigrantů a podle některých médií jde o humanitární krizi.

"V Evropě jsem také ještě nebyla, nerozumím, o co vám jde," odpověděla Harrisová. Podle amerických médií to zapůsobilo, jako by o problému na mexicko-americké hranici nic nevěděla nebo jej vůbec nebrala vážně. "Harrisová vypadala, jako by byla hluchá," komentovala to televize NBC.

Kamala Harrisová ovšem bojuje i s druhým úkolem, kterým ji prezident pověřil - prosazením nového federálního volebního zákona. Bílý dům by jím chtěl čelit současným iniciativám republikánů, kteří v řadě států USA, kde vládnou, nyní prosazují vlastní přísnější volební pravidla, jež by mohla kandidáty demokratů poškodit.

Federální legislativa, kterou Harrisová dostala na starost, se ale zasekla v Kongresu a patrně nemá šanci, že by prošla. Viceprezidentka s tím sice sama o sobě nemůže nic dělat, protože demokraté nemají proti jednotnému republikánskému odporu v Senátu dost hlasů. Nicméně v očích veřejnosti je to i její osobní neúspěch.

Názorně to ukazují i průzkumy veřejného mínění. Kamalu Harrisovou nyní hodnotí pozitivně jen necelých 40 procent Američanů, přes 53 procent si naopak myslí, že svůj úřad nezvládá. To je ještě o něco horší hodnocení, než má nyní prezident Joe Biden. A ve srovnání s pěti předchozími viceprezidenty si Harrisová v tuto chvíli vede nejhůře.

Tvrdá nebo nespravedlivá šéfová?

List Washington Post se minulý týden situaci v týmu Kamaly Harrisové, ze kterého nyní v krátkém sledu odešlo několik lidí, důkladně věnoval. Svůj odchod oznámila i její mluvčí a hlavní poradkyně Symone Sandersová. Deníku vysvětlila, že si potřebuje oddechnout po třech náročných letech, kdy nejdříve pracovala v prezidentské kampani Joea Bidena a nyní jako mluvčí viceprezidentky.

"Potřebuji pauzu, zasloužím si ji. Mé rozhodnutí odejít nemá vůbec nic společného s tím, že bych byla nespokojená," uvedla Sandersová. List ale cituje zdroje z okolí Kamaly Harrisové, její současné i bývalé spolupracovníky, podle kterých je viceprezidentka problematická, nevyrovnaná šéfová a práce pro ni je prý nevděčná a vyčerpávající.

Podle těchto zdrojů je Harrisová arogantní, odmítá podrobně studovat podkladové materiály, ale následně svým podřízeným vyčte, že ji na dané téma nepřipravili. "Je vám jasné, že pracujete s někým, kdo sám není ochoten věnovat přípravě práci," cituje deník jednoho z jejích bývalých spolupracovníků.

V současném exponovaném úřadu viceprezidentky je Harrisová, jak uvádějí citované zdroje, "ještě zvlášť složitá". Podle listu Washington Post "těžce bojuje se svojí viceprezidentskou agendou" a také se závazkem, že by měla být budoucností Demokratické strany.

Zastánci viceprezidentky tuto kritiku odmítají. Podle nich jsou mnohé výtky sexisticky podkreslené. Harrisová je prý vítaným cílem pro všechny, kdo mají problémy s ambiciózními, úspěšnými ženami, které zastávají významné pozice.

Po otci z Jamajky má Harrisová černošskou krev, její matka pocházela z Indie. Její zastánci tvrdí, že ze strany krajní pravice je viceprezidentka i terčem rasismu. A připouštějí, že je ke svému týmu náročná, ale odmítají, že by své podřízené šikanovala nebo ponižovala.

"Je tvrdá šéfová. Lidé si to berou osobně. Ale já jsem během své dlouhé zkušenosti s Kamalou nikdy necítil, že by byla nespravedlivá," řekl listu Washington Post demokratický poradce Sean Clegg, který v minulosti pro Harrisovou pracoval.

Jaký Joe, taková Kamala

Podle dlouholetého analytika a poradce Douglase Schoena, který působil jako poradce bývalého prezidenta Billa Clintona, si ale Harrisová pro sebe "musí najít projekty, na které by se soustředila a na nichž by ukázala, že má výsledky". Podle něj by například mohlo jít o propagaci očkování proti covidu-19 mezi skupinami, které to zatím odmítají.

"Pokud nebude mít dosažitelné cíle ve věcech, které jsou teď pro Ameriku zásadní, tak naprosto selže a skončí jako marginální, zdiskreditovaná politická figura, která toho v druhém nejvyšším úřadě země moc neukázala," upozornil Schoen pro server Politico.

Michael Starr, demokratický stratég, který pracoval v prezidentských kampaních Baracka Obamy a Hillary Clintonové, tvrdí, že ženy jsou v politice vždy vystaveni přísnějšímu hodnocení než jejich mužští kolegové. "To je nespravedlivá realita," míní.

Harrisová je podle něj mimořádně talentovaná, ale i on připouští, že jako viceprezidentka zatím tápe. Naposledy, kdy prý byla sama sebou, byla její vlastní loňská prezidentská kampaň.

V jednu chvíli zazářila, ale pak ji převálcovali konkurenti včetně později vítězného Joea Bidena. Ten si ji následně k sobě vzal jako viceprezidentku. "Ale ona dosud nenašla svůj vlastní hlas," dodal Michael Starr pro Politico.

Hodnocení Kamaly Harrisové však bude vždy závislé i na výkonu jejího šéfa, prezidenta Bidena, připomněl americký politolog Larry Sabato. "Pokud nebude Biden hodnocen jako úspěšný, je takřka nemožné, aby ona mohla být úspěšná," vysvětlil.

