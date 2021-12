Demokratům dělá starost Bidenův stav. Přou se, zda bude mít na obhajobu Bílého domu

V amerických prezidentských volbách v roce 2024 byl měl Joe Biden automaticky znovu kandidovat. Jeho Demokratickou stranu ale znejišťuje, že prezident i podle názoru veřejnosti viditelně stárne. Na začátku druhého období by mu bylo 84 let.

Ve Spojených státech je běžné, že sotva skončí jedny prezidentské volby, začnou politologové, analytici a komentátoři spekulovat, kdo by mohl kandidovat v těch příštích. Aktuální dohady, kdo by mohl mít největší šance v roce 2024, se ale v jedné věci zásadně liší.

V demokratickém táboře by měl být klid, protože současný prezident Joe Biden by se měl automaticky chystat na obhajobu Bílého domu. Zevnitř strany by neměl mít žádnou konkurenci. Mezi republikány by to naopak už v současnosti mělo bublat a vřít. Na místo, které uvolnil jejich předchozí prezident Donald Trump, by si už v tuto chvíli měli dělat zálusk noví kandidáti.

Tentokrát je ale vše naruby. Joe Biden před dvěma týdny oslavil 79. narozeniny a na začátku jeho případného druhého období by mu bylo 84 let. I když on sám tvrdí, že určitě bude obhajovat úřad, americká média jsou plná indicií, podle kterých o tom demokraté vážně pochybují. A už se veřejně debatují i jména Bidenových možných náhradníků.

Naopak na straně republikánů potenciální uchazeči, kteří by jinak už hlasitě inzerovali své prezidentské ambice, tiše čekají, jak se rozmyslí Donald Trump. Pokud by se rozhodl znovu kandidovat, neměl by pravděpodobně zevnitř strany žádnou konkurenci.

Druhé dějství Obamových v Bílém domě?

Když se minulý týden v americkém státě Severní Karolína sešli na jednom pódiu viceprezidentka Kamala Harrisová a Bidenův ministr dopravy Pete Buttigieg, aby propagovali balík investic do americké infrastruktury, akcentovala rozhlasová stanice NPR ve svém zpravodajství jistou věc.

Napsala, že k prezentaci Bidenovy agendy spojili síly "potenciální rivalové do voleb 2024". Pro sedmapadesátiletou Harrisovou podle NPR mluví její současná role viceprezidentky a z této pozice by měla být nejlogičtější Bidenovou nástupkyní.

Harrisová vyšla i jako vítězka z čerstvého průzkumu mezi demokratickými voliči pro zpravodajský web The Hill. Za prezidentku by ji chtělo 13 procent dotázaných, na druhém místě se s deseti procenty umístila bývalá první dáma Michelle Obamová. Všichni ostatní možní kandidáti, ze kterých mohli demokratičtí voliči vybírat, se už nedostali nad pětiprocentní podporu, a to včetně devětatřicetiletého Buttigiega.

Jenže v obecných průzkumech, kde dosavadní výkon Harrisové v roli viceprezidentky hodnotí všichni Američané, a ne pouze demokraté, si vede hodně špatně. Pouze čtyři z deseti dotázaných ji vnímají pozitivně, a tak jako kandidátka do čela Bílého domu by v tuto chvíli neměla šanci. Analytici se už dohadují, že právě Buttigieg, který v loňské předvolební kampani mezi voliči zanechal poměrně dobrý dojem, by mohl mít lepší výchozí pozici.

Bílý dům všechny spekulace odmítá jako zcela bezpředmětné, nejbližší prezidentovo okolí trvá na tom, že Biden bude v roce 2024 obhajovat úřad. "Soukromě lidem potvrzuje, že plánuje kandidovat a že na to bude připraven," citoval list Washington Post před několika dny nejmenovaného prezidentova poradce.

Jenže v tom samém textu dal americký deník zaznít i přesně opačným hlasům. Podle člověka, kterého označil za "demokratického veterána posledních prezidentských kampaní", není Bidenova kandidatura v roce 2024 ani zdaleka jistá.

Biden od voleb sešel

"Každý den tuhle otázku slyším. Nikdo se takto neptal v souvislosti s Barackem Obamou. Nikdo se takto neptal v souvislosti s Donaldem Trumpem," uvedl tento zdroj.

Právník John Morgan, který byl loni jedním z největších dárců Bidenovy kampaně, deníku potvrdil, že si také není vůbec jistý, zda Biden bude usilovat o znovuzvolení. "Jak na tom bude se zdravím za tři roky? Když se podíváte na statistiky úmrtnosti v Americe, pochopíte, o čem mluvím," citoval jej doslova deník.

Zdrojem obav a nejistoty demokratů jsou zaprvé narůstající pochyby, které má o Bidenovi širší americká veřejnost. Hodnocení prezidenta v průzkumech veřejného mínění se přes léto propadlo na současných necelých 43 procent. Ale ještě vážnější než aktuální názor na Bidenovu politiku, který se může v budoucnu znovu zlepšit, jsou právě sílící rozpaky ohledně prezidentovy fyzické a mentální kondice.

V nedávném průzkumu pro zpravodajský web Politico souhlasilo s tvrzením, že Biden se těší dobrému zdraví, jen 40 procent respondentů, zatímco polovina dotázaných byla proti. Což představuje ve srovnání s loňským říjnem, kdy Američané odpovídali těsně před volbami, negativní posun o 29 procent.

V názoru na to, zda je Biden "mentálně fit", je americká veřejnost v současnosti rozdělená zhruba na poloviny - 46 procent lidí si myslí, že ano, 48 procent, že nikoli. Ještě před rokem byl rozdíl ve prospěch "ano" přes 20 procent.

Podle Neila Newhouse, který citovaný průzkum vyhodnocoval, má Bidenovo nejisté vystupování na veřejnosti jasný negativní vliv na celkové hodnocení jeho prezidentského výkonu. "Když se na Bidena díváte, máte pocit, že je mimo, že není, kým byl dřív. A voliči to vnímají," uvedl pro Politico.

Čekání na Trumpovo rozhodnutí

Donald Trump, kterému je nyní 74 let, byl za svého působení v Bílém domě také předmětem spekulací, jak je na tom se svým psychickým zdravím. Pokud ovšem bude znovu kandidovat, z republikánských řad žádné pochyby znít nebudou.

Trump má mezi republikánskými politiky stále zdaleka největší podporu a ze stejného důvodu se i možní republikánští kandidáti do voleb v roce 2024 zatím drží stranou. List Washington Post nicméně před nedávnem už sestavil jeden z prvních žebříčků případných nejvážnějších uchazečů.

Nejvýše je současný guvernér státu Florida Ron DeSantis. "Pokud nebude Trump a bude zde stále poptávka po 'trumpismu bez Trumpa', tak DeSantis je tím pravým člověkem," napsal k tomu deník. Mezi desítku dalších zájemců o Bílý dům pak kromě jiných zařadil bývalou Trumpovu velvyslankyni v OSN Nikki Haleyovou či jeho nejstaršího syna Donalda juniora.

Washington Post ale před tímto přehledem možných republikánských nadějí ještě jednou zmínil Donalda Trumpa: "Pokud se rozhodne kandidovat číslo 1, většina nebo všichni další to pravděpodobně vzdají."

