Viceprezidentka Harrisová navštívila hranici s Mexikem. Chystá se tam i Trump

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová, pověřená řízením migrační politiky ze Střední a Jižní Ameriky, v pátek poprvé od svého nástupu do funkce navštívila jižní hranici s Mexikem. Migrace ze Střední a Jižní Ameriky jsou v USA ožehavé téma. Republikáni kritizují prezidenta Bidena, že je moc mírný, někteří demokraté tvrdí opak.

Na místě vyzvala k tomu, aby se migrační situace řešila prakticky s ohledem na děti, a kritizovala imigrační politiku bývalého republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Dříve tento měsíc Harrisová navštívila Guatemalu a Mexiko, kde vyzvala možné migranty, aby se na cestu do USA nevydávali.

"Tuto věc nemůžeme zredukovat na politickou otázku. Mluvíme o dětech, mluvíme o rodinách, mluvíme o utrpení. A náš přístup musí být promyšlený a efektivní," řekla Harrisová v závěru své nynější krátké cesty.

Americké úřady na americko-mexické hranici v letošním fiskálním roce dosud zatkly více než milion migrantů, píše Reuters s odvoláním na předběžné údaje, které má k dispozici.

Republikáni kritizují demokratického prezidenta Joea Bidena za rušení Trumpových tvrdých imigračních opatření, přestože na hranici s Mexikem bylo v posledních měsících zatčeno nejvíce migrantů za posledních 20 let, píše Reuters. Zároveň kritizují viceprezidentku za to, že hranici nenavštívila dřív.

Harrisovou při cestě doprovázel ministr pro vnitřní bezpečnost Alejandro Mayorkas, demokratický šéf senátního právního výboru Dick Durbin a demokratická členka Sněmovny reprezentantů z Texasu Veronica Escobarová. Ta oblast v okolí El Pasa označila za nový Ellis Island, což je ostrov při ústí řeky Hudson nedaleko newyorského Manhattanu, který koncem 19. a začátkem 20. století fungoval jako imigrační stanice pro miliony migrantů připlouvajících do USA z Evropy.

Přistěhovalectví, a zejména příchod žadatelů o azyl na jižní hranici USA, je po desetiletí ožehavým tématem. V Kongresu USA za tu dobu selhalo několik pokusů o reformu amerických zákonů a o vytvoření cesty k občanství pro miliony imigrantů žijících v zemi nelegálně.

Demokraté a aktivisté za práva migrantů žádají Bidena, aby tvrdá imigrační opatření zmírňoval a aby zajistil lidské zacházení s dětmi migrantů a s rodinami, které k hranici přicházejí.

Harrisová v pátek navštívila imigrační zařízení a setkala se s migrantkami ve věku devět až 16 let. Ty se prý ptaly na to, jak se jí podařilo stát se první viceprezidentkou v dějinách USA.

"Zde v El Pasu byla odhalena politika oddělování dětí uplatňovaná bývalou administrativou," řekla mimo jiné Harrisová s odkazem na Trumpovu politiku rozdělování rodin migrantů.

Podle Reuters se zdá, že cesta viceprezidentky byla zorganizovaná narychlo před plánovanou Trumpovou návštěvou hranice. Bílý dům však odmítl, že by cesta nějak souvisela s exprezidentovými plány.

"Už v březnu jsem řekla, že pojedu na hranici, takže nešlo o nový plán," prohlásila Harrisová po přistání v Texasu s tím, že na hranici se projevují dopady "toho, co vidíme ve Střední Americe".

Republikáni Harrisovou kritizovali za to, že se rozhodla navštívit El Paso, místo aby zamířila do lokality, kterou označují za žhavé místo z hlediska imigrace. "I když je jistě pozitivní, že podniká tento krok, jsem zklamaný, že se nechystá do údolí (řeky) Rio Grande (RGV) - do samotného epicentra této krize," uvedl v prohlášení Chad Wolf, který byl za Trumpovy vlády úřadujícím ministrem vnitřní bezpečnosti.

Theresa Cardinalová Brownová z washingtonské expertní skupiny Bipartisan Policy Center se domnívá, že mnoho republikánů přijalo Trumpovu nekompromisní imigrační politiku za svou, jelikož věří, že jim to při kongresových volbách příští rok přinese hlasy. "Věří, že je to něco, co jim může v roce 2022 vyhrát křesla, takže to samozřejmě budou zveličovat," řekla.