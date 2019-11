Nezvyklý případ. Pracovníka české ambasády zatkli v Rusku s hašišem, hrozí mu 7 let

Aashish Bhadurya měl pocit, že v životě konečně dosáhl úspěchu. Čtyřiadvacetiletý Ind z velmi chudé rodiny vystudoval na univerzitě v Dillí češtinu a ve velmi tvrdém výběrovém řízení získal práci na české ambasádě v Indii v odboru kultury a styku s veřejností. Jeho nadřízení s ním byli tak spokojení, že ho poslali do Prahy na prohlubující kurz češtiny. Do českého hlavního města ale nedoletěl.

Policie během mezipřistání v Moskvě Bhaduryu zatkla kvůli pašování drog. Ruští celníci v jeho batohu našli půl gramu hašiše. Od července je v ruském vazebním vězení a hrozí mu až sedm let vězení.

Mladý pracovník českého velvyslanectví 18. července odletěl z Dillí do Prahy a na moskevském letišti Šeremetěvo přestoupil na let SU-2012 do českého hlavního města. Z letadla byl těsně před odletem vyveden ruským policistou s tím, že v jeho zavazadle služební pes objevil drogy. Inda odvedli do místnosti, kde byl jeho batoh, a vyzvali ho, aby jim ukázal, kde má zakázané látky. Zde se svědectví pracovníka české ambasády a ruských policistů liší.

Podle prvního protokolu se měl Bhadurya přiznat, že zhruba třikrát do roka užívá hašiš z náboženských důvodů, a proto si vzal půl gramu s sebou do Česka. V druhém protokolu stojí, že ve skutečnosti hašiš zapomněl z batohu vyndat a neměl s ním v úmyslu cestovat do Evropy. "Přiznávám svou vinu v plném rozsahu, kaji se a prosím, abych nebyl trestán příliš přísně," prohlásil zprvu podle dokumentu Aashish Bhadurya.

Mladý Ind ale zároveň tvrdí, že když mu celníci ukázali jeho batoh, byl už otevřený. A ve chvíli, kdy mu oznámili, že hašiš se nachází v kapsáři s holením, vypověděl, že není jeho. Tlumočník mu ale vysvětlil, že pokud bude tvrdit, že to není jeho majetek, bude mít "velké problémy, zatímco pokud se přizná, dostane pokutu".

"Celý případ je zvláštní. Když ho přivedli k zavazadlu, bylo už otevřené. Videonahrávka z místnosti v letišti již prý byla smazána. Při zadržení se měnili policisté. Bhadurya říká, že tam byli i nějací lidé v civilu," vysvětlil deníku Aktuálně.cz jeho ruský advokát Nikita Taraniščenko.

Právník také tvrdí, že Ind podepsal nějaký dokument, ale neznal jeho obsah. Jako tlumočník na letišti sloužil Rus Denis Goluboj, který jinak na letišti Šeremetěvo pracuje jako zástupce nadnárodní tabákové společnosti. Proč zrovna on tlumočil zjevně zmatenému Indovi, není jasné.

Velmi chudá rodina

Ind se hájí i tím, že vlastně nebyl na ruském území, protože neměl vízum Ruska - celou dobu se nacházel jen v tranzitním prostoru letiště. Pro ruské soudy to ale není argument. Nedávno byla odsouzena k 7,5 letům vězení izraelská občanka Naama Issacharová, cestující z Indie do Tel Avivu. Ruští pohraničníci u ní našli přes devět gramů hašiše. Následně vyšlo najevo, že Moskva nabízela před vynesením rozsudku výměnu mladé Izraelky za ruského hackera Alexeje Burkova, jehož vydání požadovaly Spojené státy. Tel Aviv ale dohodu odmítl a Burkova vydal do USA.

Bhadurya pochází z velmi chudých poměrů, s ruskými novináři se baví jen jeho bratranec Kirtikar Sukkul, který podle svých slov jako jediný z rodiny mluví anglicky. "Aashish byl jediný z rodiny, který vydělával peníze. Jeho rodiče nejsou v kontaktu od okamžiku jeho zadržení a nemohou si dovolit cestu do Moskvy. Po zatčení dostal výpověď z českého velvyslanectví," řekl ruskému serveru Mediazona příbuzný zadrženého Inda.

Že Bhadurya pracoval na českém velvyslanectví v Dillí, potvrdila deníku Aktuálně.cz mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Zároveň dodala, že česká diplomacie jeho případ sleduje. "Nejde nicméně o občana Česka, proto je dotyčný odkázán na pomoc indických úřadů a české velvyslanectví v Dillí nemá o vývoji případu žádné podrobnější informace mimo veřejně dostupné zdroje," řekla Štíchová s tím, že po jeho zadržení v Rusku s ním ambasáda ukončila pracovní poměr.

Paradoxní je, že pokud by policie u Inda objevila půl gramu hašiše na ulici Moskvy, s nejvyšší pravděpodobností by vyvázl pouze s pokutou. Držení maximálně dvou gramů hašiše je podle ruského práva jen přestupek, nikoliv trestný čin. Rusové ale Inda zatkli v prostorách letiště a případ byl klasifikovaný jako pašování drog.

Případ má na starosti ruský policejní Vyšetřovací výbor. Deník Aktuálně.cz jeho zástupce kontaktoval s dotazy, ty však zůstaly bez odpovědi.

