Jak v Rusku ničí nepohodlné: Policisté "najdou" drogy nebo dětské porno, říká novinář

Když minulý čtvrtek policisté na ulici v Moskvě zatkli novináře Ivana Golunova, našli u něj kokain a tablety mefedronu, jehož držení je jak v Rusku, tak v zemích Evropské unie nelegální. Šestatřicetiletý žurnalista se však brání. Tvrdí, že obvinění je účelové a drogy mu do zavazadla někdo podstrčil. Golunov píše o korupci v Rusku pro portál Meduza. V největší zemi světa není neobvyklé, když se mocní rozhodnou někoho zbavit tímto způsobem.

Golunov psal v posledních týdnech o poměrech v ruském pohřebnictví. Říká, že během práce na reportážích dostával výhrůžky.

Nyní je doma, ale nesmí opustit byt. Soud mu nařídil domácí vězení. Nevyhověl žádosti prokurátora na uvalení vazby.

V pondělí novinářův advokát Pavel Čikov zároveň oznámil, že na rukou ani pod nehty jeho klienta specialisté z ruského ministerstva vnitra nenašli stopy po drogách.

Tři nejdůležitější ekonomické deníky budou mít zítra stejnou titulku. Poprvé v dějinách. Na podporu novináře Ivana Golunova.

Podle českého novináře Jiřího Justa, který přes deset let žije v Moskvě, není "nález" drog, případně pedofilních fotografií, ničím novým u člověka, kterého se chce někdo z mocných zbavit.

"Podsouvání drog je posledních dvacet let oblíbenou praktikou ruských bezpečnostních orgánů. V Rusku je totiž trestné držení jakéhokoliv množství a ty tresty jsou vysoké," řekl pro Aktuálně.cz Just, podle kterého je nález narkotik nejjednodušším způsobem, jak někoho poslat za mříže. "Nejčastěji to funguje jako forma vydírání nebo 'delikátní' způsob, jak se zbavit nepohodlné osoby - aktivisty, podnikatele, úředníka."

Just si ale zároveň nevzpomíná, že by v poslední době čelili podobnému obvinění opoziční novináři nebo aktivisté v Moskvě. "Byla to spíš doména regionálních bezpečnostních složek. Je nutné zmínit případ Ojuba Titijeva, šéfa čečenské pobočky lidskoprávní organizace Memorial, kterého se zbavili právě tím, že mu policisté podstrčili drogy. Byl odsouzen na čtyři roky vězení," dodává český novinář. Titijeva v pondělí soud pustil na svobodu.

Do podobné situace se dostal i Jurij Dmitrijev, další aktivista z organizace Memorial. Dmitrijev našel masové hroby obětí Stalinovy policie NKVD nedaleko Oněžského jezera a v muzeu připravil expozici o stalinských čistkách. Nyní je ve vazbě, protože policie tvrdí, že u něj objevila dětské porno.

Nejasné výpovědi a fotky cizích bytů

Novináře Golunova policisté zatkli ve čtvrtek krátce před třetí hodinou odpoledne. Zezadu k němu přistoupili dva muži v civilním oblečení, dali mu na ruce pouta a posadili jej do nedaleko stojícího automobilu.

Vyšetřovatelé pak při výslechu podle novináře odmítli jeho žádost o spojení s advokátem. Když na tom trval, fyzicky ho napadli. Zavolat si mohl až druhý den brzy ráno.

Podle portálu Meduza, jehož sídlo je kvůli problémům s ruskými úřady v lotyšské Rize, mu zpočátku nechtěli provést ani stěr z rukou a nehtů, který by prokázal, zda měl fyzický kontakt s drogami. Vyšetřovatelé tvrdí opak - stěr prý odmítl sám Golunov. Meduza ale píše, že policisté obvykle stěr nařídí, ať se to zadrženému líbí, nebo ne.

Ruská státní televize poté odvysílala fotografie z údajného Golunovova moskevského bytu, kde se mělo nacházet zařízení na výrobu drog. Z devíti zveřejněných fotografií ale podle Golunovových kolegů bylo osm z úplně jiného bytu.

"Je potřeba vše pořádně objasnit. Pokud někdo udělal chybu, tak ji musí přiznat. Chyby vznikají všude, kde pracují lidé," řekl novinářům mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov na otázku, zda zveřejnění fotografií z jiného bytu zpochybnilo důvěru Kremlu v ruské ministerstvo vnitra.

Případ novináře Ivana Golunova, který psal o korupci a policisté tvrdí, že u něj našli drogy, začíná Ruskem překvapivě hýbat. Golunova podpořila i herecká hvězda Konstantin Chabenskij, známá např z filmů Noční Hlídka a Admirál.

Tlak na ruský režim

Obvinění známého novináře ovšem narazilo v Rusku na nevídaný odpor. Tři deníky - Kommersant, Vedomosti a RBK - vyšly na titulní straně s nápisem "Jsem a jsme Ivan Golunov". Petici s požadavkem zbavit Golunova obvinění podepsalo několik tisíc novinářů. Veřejně jej podpořil například známý herec a režisér Konstantin Chabenskij.

"Pro současné Rusko a v kontextu přitvrzení režimu vůči svým odpůrcům je to nečekaná a mimořádně odvážná reakce. Jde totiž o deníky, které balancují na hraně. Nejsou vyloženě opoziční, mají solidní renomé a ruský režim je bere vážně," říká Jiří Just.

"Nicméně si nemyslím, že by to mělo zásadní dopad na kauzu Golunov. Ruský režim se nepoddává nátlaku. A také platí, že kdo se jednou dostane do soukolí ruské spravedlnosti, tak bez trestu neodejde," dodává.

