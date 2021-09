"Dochází nám trpělivost." Co znamená Bidenův drsný vzkaz neočkovaným?

Americký prezident Joe Biden představil nový plán v boji proti koronaviru. V rámci něj chce donutit velké firmy, aby více očkovaly a testovaly. Podle jeho slov už Bílému domu došla s neočkovanými Američany trpělivost. Zahraniční analytici ale upozorňují na to, že Biden svými kroky porušuje ústavu. Komentátor deníku New York Times Jim Tankersley považuje jeho jednání za velký politický risk.

Tankersley upozorňuje na to, že už v posledních měsících kvůli nekontrolovanému šíření viru a nedostatečnému řešení pandemie významně poklesla prezidentova důvěra i mezi jeho demokraty. Svými posledními kroky, které podle analytika odporují americké ústavě, riskuje ještě větší kritiku nejen ze strany politiků.

Podle něj ale Bidenův “agresivní krok” ke zvýšení počtu vakcinovaných není motivovaný jen snahou zachránit životy. “Je to pokus, jak čelit pokračující hrozbě, kterou virus pro ekonomiku představuje,” uvádí komentátor amerického deníku New York Times.

Nová opatření už kritizovali opoziční republikáni a někteří američtí zákonodárci. Podle nich Biden jen zneužívá svou moc. Například republikánský guvernér Texasu Greg Abbott na svém Twitteru označil nová opatření za "útok na soukromý byznys". Podle agentury Reuters je pravděpodobné, že budou napadena u soudů.

Američtí epidemiologové nová opatření vítají, ale upozorňují na to, že přišla příliš pozdě. Lékař Georges C. Benjamin, předseda Americké asociace veřejného zdravotnictví, také varuje předtím, že prezidentovy kroky mohou mít úplně opačný efekt. “Američané, kteří jsou proti vakcínám, si mohou postavit hlavu a rozzlobit se, že jim někdo říká, co mají dělat,” uvedl pro deník New York Times.

Biden ve svém čtvrtečním projevu označil současný boj proti koronaviru za “pandemii neočkovaných” a vyzýval obyvatele k vakcinaci. “Můj vzkaz pro neočkované Američany je tento: Na co víc ještě chcete čekat? Co víc potřebujete vidět?” uvedl americký prezident.

"Zařídili jsme, aby byly vakcíny zdarma, bezpečné a výhodné. Vakcína je schválená Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Přes 200 milionů Američanů dostalo nejméně jednu dávku," dodal Biden.

Pro 17 milionů Američanů povinná vakcína

Na základě nového vládního plánu všechny americké firmy s více než 100 zaměstnanci budou muset od svých pracovníků vyžadovat očkování nebo týdenní testy na koronavirus. Toto opatření se týká asi 80 milionů Američanů. Povinné bude očkování pro zhruba 17 milionů pracovníků ve zdravotnických zařízeních, která využívají státní systém zdravotního zabezpečení Medicare a Medicaid.

Nový plán pro boj s nemocí covid-19 reaguje na rostoucí počet případů nákazy koronavirem ve Spojených státech a na stagnující tempo očkování proti covidu. Země nyní zažívá další nápor epidemie skrze variantu delta a zdravotnictví se opět ve více státech dostává na hranici svých možností.

Navzdory rozsáhlé veřejné kampani je v zemi doposud plně očkováno pouze 53 procent obyvatel. Alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu dostalo přes 208 milionů Američanů.

Spojené státy zaznamenaly od začátku pandemie přes 40 milionů potvrzených případů nákazy koronavirem, což je v absolutních číslech nejvíce ze všech zemí světa.