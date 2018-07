Lidé ve Španělsku volali po propuštění katalánských politiků. Na protest jich dorazily desítky tisíc

před 1 hodinou

Desetitisíce lidí v sobotu zaplnily ulice Barcelony při demonstraci za propuštění devíti katalánských separatistických politiků, které policie zadržuje kvůli obvinění ze vzpoury. Devítce politiků hrozí až 25 let vězení v souvislosti s loňským uspořádáním nepovoleného referenda o nezávislosti Katalánska a následným pokusem o vyhlášení samostatnosti. Demonstranti v sobotu požadovali kromě propuštění politiků také možnost návratu těch, kteří uprchli do zahraničí. Mezi nimi je i bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont. Toho německý soud ve čtvrtek povolil vydat do Španělska na základě obvinění ze zpronevěry veřejných financí, nikoli však na základě obvinění ze vzpoury.