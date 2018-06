Španělsko má nového premiéra. Krátce po Sanchézovi složila přísahu i nová katalánská vláda

Novým premiérem Španělska se po slavnostní přísaze před králem Felipem VI. stal socialista Pedro Sánchez. Krátce po něm složila v Barceloně přísahu také nová katalánská vláda.

Madrid/Barcelona - Ve Španělsku se v sobotu konaly dvě důležité slavnostní přísahy. Nejprve v Madridu složil před králem Felipem VI. přísahu jako sedmý premiér demokratického Španělska Pedro Sánchez, kterého jako prvního v historii země vyneslo do úřadu vyslovení nedůvěry předchozí vládě.

Krátce po něm složila v Barceloně přísahu nová katalánská vláda, čímž skončila po sedmi měsících přímá správa španělské centrální vlády nad touto autonomní oblastí.

Španělská média upozornila, že socialista Sánchez také jako první premiér země přísahal jen na ústavu, aniž by na témže stole byly položeny bible a kříž. Možnost přísahat bez přítomnosti katolických symbolů dal politikům Felipe VI., když se stal v roce 2014 králem. Přísaze byl podle zvyklostí přítomen i expremiér Mariano Rajoy, jehož účast vzhledem k okolnostem konce jeho vlády média před tím zpochybňovala.

Šestačtyřicetiletý Sánchez dostal důvěru poslanců v pátek zároveň s vyslovením nedůvěry vládě jeho předchůdce, předsedy lidovců Mariana Rajoye. Návrh na odvolání vlády iniciovali Sánchezovi socialisté poté, co minulý měsíc vynesl soud vysoké tresty pro bývalé regionální politiky lidovců. Tato korupční kauza je stará několik let a netýká se žádného z Rajoyových ministrů, ani současného vedení lidovců. Je ale rozsáhlá a pokutu od soudu dostala i samotná strana za to, že z korupce profitovala.

Složení nové vlády, která už nemusí pro důvěru do parlamentu, by mělo být známo příští týden. Noví ministři pak rovněž složí přísahu před králem. V úřadu bude nová vláda maximálně do června 2020, kdy končí legislativní období od předchozích voleb. Sánchez slíbil, že vypíše předčasné volby. Konkrétní termín ale nesdělil. Nejdřív prý chce v zemi obnovit "stabilitu".

Sáncheze čeká nelehké vládnutí, protože jeho socialisté mají v dolní komoře parlamentu jen 84 ze 350 křesel. V pátek ho sice podpořilo 180 poslanců, někteří ale hlasovali hlavně pro odvolání Rajoye a politiku socialistů plně nepodporují.

Nejtěžším problémem bude pro Sáncheze Katalánsko, kde mají v regionálním parlamentu od prosince opět většinu separatisté. Jejich nový premiér Quim Torra dnes prohlásil, že i jeho vláda chce pokračovat ve snaze o samostatnou republiku. Za deklaraci o nezávislosti Rajoyova vláda předchozí katalánské vedení koncem října sesadila a španělská justice ho nyní trestně stíhání za vzpouru.

Torra v sobotu vyzval Sáncheze k dialogu. Ten Kataláncům lídr socialistů slíbil v pátek, aby získal jejich hlasy pro odvolání Rajoye. Sánchez je rovněž pro jednotu Španělska, nebrání se ale diskusi o případné úpravě autonomních statusů. Rajoy se separatisty jednat odmítal.

Slavnostnímu ceremoniálu v Barceloně, při němž byla uvedena do úřadu nová katalánská vláda, dominovaly projevy příbuzných katalánských politiků, kteří jsou už několik měsíců ve vazbě kvůli obvinění ze vzpoury.