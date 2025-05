Ženu v burkinách nepustili do bazénu v Praze. Podle ředitele kvůli hygieně

Ženě oděné v burkinách letos na jaře zakázali vstup do pražského bazénu. Oděv je přitom na místě povolený, ale jen v červenci a srpnu. Provozovatel to zdůvodňuje hygienickými opatřeními. Video zachycující část incidentu se začalo šířit na sociálních sítích, kde si získalo pozornost i českého publika.

V květnu se na sociálních sítích objevilo video, které zachycuje několik muslimských žen stojících u vstupu do bazénu. Následuje záběr na ceduli, kde provozovatel ilustruje povolené oděvy v bazénu. Mezi nimi jsou i takzvané burkiny, tedy celotělové ženské plavky. Právě v nich chtěla jedna z žen zachycených na videu do bazénu vstoupit. To ale místní řád povoluje jen v červenci a srpnu, do bazénu tak žena vpuštěna nebyla. Celá událost se odehrála během letošního jara v bazénu pražského wellness hotelu Step.

Video zachycující incident

0:33 Ženu v Praze nepustili v burkinách do bazénu | Video: X/Dr. Maalouf ‏

Potvrzuje to i provozovatel hotelu, jímž je společnost Infinit, která takových podniků vlastní několik. "Ano, danou situaci jsme zaznamenali. Kolegové, kteří byli na místě přítomni, neprodleně informovali své nadřízené a situaci jsme interně vyhodnotili," říká ředitel pražské pobočky Josef Vítovský.

Video se poprvé objevilo v dubnu na sociální síti TikTok, kde jej publikoval anglicky píšící uživatel, který tvrdil, že žena zachycená na videu je jeho sestra. Nyní už však příspěvek není dohledatelný, stejně jako profil, který jej publikoval. Následně bylo během května video publikováno také na sociální síti X, kde jej zaznamenali i Češi.

"Recepce ženu informovala, že z hygienických důvodů nejsou celotělové plavky, bez ohledu na jejich střih nebo náboženský kontext, v našem bazénu povoleny. Toto pravidlo je dlouhodobě uvedeno v provozním řádu a zveřejněno i na našem webu," říká. Jak už se dříve vyjádřila hygienická stanice v podobných případech, posouzení vhodnosti plavek nespadá do její kompetence. Přísluší jí pouze hodnocení kvality vody, nikoli oděvu, v němž do ní lidé vstupují.

Ředitel tvrdí, že ženu doprovázela skupina lidí, kteří poté, co jí byl vstup odmítnut, začali natáčet video. Vyhrožovali prý tím, že pokud personál ženu do bazénu nevpustí, zveřejní video na sociálních sítích s tím, že jde o rasismus. To ale bazén odmítá.

"S tímto tvrzením nemůžeme souhlasit, jelikož toto opatření vychází ze závazných hygienických norem a doporučení, která se vztahují na provoz veřejných bazénů," říká Vítovský s tím že jejich firma dlouhodobě dbá na standard čistoty a bezpečnosti vody. "Celotělové plavky představují větší plochu textilu, ve které se může držet více nečistot, a zároveň není možné zkontrolovat, zda pod nimi není další vrstva oděvu, což může dále ovlivnit kvalitu vody. Naše firma chce chránit zdraví všech našich klientů, proto jsme i po výhrůžkách postupovali v souladu a naším provozním řádem," říká.

Co se týče výjimky na červenec a srpen, kdy jsou burkiny povoleny, bazén podle svého ředitele vyšel vstříc požadavkům hotelových hostů. "V těchto měsících je v bazénu nižší provoz a zároveň dochází k nadstandardním hygienickým úpravám vody, včetně častější výměny vody v bazénu, praní filtrů a dávkování chemie. Tento režim je však personálně i finančně náročnější a není možné jej udržovat po celý rok bez negativního dopadu na provozní udržitelnost," uvedl Vítkovský.

Dodává, že firmu mrzí, že situace způsobila klientce nepříjemnosti. "Vnímáme citlivost tohoto tématu a chceme zdůraznit, že naše rozhodnutí vycházejí výhradně z hygienických a provozních důvodů. Naši zaměstnanci v dané situaci jednali podle platných pravidel," říká.