Kim zuřil po fiasku s válečnou lodí. Mimořádné přiznání už teď režim naplno využívá

Příjemný pohled nečekal na severokorejského vůdce Kim Čong-una poté, co se při spuštění nového válečného torpédoborce stala vážná nehoda. Plavidlo ztratilo rovnováhu a došlo k rozsáhlému poškození. Kim incident označil za "trestný čin způsobený nedbalostí", již nelze tolerovat. Mluvil také o "zhroucení sebeúcty" KLDR. Země v souvislosti s tím v pátek zahájila vyšetřování incidentu.

O Kimově rozhořčení informovala překvapivě i státní média. Podle nich úředníci z oddělení muničního průmyslu země, mechanického institutu Akademie věd, Ústředního institutu pro konstrukci lodí Kim Čaek, loděnice Čchongžin a dalších zúčastněných oddělení budou pohnáni k odpovědnosti za událost, která "v jediném okamžiku vážně poškodila důstojnost a hrdost našeho národa".

Dále požadoval, aby plavidlo, které nyní leží částečně ponořené na boku u přístavu, bylo opraveno ještě před červnovým zasedáním ústředního výboru vládnoucí komunistické strany. Severokorejští námořní inženýři tak mají jen necelý měsíc na to, aby vyšetřili, co se pokazilo, a napravili způsobené škody.

Nedostatek dovedností i odborných znalostí a nejasný trest

Zpráva severokorejského státního zpravodajského serveru Rodong Sinmun uvádí, že příčinou této "mimořádně vážné" nehody bylo "nezkušené velení a provozní nedbalost během spouštění".

To pro americký zpravodajský server NK News potvrdil i Šin Seung-kiho, výzkumný pracovník Korejského institutu pro obranné analýzy. Podle něj byl při nárazu do mořského dna trup lodi pravděpodobně vážně poškozen a praskl.

I on nehodu přičítá "nedostatku přesnosti, dovedností a odborných znalostí", které jsou nutné pro spouštění tak velkého plavidla na bok. Upřesnil, že se plavidlo zkroutilo, místo toho, aby hladce vstoupilo do vody.

Jaký trest osobám, které budou označeny za viníky, hrozí, zatím není jasné. Severní Korea je ale autoritářskou zemí a stav lidských práv v zemi je žalostný. Občané mohou být uvězněni téměř za cokoli, podle aktivistů od sledování jihokorejských DVD až po pokus po zběhnutí.

Snaha o získání síly na moři

Torpédoborec v Čchungdžinu je druhým plavidlem tohoto typu, které bylo letos spuštěno na vodu. Jedná se o jednu z mnoha Kimových priorit v oblasti obrany, kterou je modernizace námořních schopností - spolu s oznámením nových válečných lodí, námořních základen, ponorek a moderních raket.

Státní agentura KCNA v pátek uvedla, že loď bude opravená do 10 dnů. "Trup na pravoboku je poškrábaný a do záďové části vnikla mořská voda," uvedla KCNA. Podle Šina by nicméně čtvrteční neúspěch mohl Kimovy plány ohledně jeho námořnictva vrátit "asi o jeden až dva roky zpátky".

"Toto konkrétní plavidlo je víceúčelový torpédoborec, od kterého se očekává, že bude poskytovat protiponorkové a protivzdušné schopnosti na moři - schopnosti, které Severní Korea dříve neměla," řekl s tím, že se zdá, že se Severní Korea snaží rozšířit své schopnosti obrany na moři. Pravděpodobně v reakci na námořní aktivity Jižní Koreje a USA v regionu.

Jiní analytici poukázali i na to, že ztráta tohoto plavidla, i když jen dočasná, by mohla ohrozit plánované rozmístění severokorejských torpédoborců v Japonském moři.

Druhé plavidlo, pojmenované Choe Hyon, bylo spuštěno na vodu v dubnu ze západního přístavu Nampho Port a bude muset plout kolem Jižní Koreje, aby dosáhlo plánované operační oblasti.

Neobvyklé přiznání chyby

Veřejné přiznání chyby režimem KLDR je velkou vzácností, což potvrdili i jihokorejští komentátoři. Podle nich je krajně neobvyklé, aby země otevřeně přiznala selhání, jako je toto - zpráva o nehodě byla dokonce zveřejněna na titulní straně.

Není to nicméně poprvé, co diktatura přiznala, že něco nevyšlo. Režim nastalé problémy následně využil k propagaci role vedení a vládnoucí strany při řešení problémů. A přesně to se děje i teď. Státní média den po nehodě informovala, že úřady zahájily kroky vedoucí k zatčení a vyšetřování osob, které mají být zodpovědné za středeční neúspěšné spuštění a poničení válečné lodě.

Mohlo by vás zajímat: "Do armády jsem musel v 17 letech." Zpověď severokorejského vojáka zajatého na Ukrajině