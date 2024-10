Radši bych volila svou kočku než Trumpa, zní z New Yorku. Nejásají tu ani z Harrisové

Babí léto, na rozdíl od volební kampaně, dorazilo do New Yorku v plné síle. Vývěsní cedule před kavárnami nabízejí dýňová latté a pavučiny či kostlivci v oknech všem spěchajícím Newyorčanům připomínají blížící se Halloween. Nebýt žlutých taxíků s blikajícím nápisem "hlasuj" na střeše, nic na Manhattanu by nenasvědčovalo tomu, že se už za dva týdny rozhodne o budoucnosti USA.

New York (od naší zvláštní zpravodajky) - "Jsem tak ráda, že kandiduje Harrisová, je opravdu kandidátkou pro mladé ženy, protože reprodukční práva jsou její prioritou," svěřuje se reportérce Aktuálně.cz Hannah, která si na dolním Manhattanu v odpoledním slunci čte po práci knihu. Domnívá se, že současná viceprezidentka Joea Bidena je pro ženy kolem 20 nebo 30 let, mezi které spadá i Hannah, jasnou favoritkou.

"Když se bavím s mými přáteli, zdá se, že si její kampaň vede dobře," dodává. Přiznává ale, že se může jednat jen o malou newyorskou bublinu. New York, největší americké město, je známý jako velmi liberální místo plné umělců, studentů, akademiků i byznysmenů. Demokraté, za které kandiduje Harrisová, se proto nemusí bát, že by tu nevyhráli.

Přesto se už i tady začínají projevovat problémy, s kterými se podle expertů Harrisová potýká. "Když prezident Joe Biden odstoupil z kampaně a nahradila ho Harrisová, zavládla doslova extáze," popisuje dlouholetý novinář týdeníku New Yorker Nicolas Lemann. Voliči demokratů podle něj byli z vystupování stárnoucího Bidena zoufalí a nová, o dvacet let mladší kandidátka jim vlila energii do žil. Nadšení ale dlouho nevydrželo.

"Já jsem to předpověděla. Doslova asi týden předtím, než odstoupil, jsem řekla, že se přesně tohle stane," vypráví sedmadvacetiletá Katie. Líbí se jí, že Harrisová prosazuje například federální právo na potrat, které je pro Katie důležitým tématem. Jinak jí ale politika demokratické kandidátky připadá nejasná.

"I když politiku sleduju velmi pečlivě, nejsem si vlastně jistá, co chce dělat. Od začátku kampaně se strašně posunula směrem ke středu. Na jednu stranu to chápu, snaží se tím získat víc voličů, ale dostává se to do bodu, kdy vlastně nic neprosazuje, nemá žádné pevné hodnoty. S republikány sice nesouhlasím, ale aspoň za něco bojují," dodává pesimisticky.

"Budu prostě hlasovat pro menší zlo, protože nechci, aby v Bílém domě usedl blázen," přiznává Katie, která se spolu s kamarádkou během polední pauzy sluní na trávě v Central Parku. V tomto postoji není zdaleka sama.

"Trumpovi prostě nevěřím"

Dvaadvacetiletý student Owen půjde k volbám letos poprvé. Také plánuje hlasovat pro Harrisovou, i když přiznává, že by si přál, aby měla jasnější názory. "Když na to přijde, tak Trumpovi prostě nevěřím. A doufám, že Harrisová nakonec zemi povede dobře," vysvětluje. Zdůrazňuje ale, že měl rád Bidena a byl s jeho administrativou spokojený. "Po debatě ale bylo jasné, že už je opravdu starý. Snad bude Harrisová pokračovat v jeho politice," dodává. Připomíná tak červnovou televizní debatu mezi Bidenem a republikánem Trumpem, v důsledku které stávající prezident pod tlakem straníků v souvislosti se svým vysokým věkem odstoupil.

Zpočátku to vypadalo, že Harrisové pozdní start v kampani je výhodou, protože jí bylo všude plno. Teď se naopak ukazuje, že mnozí voliči jí málo důvěřují a někteří dokonce zvažují, že k volbám vůbec nepřijdou.

"Harrisová se v závěru kampaně soustřeďuje na dvě věci. Jednak aby její voliči přišli k volbám a pak také musí obecně zvýšit svou popularitu, chodit do médií a navázat na vlnu entuziasmu, kterou vyvolala," doplňuje politolog Robert Shapiro z Kolumbijské univerzity.

I proto se podle něj politička rozhodla pro takzvaný media blitz, kdy média vzala doslova útokem. Objevila se v pořadu 60 minut televize CBS, který zpovídá prezidentské kandidáty posledních 50 let. Donald Trump tam vystoupit odmítl. Minulý týden dokonce poskytla rozhovor tradičně republikánské stanici Fox News, ačkoliv například více demokraticky nakloněná CNN na rozhovor s viceprezidentkou stále čeká. Vystoupila také ve večerní talkshow Stephena Colberta nebo v podcastu Call Me Daddy, který cílí hlavně na mladé ženy.

Přesvědčit voliče v Pensylvánii

Harrisová má v celostátních průzkumech nyní asi dvouprocentní náskok nad Trumpem, rozdíl se ale pohybuje na hranici statistické chyby. Z výpovědí voličů to vypadá, že její hlavní výhodou je, že lidé hlavně nechtějí volit Donalda Trumpa.

Proto ji nakonec dá hlas i Eleina. "Upřímně nemám radost ani z jednoho, ale jeden z kandidátů ohrožuje naši demokracii a druhý ne," míní studentka. Zvažuje ale, že by ve volbách do Kongresu, které probíhají současně s těmi prezidentskými, dala hlas republikánskému kandidátovi, aby tak své rozhodnutí vyvážila.

Trumpa nechce volit ani Rona. "Kamala je fajn, ale upřímně. Radši bych hlasovala pro svoji kočku než pro Trumpa. Kruci, klidně bych hlasovala třeba pro tamhleten strom," ukazuje na kus zeleně Rona. Ačkoliv ve Spojených státech žije přes 10 let, volit bude poprvé. Narodila se a vyrostla v Izraeli.

"O svůj první domov už jsem kvůli bláznivým politikům přišla, nedovolím, aby se to stalo i s mým novým domovem," říká odhodlaně s tím, že jí jde hlavně o budoucnost jejích dětí. Chystá se také vyrazit přesvědčovat demokratické voliče v sousední Pensylvánii, aby k volebním urnám přišli. Uvědomuje si, že právě na jejich hlasech bude opravdu záležet. Pensylvánie patří k takzvaným swing states, tedy klíčovým státům, v nichž není dopředu jasné, zda tam zvítězí republikáni, nebo demokraté. Nejlidnatější z těchto rozhodujících států je právě Pensylvánie, která tak disponuje i největším počtem volitelů.

Video: Obrovské fronty a pozitivní nálada. Reportérka Aktuálně.cz navštívila Trump rally (16. 10. 2024)