Další loď s 450 migranty míří k Maltě. Jsou vaši, vzkázala Itálie

Maltské ministerstvo vnitra se podle agentury AP brání, že není na maltských úřadech, aby se pustily do záchranné operace.

Řím - Ve Středozemním moři pluje k evropským břehům loď s dalšími 450 migranty, která se podle všeho stala novým předmětem sváru kvůli migraci mezi Itálií a Maltou. Podle italských úřadů se plavidlo totiž nyní nachází v maltské pátrací a záchranné námořní zóně. Malta toto tvrzení ale odmítla a uvedla, že loď byla už v italských vodách, když se o ní úřady dozvěděly.

Italský ministr dopravy Danilo Toninelli v pátek podle italských médií vyzval Maltu, aby se chopila své povinnosti a lodi se ujala. Italský ministr vnitra Matteo Salvini, který si stanovil boj proti přílivu migrantů za svou hlavní politickou prioritu, obvinil Vallettu, že pro novou várku migrantů zatím nehnula ani prstem a k plavidlu svou pobřežní stráž nevyslala.

Podle agentury ANSA italské ministerstvo zahraničí již v časných ranních hodinách informovalo maltskou stranu, že loď vyslala nouzový signál, který zaznamenalo italské koordinační středisko pro námořní záchranu. Na palubě jsou údajně ženy a děti, které potřebují naléhavou zdravotní pomoc. Malta reagovala žádostí o spolupráci s Italy, ale sama podle agentury zatím kromě vyslání průzkumného letadla k identifikaci lodi nic jiného nepodnikla.

Maltské ministerstvo vnitra se podle agentury AP brání, že není na maltských úřadech, aby se pustily do záchranné operace. Podle něho se rybářská loď s migranty vyskytovala sto kilometrů od italského ostrova Lampedusa a 200 kilometrů od Malty, když italské koordinační středisko zpravilo maltské úřady o plavidle. Ministerstvo také uvedlo, že posádka lodi vyjádřila svůj záměr dostat se do Lampedusy a že maltské úřady jí nemohou přikazovat, co má dělat.

Ministr Toninelli uvedl na twitteru, že podle mezinárodního práva má Malta vyslat svou pobřežní hlídku plavidlu naproti a otevřít mu některý ze svých přístavů. Dodal, že Itálie může Maltě v záchranné operaci poskytnout nezbytnou asistenci, ale nic víc. Salvini upozornil, že Itálie migranty nepřijme, protože jsou v zóně maltské působnosti.

Itálie a Malta se dostaly do sporu již v červnu, kdy se nakonec Valletta uvolila přijmout jednu loď s migranty do svého přístavu. Další země EU přitom souhlasily, že si desítky migrantů z příslušného plavidla přerozdělí.

Přesuny lodí s desítkami běženců přes Středozemní moře jsou takřka na denním pořádku a Salvini, který je zároveň předsedou protiimigrační strany Liga, jež vládne v koalici s populistickým Hnutím pěti hvězd (M5S), se ostře staví proti každému přísunu migrantů. Již dvě lodi se kvůli jeho odporu přesměrovaly do Španělska.

M5S úplně protiimigrační postoj Ligy nesdílí, což se projevilo na sporu kolem přijetí italské lodi s více než šesti desítkami migrantů na Sicílii. Salvini navzdory názoru M5S bránil jejich vylodění kvůli obvinění, že dva migranti organizovali vzpouru s cílem zamezit jejich návratu do Libye. Na popud prezidenta Sergia Mattarelly ale nakonec na italskou půdu byli vpuštěni. V nejnovějším případu se ale zdá, že jsou Liga a M5S zajedno. Toninelli zastupuje ve vládě M5S.