"Budu muset zase být za zlého". Salvini chce zavřít italské přístavy i pro část lodí dvou misí EU

"Proč by měli všichni zachránění migranti končit v Itálii," říká italský ministr vnitra Matteo Salvini, který je zároveň předsedou protiimigrační strany Liga.

Řím - Italský ministr vnitra Matteo Salvini žádá, aby se změnil způsob fungování námořních misí Evropské unie, které ve Středozemním moři zachraňují migranty směřující do Evropy. Lodě by podle něj měly zachráněné vozit i jinam než do Itálie. Pohrozil dokonce uzavřením italských přístavů pro lodě unijních misí Themis a Sophia. Salvini už dříve nařídil nepouštět do přístavů plavidla humanitárních organizací.

"Proč by měli všichni zachránění migranti končit v Itálii," řekl italský ministr vnitra, který je zároveň předsedou protiimigrační strany Liga. "Lodě mezinárodních misí jako Themis a Sophia nesmí všechny plout do Itálie. Některé ano, ale ne všechny," dodal Salvini v rozhovoru poskytnutém listu La Veritá. Část zachráněných migrantů by měla podle něj končit i v jiných jihoevropských zemích.

Kritiku si Salvini za svůj návrh vysloužil nejen z opozičních řad, ale i ze strany některých vládních kolegů. Ministerstvo obrany, které ovládá Hnutí pěti hvězd (M5S) upozornilo, že koordinace námořních misí EU je v jeho pravomoci a v pravomoci ministerstva zahraničí. "Našich mezinárodních závazků se nezříkáme," řekl šéf italské diplomacie Enzo Moavero Milanesi.

Na Salviniho stranu se v pondělí nicméně postavil lídr MS5 a vicepremiér Luigi Di Maio. "Lodě evropských misí musí migranty vozit do všech evropských přístavů, ne jen do italských," řekl rádiu RAI 1.

Mluvčí Evropské komise Natasha Bertaudová uvedla, že přístav, do kterého lodě se zachráněnými migranty zamíří, určuje země, která záchranné akce koordinuje - v tomto případě tedy Itálie. Podle mluvčí může i nyní Itálie určit, že loď zamíří jinam než do některého z jejích přístavů.

O změnách současného fungování misí Sophia a Themis bude podle mluvčí Bertaudové možné debatovat na čtvrteční neformálním jednání ministrů vnitra a spravedlnosti EU v rakouském Innsbrucku. Také Salvini uvedl, že na tomto setkání hodlá svůj návrh předložit. "Budu tam muset být zase za zlého. Ale když jsem hlasitý, přináší to výsledky," řekl.

Cílem mise Sophia je boj proti pašerákům lidí. Podle agentury DPA během své činnosti zachránily její lodě 49 000 migrantů, kteří se na moři dostali do nouze. Mise Themis, která letos v únoru nahradila misi Triton, má Itálii pomáhat při záchraně migrantů i ochraně vnějších hranic.