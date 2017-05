Clintonová z veřejného života nezmizí. Zakládá politickou skupinu, která bude bojovat proti Trumpovi

před 1 hodinou

Neúspěšná americká prezidentská kandidátka Hillary Clintonová zakládá novou politickou skupinu, která by měla financovat hnutí odporu proti současnému šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi. Píše o tom list Politico, podle kterého by činnost skupiny měla být zahájena už příští týden. Skupina se bude zřejmě jmenovat Onward Together (Společně vpřed). Bývalá ministryně zahraničí se v minulých týdnech sešla s potenciálními dárci a také představiteli organizací, kterým by naopak mohla její skupina finance přidělit. Clintonová po prohraných volbách odešla na jistou dobu do ústraní. V poslední době ale stále více hovoří na veřejnosti a kritizuje Trumpa, například za jeho přístup k řešení krize v KLDR.

