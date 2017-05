Clintonová viní z volební prohry WikiLeaks a vyšetřování FBI. Nebyla to dokonalá kampaň, přiznala

před 41 minutami

Neúspěšná prezidentská kandidátka Hillary Clintonová neodmítla osobní odpovědnost za svou prohru, část viny však podle ní má i ruský prezident Vladimir Putin, který se podle tajných služeb snažil kampaň ovlivnit v Trumpův prospěch. "Nebyla to dokonalá kampaň, ale byla jsem na cestě k vítězství, dokud nepřišla kombinace Comeyho dopisu a ruských WikiLeaks," prohlásila někdejší první dáma, kterou většina průzkumů i těsně před volbami odhadovala jako vítězku.

Washington - Neúspěšná prezidentská kandidátka Hillary Clintonová vidí za svou loňskou porážkou od Donalda Trumpa souhrn několika faktorů, mezi nimiž je například aktivita šéfa FBI Jamese Comeyho či zveřejňování hackery získaných informací serverem WikiLeaks. Clintonová to řekla v úterý na světovém ženském fóru v New Yorku, kde se rovněž pustila do kritiky některých Trumpových kroků v prezidentském úřadě.

"Kdyby byly volby 27. října, byla bych nyní vaší prezidentkou," řekla během rozhovoru, který s ní před plným sálem ženského fóra vedla reportérka televize CNN Christiane Amanpourová.

Narážela tím na sled pro ni nepříznivých okolností, které se promítly do kampaně těsně před volebním datem 8. listopadu. Byl to podle ní Comeyho dopis z 28. října oznamující zákonodárcům, že je stále vyšetřována v kauze používání soukromého e-mailového serveru ve funkci ministryně zahraničí.

Stejně tak se podle Clintonové na její prohře podepsala skupina WikiLeaks, která zveřejňovala informace z ukradených e-mailů šéfa její kampaně Johna Podesty, které podle amerických tajných služeb odcizili ruští hackeři.

Současného prezidenta zkritizovala za přílišné používání Twitteru či jeho přístupu k řešení severokorejské krize, kde oznamuje nečekané kroky, na jejichž přípravě by podle ní měl více spolupracovat s Čínou, Japonskem či Jižní Koreou.

"Znovu se stávám aktivistkou - a součástí hnutí odporu," naznačila Clintonová, že proti Trumpovi hodlá vystupovat i v budoucnu.