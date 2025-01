"Čisté pokrytectví." Rusové se smějí sankcím Západu a vesele nakupují dál

V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu se kvůli sankcím ze Západu a jeho spojeneckých zemí z ruského trhu stáhly stovky významných světových firem. Bohatí moskevští zákazníci si však navzdory tomu mohou luxusní západní zboží nadále obstarat. Stačí zajít do obchodního domu, informuje agentura AFP.

"Já si žádných mimořádných změn nevšímám," říká jednapadesátiletá zubařka Natálie, která se prochází luxusním obchodním domem GUM na Rudém náměstí. "Že nás chtěli izolovat? Ale prosím vás, jsme tak izolovaní, až je to vtipné," uvádí s ironií další nakupující, jednašedesátiletý Sergej.

Amerika, Evropská unie a Británie zastavily export zboží do Ruska kvůli sankcím, které byly v reakci na napadení Ukrajiny na Rusko uvaleny. Ze stejného důvodu z tamního trhu také dobrovolně odešly desítky společností, včetně módních značek Chanel, Hermes, Moët, Hennessy, Louis Vuitton a Kering.

Loga mnoha z nich je však po téměř třech letech od zavedení opatření stále možné najít na regálech luxusních moskevských obchodů, podotýká francouzská zpravodajská agentura AFP. Zatímco některé ze společností zavřely své prodejny, jiné si ponechaly nájemní smlouvy, což naznačuje, že by se v budoucnu mohly vrátit.

"Tvrzení, že odsud tyto firmy odejdou, je čiré pokrytectví," komentuje situaci jeden z prodejců, který si přál zůstat v anonymitě. "I když jsou jejich obchody oficiálně zavřené, značky dále prodávají Rusům prostřednictvím černého trhu a překupníků," dodal.

Sankcionované zboží se totiž podle AFP do Ruska nadále dostává přes prostřednické země, jako je Kyrgyzstán, Kazachstán a Ázerbájdžán, tedy skrze bývalé sovětské státy s úzkými vazbami na Moskvu. Údaje o vývozu ukazují, že od zavedení sankcí došlo k prudkému nárůstu obchodu mezi těmito zeměmi a západními státy. "Tak či onak, máme tu všechno," říká osmatřicetiletá marketingová manažerka Elena. "Je to trochu složitější, ale celkově to všichni zvládají."

Výrobky značek jako Prada, Yves Saint Laurent a Alexander McQueen si mohou Rusové koupit například v obchodním domě TSUM. Ten uvádí, že jsou jeho ceny "lepší než v Dubaji". Právě toto město se pro bohaté Rusy stalo populární destinací poté, co se podmínky pro jejich cestování do Evropy kvůli invazi zpřísnily. V souvislosti s vyšším zájmem Rusů o tyto produkty v metropoli vzrostl i prodej luxusního zboží.

Bohatí Rusové se také obracejí na překupníky, kteří nakupují luxusní zboží v evropských městech a posílají je následně do Ruska.

Dvaapadesátiletý stylista Andrej řekl agentuře AFP, že tito nákupčí nyní spolupracují přímo s butiky v Miláně, Paříži a Londýně a vyřizují objednávky nábytku, nádobí, šperků i kožešin.

Někteří se domnívají, že vzhledem k trvale vysokém zájmu o luxusní západní zboží v Rusku se zahraniční značky samy vrátí, jakmile budou moci. "Je to jen otázka času," prohlašuje stylista.

