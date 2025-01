Dokonalý důkaz o stavu ruské armády. Je mnohem slabší, než si myslíme, říká Foltýn

"Česko je v nejohroženějším čase od své samostatnosti, což bude platit tak dlouho, dokud nebude Rusko strategicky poraženo," myslí si bezpečnostní analytik a vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn. Válka na Ukrajině je podle něj obrovským strategickým omylem, který vedl k vykrvácení ruské armády. "Rusko je ve skutečnosti daleko slabší, než si myslíme," tvrdí.

"Ruská armáda, kterou jsme znali v roce 2021, už neexistuje. Vidíme tanky z šedesátých i padesátých let, vytahují ze zásob opravdu úplně i to poslední," říká v rozhovoru pro Spotlight Aktuálně.cz Foltýn. Ze satelitních snímků je zřetelné, že ve skladech z dob Sovětského svazu už dobrá polovina tanků zmizela a ty, co zbyly, jsou pouhé skořápky, které se musí postavit téměř od základů.

Obrovské ztráty čítající téměř 10 tisíc tanků, přes 20 tisíc bojových vozidel pěchoty, stovky letadel a vrtulníků dohání ruská armáda lidskou silou. "To je koneckonců v Rusku normální, se svými vojáky zachází jako s něčím, čeho mají stále ještě dost, na rozdíl od těžké techniky," tvrdí Foltýn, podle kterého ale ani lidské zdroje několikanásobně většího Ruska nejsou bezedné.

"I to obrovské Rusko muselo přilézt do Severní Koreje napřed pro munici, a pak dokonce i pro severokorejské vojáky, to je dokonalý důkaz toho, že i oni jsou na tom velmi špatně," myslí si. Změnu podle něj může přinést Západ a jeho vůle Ukrajinu podporovat. "Gamechangerem může být nová Trumpova administrativa. V tento okamžik ale nevíme, jakým způsobem se k tomu Trump postaví, a spoléhat na jeho dobrou vůli není namístě," komentuje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-04:40 Jak vysoko je Rusko na stupnici hrozeb pro Evropu a Česko a platí pořád, že je Evropa v nejohroženějším čase od svého vzniku? Udělala Evropa dost pro to, aby si Rusko udržela od těla co nejdál, a jak je na tom Česko z hlediska pomoci Ukrajině?

04:40-11:04 O čem vypovídá vývoj války na Ukrajině v posledních měsících a co by odříznutí Pokrovsku ruskou armádou mohlo způsobit? Jak velkými ztrátami Rusko trpí a dá se ze stávající situace vyčíst něco o postupu a strategii ruské armády?

11:04-17:56 Co znamená další zahájený útok ukrajinských jednotek v Kurské oblasti a nasvědčuje něco tomu, že by letos válka na Ukrajině mohla skončit? Co by mohlo být pro současné ukrajinské představitele přijatelným ukončením konfliktu a z čeho mohou vycházet předpoklady, že by nově zvolený americký prezident Trump vyžadoval po Kyjevu co nejrychlejší uzavření příměří?

17:56-26:39 Mohou si Spojené státy přát posílené Rusko a co může pro Evropu znamenat tvrdší celní politika a větší tlak na soběstačnější bezpečnost ze strany USA? Dokáže Foltýn porozumět tomu, proč si lidé riziko války odmítají připustit, a jaké má výsledky své práce jako vládní koordinátor strategické komunikace státu?

26:39-34:07 Snaží se Foltýn být apolitický a promýšlí dopředu, jakým způsobem k veřejnosti mluvit? S jakými komentáři a narážkami se Foltýn musí potýkat a platí pořád, že v Česku nepřevládá čistě proruský a režim podporující narativ?

