Klaním se všemu, co dělá Lavrov. Andrej Danko chce v Moskvě otevřít Slovákům oči

Třetí slovenský politik je během tří měsíců na návštěvě Moskvy. Po europoslanci a místopředsedovi strany Směr Lubošovi Blahovi dorazil těsně před Vánoci premiér Robert Fico a teď je do středy v ruské metropoli delegace s předsedou Slovenské národní strany Andrejem Dankem.

Zatímco Blaha dával na sociální sítě videa o tom, jak je Rusko vyspělá a krásná země, Fico o své cestě dopředu neinformoval ani nesdělil žádné podrobnosti o jednání s Vladimirem Putinem v Kremlu. Danko je kdesi uprostřed. Tvrdí, že chce Slovákům otevřít oči a posoudit možnosti dalších vztahů s Ruskem.

Setkal se s dvěma politiky, za kterými často jezdil do Moskvy v letech 2016 až 2020, kdy byl předsedou slovenské Národní rady - s šéfem Státní Dumy (dolní komory ruského parlamentu) Vjačeslavem Volodinem a předsedkyní Rady federace (horní komory) Valentinou Matvijenkovou. Volodin po schůzce podle agentury TASS pozval slovenské poslance na květnovou vojenskou přehlídku na Rudém náměstí v Moskvě.

Předseda SNS tvrdí, že myšlenka summitu mezi Vladimirem Putinem, nastupujícím americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským je reálná a že i o tom chce mluvit v Moskvě. "My se umíme dohodnout s Putinem. Oni by se měli snažit přesvědčit Zelenského," řekl směrem ke slovenské opozici, kterou žádá, aby nápad uspořádat mírovou konferenci v Bratislavě podpořila.

Z opozice ale žádná podpora zatím nepřichází. Naopak. "Předseda Slovenské národní strany nezajímá nikoho na Slovensku a už vůbec ne v Rusku. Za pozornost stojí, že jel do Moskvy se souhlasem parlamentu. (…) To je nehoráznost, protože Rusové odprezentují návštěvu propagandisticky jako parlamentní delegaci z členské země Evropské unie a NATO," uvedl na sociální síti X bývalý ministr zahraničí a poražený prezidentský kandidát Ivan Korčok, který loni na podzim vstoupil do nejsilnějšího slovenského opozičního hnutí Progresivní Slovensko.

Slovy "nikoho na Slovensku nezajímá" Korčok pravděpodobně naráží na prosincový průzkum zveřejněný televizí Joj, podle kterého by Slovenská národní strana dostala 4,6 procenta hlasů, a nedostala by se tak do parlamentu.

Andrej Danko je nositelem čestného doktorátu Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů (MGIMO) a v roce 2019 po schůzce s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem prohlásil: "Klaním se všemu, co pan Lavrov dělá na diplomatickém poli. Považuji ho za jednoho z nejvýznamnějších politiků současnosti."

Danko se zapsal také do českého sporu o dovoz ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik. V březnu 2021 měl do Moskvy cestovat tehdejší český ministr vnitra Jan Hamáček. Danko, kterého Hamáček označil za svého přítele, měl letět s ním a "uplatnit své kontakty a známosti v Rusku". Cesta se ale neuskutečnila.

Loni Danko prohlásil, že Rusko, které v únoru 2022 napadlo Ukrajinu, není agresorem a že hájí své zájmy. "Mezi Slovenskem a Českem je rozdíl ve vnímání toho, co se děje kolem Ukrajiny. Obraz Ruska na Slovenska mezi Slováky je z různých důvodů pozitivnější než v Česku, a to ani nemluvím o Polsku. Mnoho Slováků žije ve stereotypní představě o hodném Rusku, které nám vždy pomáhalo a osvobodilo nás," řekl pro Aktuálně.cz v roce 2022 profesor Alexander Duleba z Institutu politologie na Prešovské univerzitě.

Cesta Danka a dalších pěti poslanců se uskutečňuje v čase vyhroceného napětí mezi Slovenskem a Ukrajinou. Robert Fico hrozí Kyjevu zastavením dodávek elektřiny a podpory ukrajinských uprchlíků kvůli ukončení tranzitu plynu na Slovensko. Zelenskyj v neděli napsal na sociální síti X: "Nabídli jsme Slovensku pomoc během přechodu na jiný než ruský plyn, ale Fico to arogantně odmítl."

Cesta rovněž poznamenala slovenské vztahy s Polskem. Danko v neděli uvedl, že polská strana odmítla letoun pustit do svého vzdušného prostoru, a muselo proto letět přes Česko a Německo. Poláci ale tvrdí, že slovenské dokumenty k přeletu byly neúplné.

