Nejdřív výhrůžky od policie, po smrti vyznamenání. První o covidu mluvil čínský očař

Čtyřiatřicetiletý očař Li Wen-liang z města Wu-chan se měl za pár měsíců stát dvojnásobným otcem. Narození druhého syna se však už nedožil, protože 7. února 2020 zemřel na koronavirus. Sám přitom před nebezpečným virem varoval v době, kdy čínská vláda jeho nakažlivost a rozšíření mezi obyvateli ještě zlehčovala.

Li Wen-liang působil od roku 2014 jako oční lékař v nemocnici v čínském městě Wu-chan. Oženil se, měl syna, rád jedl smažené kuře a byl vášnivým divákem televizních seriálů. Propadl také sociálním sítím, na které posledních deset let pravidelně přispíval.

Koncem předloňského roku si všiml, že doktoři v jeho nemocnici posílají čím dál více pacientů na infekční oddělení s dosud neznámou a pravděpodobně nakažlivou nemocí. "Máme potvrzeno sedm případů nemoci podobné SARS," napsal 30. prosince 2019 do soukromé skupiny bývalých spolužáků z medicíny.

Nabádal je, aby nosili ochranné pomůcky a sami se nenakazili. Také žádal, aby informace nešířili mimo zmíněnou skupinu.

Přesto se jeho varování dostalo ven a po pár dnech si pro něj přišla policie. Spolu s dalšími osmi lékaři, kteří se o nemoci bavili, musel podepsat dokument, v němž se přiznal k šíření pomluv a slíbil, že přestane vyvíjet nelegální aktivity, píše server Quartz.

"Cítil jsem křivdu, ale musel jsem to přijmout. Dělal jsem to z dobré vůle. Byl jsem velmi smutný, když mnoho lidí přicházelo o své blízké," popsal pak počátkem loňského února v rozhovoru pro americký deník New York Times.

"Výsledky testu byly pozitivní"

Právě proto Li svůj slib, který podepsal na policejní stanici, nakonec porušil. Na čínskou sociální síť Weibo veřejně napsal, že nemoc je nebezpečná a že se ho policie snažila umlčet. Příspěvek měl velkou odezvu, za necelý rok nasbíral milion komentářů. Takovou odezvu mají na síti jen příspěvky nejznámějších čínských osobností, připomíná server Politico.

Kromě vyjádření podpory a sympatií se ale pod jeho statusem začaly objevovat i jiné vzkazy. Lidé vyprávěli osobní příběhy týkající se koronaviru a popisovali svá přání nebo problémy, se kterými se potýkají. Někteří dokonce Limu před měsícem přáli vše nejlepší k novému roku.

Li si však nové vzkazy už nepřečte. V polovině loňského ledna se sám nakazil koronavirem, když ošetřoval ženu, která neměla žádné příznaky nákazy, a tak se ani jeden z nich nechránil rouškou či jinou pomůckou.

"Dnešní výsledky testu byly pozitivní. Situace se uklidnila a diagnóza se konečně potvrdila," napsal ve svém posledním příspěvku na sociálních sítích.

"Potrvá mi přibližně 15 dní, než se uzdravím. Poté se přidám ke zdravotníkům, kteří bojují s epidemií. Tam je má odpovědnost," vzkázal ještě z nemocnice na začátku minulého února v rozhovoru s americkými novináři.

O týden později, 7. února 2020, nemoci podlehl. Po dalších čtyřech měsících se mu narodilo druhé dítě. "Můj muži, vidíš to z nebe? Dnes jsi mi dal svůj poslední dar. Budu je milovat a opatrovat," napsala krátce po porodu podle britské stanice BBC vdova po Lim, paní Fu. Staršímu synovi, kterému je nyní pět let, stále neřekla, že jeho otec zemřel. "Tatínek jel do zahraničí," zní její verze.

Oficiálně mučedníkem

Jeho smrt nakonec nezasáhla pouze rodinu, ale i širokou veřejnost, která se o nebezpečí koronaviru a zatajování ze strany čínských úřadů dozvěděla právě z Liho příspěvků na sociálních sítích. Lidé si stěžovali, požadovali konec cenzury, nosili květiny k improvizovaným památníků a mluvili o Lim jako o mučedníkovi a symbolu potlačované svobody slova.

Čínští cenzoři nějakou dobu zmínky o lékaři z Wu-chanu mazali, Politico ale uvádí, že vláda přesto některé stížnosti vyslyšela. Nyní se snaží být transparentnější a každý den zveřejňuje počty nově nakažených.

Vedení země se také rozhodlo přestat o osudu Li Wen-lianga ml čet a loni v dubnu jemu a dalším jedenácti doktorům udělilo nejvyšší posmrtné vyznamenání, které je určeno Číňa nejvyšší posmrtné vyznamenání, které je určeno Číňanům, kteřínům, kteří zemřou při službě státu. Li Wen-lianga tak mučedníkem už nenazývají jen rozhořčení lidé na sociálních sítích, ale také úřady.

