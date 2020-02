Smrt lékaře, který upozornil na koronavirus, vyburcovala Číňany. Bouří se proti vládě

Ještě loni v prosinci se čínský oční lékař Li Wen-liang snažil varovat před hrozící epidemií koronaviru. Bojoval s cenzurou. Sám se ale nakazil a tento čtvrtek zemřel. Jeho smrt vyvolala nebývalý smutek a zlost Číňanů, kteří nyní kritizují postup vlády při zvládání epidemie.

Nejdřív to vypadalo, že se komunistický režim snaží vše ututlat. Zpráva o jeho smrti se ve čtvrtek večer objevila v čínských státních médiích, jako je například list Global Times. O několik hodin později ale nemocnice ve Wu-chanu, ohnisku epidemie koronaviru, informaci dementovala s tím, že lékař je ve vážném stavu. Až následně média potvrdila, že skutečně zemřel.

Bylo mu teprve 34 let a se svou manželkou očekával narození druhého potomka.

Pro Peking je to rána, protože z doktora Liho se stal téměř národní hrdina. Čínský internet se vzbouřil. Dosud lidé na sociálních sítích kritizovali přeplněné nemocnice, malou informovanost a postup vlády při zvládání epidemie. Na čínské sociální síti Weibo se teď ale šíří hesla typu "Vláda ve Wu-chanu dluží doktoru Limu omluvu", nebo dokonce "Chci svobodu slova". Před zásahem státní cenzury je podle americké stanice CNN stihlo sdílet přes milion lidí.

Čínský komunistický režim nestrpí disidenty. Zakládá si na hospodářském růstu, který má lidem zajistit stabilitu a bezpečí a odradit je od kritiky vlády. V současnosti ale tohle nastavení přestává platit, píše CNN. Koronavirus ohrožuje zdraví a bezpečí desítek milionů lidí a oslabuje ekonomiku.

Státní média se při informování o vývoji epidemie snažila soustředit na popisy hrdinských činů lékařů, kteří bojují proti šíření nákazy v nemocnicích po celé zemi, nebo na rekordně rychlou výstavbu nové nemocnice ve Wu-chanu.

Čínský internet se ale i přes cenzuru plní kritikou. Teď má nespokojenost obyvatel konkrétní tvář a jméno.

Varovat kolegy

Koncem loňského prosince poslal oční lékař z wuchanské nemocnice Li Wen-liang hromadnou zprávu svým univerzitním kolegům o tom, že na oddělení ve wuchanské nemocnici se objevilo sedm pacientů s příznaky podobnými chorobě SARS. Všichni byli umístěni do karantény.

Li kolegy informoval, že podle výsledků testů, které viděl, byli nakaženi koronavirem. Kolegům radil, aby používali ochranné pomůcky, a varoval před možnou epidemií. Věděl, že utajování informací o SARS v roce 2002 způsobilo epidemii, na kterou zemřelo skoro 800 lidí.

Nevěděl ale, že pracuje přímo v epicentru budoucí epidemie a 11milionový Wu-chan nakonec skončí celý v karanténě.

Lékař také nabádal své přátele, aby si dávali pozor. V soukromých zprávách. Ty se ale brzy dostaly na veřejnost a kolovaly po internetu. "Když jsem to viděl, uvědomil jsem si, že se to vymklo kontrole a nejspíš budu potrestán," citovala ho později americká stanice CNN.

Li Wenliang, jeden z osmi zadržených doktorů, obdržel 3.1. oficiální "výstrahu" od policie (místní forma "předžalobní výzvy"), aby se zdržel šíření "fám". V současnosti je v kritickém stavu s nákazou koronavirem v Ústřední nemocnici ve Wu-chanu.https://t.co/MVWSMUmBCs pic.twitter.com/9sxqkcSTte — Sinopsis (@sinopsiscz) February 6, 2020

Čínská policie ho obvinila z šíření falešných zpráv a rušení veřejného pořádku. Nebyl sám, sedm dalších lékařů se v počátcích epidemie snažilo šířit informace o koronaviru. Na všechny si došlápla policie.

"Kyberprostor v žádném případě není místo, kde neplatí zákony. Policie netoleruje jakékoliv nezákonné jednání a vymýšlení si a šíření fám, které narušují pořádek ve společnosti," odsoudila chování lékařů státní televize CCTV.

Konečná diagnóza

Týden po návštěvě policie Li ošetřoval ženu se zeleným zákalem. Nevěděl, že je nakažená novým koronavirem. V té době ještě úřady ve Wu-chanu tvrdily, že nakazit se mohou jen osoby, které se dostanou do kontaktu s infikovanými zvířaty, a v nemocnici neplatila žádná opatření na ochranu lékařů.

Bylo 10. ledna, když na sobě Li Wen-liang zpozoroval první příznaky. Začalo to kašlem a horečkou, po třech dnech byl hospitalizován. Testy ale ještě koronavirus neprokázaly.

Koncem ledna už o šíření nákazy věděl celý svět a úřady se Limu oficiálně omluvily. V té chvíli ale Li dostal konečnou diagnózu potvrzující nakažení koronavirem. "Dnes přišly výsledky dalších testů a jsou pozitivní, konečně jsem byl diagnostikován," napsal na sociální sítě.

Když se léčil ve wuchanské nemocnici, vyjádřil se k chybám, které podle něj úřady udělaly. "Kdyby úředníci zveřejnili informace o epidemii dříve, bylo by to, myslím, mnohem lepší," řekl před pár dny americkém deníku The New York Times. "Měla by existovat větší otevřenost."

Li Wen-liang koronaviru podlehl teprve ve 34 letech. Koronavirus je přitom smrtelně nebezpečný především pro starší nebo chronicky nemocné lidi.

