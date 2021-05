Čechy v Chorvatsku příliš omezení nečeká, v restauraci mohou jíst i uvnitř

Chorvatsko rozvolňuje opatření proti šíření koronaviru. Od pátku tak lze jíst i uvnitř restaurací, které byly loni touto dobou úplně zavřené. Provozovatelé restaurací a barů jsou za rozvolňováni vděční. Sezonu jako před pandemií přesto neočekávají.

Rozvolňování protiepidemických opatření se zatím nevztahuje na noční život. Restaurace zavírají v 23:00 a do 06:00 platí zákaz prodeje alkoholu. Nošení roušek je povinné pouze ve vnitřních prostorách, včetně prostředků hromadné dopravy.

"Dovnitř restaurace by měli přijít jen lidé s negativním testem, potvrzením o očkování nebo o proděláni nemoci. Nemůžeme to ale kontrolovat a zároveň poskytovat servis, kvůli kterému lidé přišli," řekl majitel jedné ze splitských restaurací Josip Čulić.

Ceny za služby jsou podle něj přibližné stejné jako v letech 2018 nebo 2019. "Loni byla sezona divná, začali jsme až v polovině července a v podstatě po měsíci byl konec. Letos to snad bude jiné, ale všichni čekáme a nevíme. Teprve před pár dny restrikce trochu polevily a my můžeme mít poprvé hudbu venku," dodal Čulić.

Podle manažera baru na pláži Zlatni rat na ostrově Brač bude letošní sezona pravděpodobně slabší než v době před pandemií. "Nejlepší sezona byla 2019, loni tržby klesly na polovinu a také jsme o polovinu snížili počet zaměstnanců. Letos to možná bude trochu lepší, ale určitě ani zdaleka ne tak, jako v roce 2019. Ceny za jídlo a pití zůstanou stejné, není to pro nás úplně ideální, ale chceme turisty přilákat," sdělil.

Zatímco pláž byla o víkendu i kvůli větrnému počasí poloprázdná, ve Splitu je ruch turismu již znát. "Je to takhle teprve posledních pár dní, jsem nadšený. Pracuji jako průvodce a loni jsem měl asi 15 prohlídek po městě, obvykle je mám šest až sedm měsíců každý den. Letošek nebude normální, zatím ještě není tolik zájezdů, ale snad to bude výrazně lepší než loni," konstatoval Vjeran Milačić.

Češi si rádi připlatí

Chorvatsko zůstává top destinací u klientů cestovní kanceláře Čedok, kteří cestují autem. "Ve srovnání s loňskem už teď víme, že tam odjede o třetinu více Čechů. Velký zájem je standardně o Makarskou riviéru. Chorvatsko mělo vždy svou klientelu, která se tam bude vracet, a je to jiná klientela, než která létá například do Turecka. Trendem posledních let je, že si Češi i za dovolenou v Chorvatsku připlatí, volí luxusnější hotely nebo dobře vybavené apartmány a nejezdí do kempů s autem plným potravin," uvedla mluvčí Čedoku Eva Němečková. Ceny zájezdů jsou podle ní stejné jako loni.

Na šesté příčce v oblíbenosti se Chorvatsko dlouhodobě pohybuje také u cestovní agentury Invia. "Češi mají nejčastěji zájem o osmidenní zájezd vlastním vozem do tříhvězdičkového hotelu s polopenzí. Z lokalit vede Istrie, následuje Makarská a Poreć. Momentálně se Chorvatsko dostalo pryč z tmavě červené destinace, prodeje jistě porostou," sdělila mluvčí Andrea Řezníčková.

Českým turistům v Chorvatsku budou stejně jako v minulých letech i v letošní sezoně pomáhat dvě konzulární jednatelství přímo u moře. Působit budou v zemi na Jadranu po loňské pauze opět i čeští policisté.