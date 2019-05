Máte padla, ignorujte šéfa. Čínské město chce omezit posílání zpráv po pracovní době

Aplikace WeChat má v Číně nezastupitelnou roli. Lidé jejím prostřednictvím platí, objednávají si taxi a dovoz jídla, domlouvají si termíny návštěvy doktorů a komunikují s rodinou a přáteli. Aplikaci, která byla představena v roce 2011, využívá už miliarda uživatelů. Poslední dobou si ji ovšem oblíbili i zaměstnavatelé, kteří tak svým podřízeným píší po pracovní době nebo o víkendech.

Zaměstnavatelé v aplikaci zakládají pracovní skupiny a následně zadávají úkoly nebo organizují videochaty. Proti této praxi se nyní bouří nejen sami zaměstnanci, ale také místní správa v čínské provincii Ču-chaj, která podala návrh na opatření, které by oficiálně oddělilo pracovní a soukromý život.

"Žádné pracovní zprávy by neměly být posílány do pracovních skupin na WeChatu mimo pracovní dobu," cituje hongkongský deník South China Morning Post z textu návrhu, který vznikl začátkem měsíce. "Skupiny původně sloužily ke zlepšení výkonu práce, ale s tím, jak více a více skupin vzniká, se staly těžkým břemenem zaměstnanců."

Zákonodárci přišli s omezením, které by firmám ve čtvrti Siang-ču dovolilo vytvořit pouze jednu pracovní skupinu. Ta by měla být po dokončení daného projektu také smazána. Návrh zároveň nabádá zaměstnance, aby neposílali zprávy a smajlíky, které s projektem přímo nesouvisí.

Podle ohlasů se s podobným problémem potýká velké množství Číňanů. "Závidím lidem, kteří pracují v Siang-ču. Doufám, že se nařízení dotkne všech firem," cituje reakci jednoho z nich hongkongský deník.

"Musíme odpovídat na pracovní zprávy každou minutu po celý den," vysvětluje jiný Číňan. "Šéf ví, že jsem pořád na WeChatu, a tak předpokládá, že odpovím okamžitě, a to i o víkendu," doplňuje.

Dvanáct hodin denně, šest dní v týdnu

Nařízení přichází měsíc poté, co Jack Ma, jeden z nejbohatších Číňanů a zakladatel internetového obchodu Alibaba, prohlásil, že zaměstnanci v technologických firmách a start-upech by měli přijmout pracovní strategii "996" - pracovat od devíti do devíti hodin a šest dní v týdnu.

"Jak chcete dosáhnout úspěchu, když nejste ochotní mu věnovat extra snahu a čas?" reagoval Ma na kritiku, která se na něj sesypala na sociálních sítích. Jen ti, kdo tvrdě pracují, "poznají štěstí a odměnu po vykonané práci", citovala ho americká stanice CNN.

V Číně jsou přitom časté sebevraždy přepracovaných zaměstnanců. K největší vlně sebevražd pracovníků továrny na elektroniku společnosti Foxconn došlo v roce 2010, kdy skokem ze střechy ukončilo svůj život více než deset zaměstnanců.

Právo ignorovat šéfa

Práva zaměstnanců na odpočinek se zastávají naopak některé vlády nebo firmy v Evropě a ve Spojených státech. Britský deník The Guardian například informoval o zákonu, který vstoupil v platnost počátkem roku 2017 a jenž nařídil větším francouzským společnostem a jejich zaměstnancům, aby se vzájemně dohodli, v jaké době mají lidé právo ignorovat pracovní hovory a e-maily.

Podobný zákon navrhli také v New Yorku. Jen s tím rozdílem, že v případě Francie šlo o firmy o minimálně 50 zaměstnancích, a v New Yorku to bylo dokonce pouhých 10. Informovala o tom americká stanice NBC News.

Chránit zaměstnance se snaží i německé ministerstvo práce a sociálních věcí, které si podle magazínu New Atlas nechalo vypracovat studii mapující dopady stresu způsobeného nejistotou, kdy zazvoní telefon nebo přijde další e-mail. Výsledky odhalily, že lidé, kteří se cítí být pod tímto tlakem, odcházejí dříve do důchodu.

Konkrétní kroky podnikly také dvě německé automobilky. První byl Volkswagen, který od roku 2012 blokuje mezi 18:15 a sedmou ranní servery, aby zaměstnancům nechodily pracovní e-maily. Ještě radikálnější krok učinil Daimler, který maže e-maily, jež zaměstnancům přijdou v době, kdy jsou na dovolené.

