Přeskočit na obsah
Benative
31. 12. Silvestr
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Čínské manévry u Tchaj-wanu. Vojenské lodě odplouvají, cvičení ale nekončí

ČTK

Do okolí Tchaj-wanu v rámci svého cvičení v posledních 24 hodinách vyslala Čína 77 vojenských letounů a 25 plavidel svého námořnictva a pobřeží stráže. Z toho 35 letounů překročilo střední linii dělící Tchajwanský průliv, kterou Tchaj-pej považuje za neoficiální hranici mezi oběma zeměmi. Podle agentury Reuters to ve středu sdělilo tchajwanské ministerstvo obrany.

Taiwan Coast Guard patrol vessels are stationed in Keelung, as China conducts "Justice Mission 2025" military drills around Taiwan
Lodě tchajwanské pobřežní stráže při čínském vojenském cvičení v okolí ostrova. Foto z 30. prosince 2025.Foto: REUTERS
Reklama

Agentura AFP mezitím s odkazem na tchajwanskou pobřežní stráž uvedla, že se čínské lodě začaly z okolí Tchaj-wanu stahovat.

Od pondělí pořádá Čína rozsáhlé vojenské cvičení v okolí ostrova, které mělo simulovat blokádu tchajwanských přístavů a poprvé nacvičovat, jak odradit zásah jiných zemí, které by přišly v případě čínského napadení Tchaj-wanu na pomoc.

Související

Tchajwanský prezident Laj Čching-te cvičení odsoudil s tím, že porušuje mírová očekávání mezinárodního společenství a je vojenskou zastrašovací taktikou, jež podrývá stabilitu v regionu.

Taiwan Coast Guard patrol vessels are stationed in Keelung, as China conducts "Justice Mission 2025" military drills around Taiwan
Tchajwanský prezident Laj Čching-te prohlásil, že jeho země si bude počínat tak, aby nezhoršovala napětí ani nevyvolávala spory.Foto: REUTERS

Za 48 hodin do středečního rána kolem Tchaj-wanu podle tchajwanského ministerstva obrany kroužilo 207 čínských vojenských letounů a 125 z nich překročilo středovou linii. Čína podle téhož zdroje také ve dvou vlnách do vod severně a jihozápadně od Tchaj-wanu odpálila 27 raket.

Reklama
Reklama

Čínské lodě nyní z okolí Tchaj-wanu podle tamních úřadů odplouvají, avšak konec cvičení zatím Peking formálně neoznámil.

Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem, pokud vyhlásí nezávislost. Ostrov přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Spotlight - Adam Mišík
Spotlight - Adam Mišík
Spotlight - Adam Mišík

Adam Mišík: Pořád jsem ten zrzavej kluk, co si v první třídě gumoval pihy

„Na tátu jsem byl pyšnej,“ říká Adam Mišík o uvedení Vladimíra Mišíka do síně slávy na letošním předávání ocenění Český slavík. Má radost, že organizátoři chtěli jeho otce do síně slávy uvést i přesto, že se na slavnostní předávání nemohl dostavit osobně. „Myslím, že jeho to taky dojalo a byl velmi překvapený, že se to stalo.“

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama