Čínské manévry u Tchaj-wanu. Vojenské lodě odplouvají, cvičení ale nekončí

Do okolí Tchaj-wanu v rámci svého cvičení v posledních 24 hodinách vyslala Čína 77 vojenských letounů a 25 plavidel svého námořnictva a pobřeží stráže. Z toho 35 letounů překročilo střední linii dělící Tchajwanský průliv, kterou Tchaj-pej považuje za neoficiální hranici mezi oběma zeměmi. Podle agentury Reuters to ve středu sdělilo tchajwanské ministerstvo obrany.
Agentura AFP mezitím s odkazem na tchajwanskou pobřežní stráž uvedla, že se čínské lodě začaly z okolí Tchaj-wanu stahovat.
Od pondělí pořádá Čína rozsáhlé vojenské cvičení v okolí ostrova, které mělo simulovat blokádu tchajwanských přístavů a poprvé nacvičovat, jak odradit zásah jiných zemí, které by přišly v případě čínského napadení Tchaj-wanu na pomoc.
Tchajwanský prezident Laj Čching-te cvičení odsoudil s tím, že porušuje mírová očekávání mezinárodního společenství a je vojenskou zastrašovací taktikou, jež podrývá stabilitu v regionu.
Za 48 hodin do středečního rána kolem Tchaj-wanu podle tchajwanského ministerstva obrany kroužilo 207 čínských vojenských letounů a 125 z nich překročilo středovou linii. Čína podle téhož zdroje také ve dvou vlnách do vod severně a jihozápadně od Tchaj-wanu odpálila 27 raket.
Čínské lodě nyní z okolí Tchaj-wanu podle tamních úřadů odplouvají, avšak konec cvičení zatím Peking formálně neoznámil.
Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem, pokud vyhlásí nezávislost. Ostrov přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle.
Adam Mišík: Pořád jsem ten zrzavej kluk, co si v první třídě gumoval pihy
„Na tátu jsem byl pyšnej,“ říká Adam Mišík o uvedení Vladimíra Mišíka do síně slávy na letošním předávání ocenění Český slavík. Má radost, že organizátoři chtěli jeho otce do síně slávy uvést i přesto, že se na slavnostní předávání nemohl dostavit osobně. „Myslím, že jeho to taky dojalo a byl velmi překvapený, že se to stalo.“
Vrací se opomíjená zbraň českého tenisu, líčí Berdych. Pětice hráčů dál kráčí k elitě
V hlavním kalendáři turnajů ATP nenajdete jediný český podnik, přesto měla země s deset a půl miliony obyvateli letos v první stovce žebříčku hned pět tenistů. Podle Tomáše Berdycha je za tím i trend, od kterého se v posledních letech trochu upustilo.
Po letadle Malaysia Airlines se slehla zem. Pátrání po 12 letech pokračuje
Téměř 12 let po dosud nevysvětleném zmizení letadla na lince MH370 společnosti Malaysia Airlines americko-britská firma Ocean Infinity v Indickém oceánu obnovila pátrání po tomto stroji, na jehož palubě bylo 239 lidí.
ŽIVĚ"V souladu s plánem speciální vojenské operace." Putin nařídil rozšířit nárazníkovou zónu
Ruský prezident Vladimir Putin pro nadcházející rok nakázal rozšíření nárazníkové zóny v Sumské a Charkovské oblasti na Ukrajině. Dnes to podle agentury Reuters prohlásil náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov. Moskva potřebu nárazníkové zóny zdůvodňuje snahou zabránit ukrajinským výpadům na ruské území.
„Nejlepší záběr v dějinách televize.“ Výstup historika z roku 1977 stále budí vášně
„Nejlepší záběr v televizní historii.“ Takové popisky se pojí k výstupu historika vědy Jamese Burka v roce 1977 v dokumentárním seriálu BBC Connections. Video, kdy historik prochází kolem rakety, která do vesmíru vynesla vesmírnou sondu Voyager 2, dodnes obdivují desítky tisíc lidí.