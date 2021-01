"Chci najít hlasy, co s tím uděláme, Brade?" Takto Trump zkoušel zvrátit volby

V sobotu ve tři hodiny odpoledne americký prezident Donald Trump telefonoval státnímu tajemníkovi státu Georgia Bradu Raffenspergerovi. Během hodinového rozhovoru se ho snažil přimět, aby dodatečně změnil výsledky listopadových voleb. Americký deník Washington Post získal a zveřejnil kopii nahrávky celého hovoru. Toto jsou nejdůležitější Trumpovy výroky.

"Podle mě je celkem jasné, že jsme vyhráli. Upřímně řečeno je to vidět i na velikosti shromáždění. Na naše přišlo nějakých 25 až 30 tisíc lidí, na konkurenční méně než sto. A to nikdy nedávalo smysl."

Tak začal Donald Trump telefonát s generálním tajemníkem amerického státu Georgia. Právě zde Trump v listopadových prezidentských volbách prohrál s demokratickým kandidátem Joem Bidenem, stejně jako celkově v USA.

Trump v rozhovoru mluví také o tisících lidí, kterým bylo údajně znemožněno volit a kteří si stěžovali. Říká, že jde o obrovské množství lidí a že má přesné číslo. Dále udává počty hlasů, které neměly být započítané kvůli nevyplněné adrese, počty voličů, kteří hlasovali, ačkoliv prý nebyli na oficiálním seznamu, a dokonce i počet mrtvých lidí, kteří podle něj volili. Trump opakuje několik už dříve vyvrácených teorií o údajných podvodech, které se mu ale u žádného soudu nepodařilo dokázat.

Republikán Brad Raffensperger, tajemník odpovědný za volby ve státě Georgia, Trumpovi odpovídá, že má špatné informace.

"Přesné číslo moc nepotřebujete, protože to číslo, o které jsem teoreticky prohrál, je 11 779."

Donald Trump říká, že zfalšovaných hlasovacích lístků bylo 250 až 350 tisíc, ale dodává, že stačí "najít" pouze 11 780. Tak by o jeden hlas převýšil Joea Bidena a vyhrál by v Georgii. "Nesouhlasíme s tím, že jste vyhrál," reaguje na to tajemník Raffensperger na druhé straně linky.

"Jaký je rozdíl mezi tím, vyhrát volby o dva hlasy a vyhrát volby o půl milionu hlasů? Myslím, že jsem pravděpodobně vyhrál o půl milionu hlasů. Obyvatelé Georgie jsou naštvaní, obyvatelé celé země jsou naštvaní. A není nic špatného na tom, říct, že jste to přepočítali."

Donald Trump takto dál naléhá na další přepočítání, aby se našlo oněch potřebných 11 780 hlasů.

"Podívejte se, jediné, co chci udělat, je toto: chci jen najít 11 780 hlasů. Tak co uděláme, Brade? My jsme ty volby vyhráli a není fér nám je takhle sebrat."

Brad Raffensperger a jeho právník pouze opakují, že prezident má špatné informace. Všechna podezření na podvody se vyšetřila a každá ze zmíněných věcí byla prozkoumána, pochybení se ale nenašlo.

Například v jednom z volebních okresů ve státě Georgia se vyšetřovalo údajné skartování hlasovacích lístků. Ukázalo se ale, že šlo o běžné kancelářské práce, a ne ničení hlasů. Donald Trump tomu však nevěří a tvrdí, že se všude mluví o velkém podvodu. Na to mu Raffensperger jen řekne: "Pane prezidente, to je problém se sociálními sítěmi, lidé mohou říct cokoliv."

"Měl byste mít zájem o to, abyste měli přesné volby. Jste republikán."

Trump v nahrávce několikrát zdůrazňuje, že pokud došlo k porušení zákona, tajemník Raffensperger ho kryje a tím se vystavuje riziku. Navíc je republikán - a Trump byl kandidátem republikánů na prezidenta.

"Sledoval jsem vás, jak jste dnes ráno řekl, že k žádnému zločinu nedošlo. Myslím, že je pro vás velmi nebezpečné to říkat. Tak to nemůžete nechat, to je pro vás a vašeho právníka velké riziko. Tímto vás upozorňuju, že necháváte průchod trestné činnosti."

Podle amerického deníku Washington Post, který kopii nahrávky získal a zveřejnil, telefonát ukazuje, že Donald Trump je zoufalý z prohry v listopadových prezidentských volbách. Stále věří, že výsledek je možné zvrátit.

Agentura AP nahrávku označila za nejnovější kapitolu bezprecedentní snahy úřadující hlavy státu změnit výsledek svobodných voleb prostřednictvím nátlaku na státního činitele.

Novinář Carl Bernstein, který se v 70. letech proslavil odhalením aféry Watergate, ve vysílání americké televizní stanice CNN řekl, že tato Trumpova nahrávka je podle něj mnohem horší než ta v případě prezidenta Richarda Nixona. U jiného prezidenta by prý po takovém skandálu následovaly výzvy od špiček obou politických stran k okamžité rezignaci.

Trumpa za nátlak na státního tajemníka odsoudili jak demokraté, tak někteří republikáni. Za "zločinné a nebezpečné" označil jeho jednání někdejší demokratický prezidentský uchazeč Julian Castro. "Slyšeli jste o té nahrávce telefonátu? To byl hlas zoufalství a nestydaté, troufalé zneužití moci prezidentem Spojených států," uvedla zvolená viceprezidentka Kamala Harrisová.

