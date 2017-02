Čeští vojáci vyrazí do Litvy. Jako součást NATO mají Rusy odradit od útoku

před 6 hodinami

Česko příští rok vyšle do sil NATO v Litvě své vojáky. Fungovat budou pod německým velením. Jednotka bude součástí bojového uskupení NATO, jehož cílem je odstrašit Rusko a demonstrovat odhodlání Severoatlantické aliance bránit všechny své členy. Kromě Litvy budou podobné mnohonárodnostní jednotky taky v Estonsku, Lotyšsku a Polsku.

Praha/Brusel - Česko příští rok vyšle své vojáky do Litvy. Budou tam sloužit v rámci sil Severoatlantické aliance, jejichž cílem je demonstrovat odhodlání NATO bránit všechny své členy, respektive odstrašovat Rusko.

Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) český plán představí svým kolegům ze zemí NATO tento týden na schůzce v Bruselu. Aktuálně.cz to řekl vysoce postavený zdroj obeznámený s plány ministerstva obrany.

Čeští vojáci by měli v Litvě sloužit v rámci mnohonárodnostního bojového uskupení, kterému velí Německo. Kromě Němců jsou teď v Litvě i belgické, nizozemské a francouzské jednotky.

Plán ministerstva obrany na vyslání českých vojáků musí nejdřív schválit vláda. Podle zdrojů Aktuálně.cz zatím není přesně určeno, jak velkou jednotku by Češi mohli do Litvy vyslat. Po účasti v obranných jednotkách v Litvě by čeští vojáci měli následně působit také v Lotyšsku. Tamním silám NATO velí Kanaďané.

NATO se na přítomnosti svých sil ve třech pobaltských státech a v Polsku dohodlo v reakci na ruskou anexi Krymu a akce Moskvy na Ukrajině.

O jednotky NATO Pobaltí samo požádalo

Takzvané předsunuté jednotky Aliance budou v omezeném počtu necelých 4 tisíc mužů působit v Litvě, v Lotyšsku, Estonsku a v Polsku. Všechny tyto země o vyslání vojáků jiných států NATO samy požádaly. Cílem vyslání jednotek je demonstrovat odhodlání Aliance bránit v případě útoku všechny své členy.

Kromě předsunutých jednotek se Aliance soustředí taky na budování takzvaných následných sil, kterým se také říká "druhosledové".

Ministr Stropnický by měl na okraj schůzky ministrů obrany NATO podepsat dohodu se svou německou kolegyní Ursulou von der Leyenovou o tom, že se česká 4. brigáda rychlého nasazení zapojí do rámce německé divize, tedy pod německé velení. V případě, že by tyto následné síly byly nasazeny.

"Tyto jednotky by měly být schopné zajistit kolektivní obranu člena Aliance," řekl už dřív Stropnický. Následné síly by byly vyslány na obranu napadené země NATO jako posily.

V Litvě momentálně působí 150 českých vojáků v rámci tříměsíčního cvičení NATO.

Na středeční a čtvrteční schůzce ministrů obrany NATO se spojenci poprvé seznámí s názory nové americké administrativy na budoucnost Aliance. Washington bude zastupovat ministr obrany James Mattis.

autor: Ondřej Houska