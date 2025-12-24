"Cenzura není tam, kde si myslíte." Paříž i Brusel odsuzují sankce USA proti Evropanům

Francie, Španělsko a Evropská komise (EK) ve středu důrazně odsoudily americké sankce vůči pěti Evropanům.
Pětice sankcionovaných se podle Washingtonu podílela na prosazování cenzury na amerických internetových platformách, z pohledu EK jde ale o lidi, kteří se zasazují o přísnou regulaci technologického sektoru a o boj proti dezinformacím na internetu, uvedla agentura AFP s odvoláním na vyjádření šéfa francouzské diplomacie.
Spojené státy v úterý zakázaly vstup do země pětici Evropanů včetně bývalého francouzského ministra a eurokomisaře Thierryho Bretona. Sankce později odsoudili francouzský prezident Emmanuel Macron a místopředsedkyně EK Henna Virkkunenová. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v reakci na americké sankce uvedla, že EU bude dál bránit svobodu slova. "Svoboda projevu je základem naší silné a pulzující evropské demokracie. Jsme na ni hrdí. Budeme ji chránit. Protože Evropská komise je strážkyní našich hodnot," napsala na síti X von der Leyenová.
"Francie co nejdůrazněji odsuzuje vízová omezení, která Spojené státy uvalily na bývalého ministra a komisaře Thierryho Bretona a čtyři další významné evropské osobnosti," uvedl na síti X francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. "Lidé v Evropě jsou svobodní a suverénní a ostatní jim nemohou vnucovat pravidla, která budou upravovat jejich digitální prostor," zdůraznil.
Podle Macrona regulace přijaly Evropský parlament a Rada EU v rámci demokratického a suverénního procesu. Regulace mají podle něj zajistit, že "to, co je nezákonné off-line, je nezákonné také on-line", a zároveň nejsou namířeny proti žádné zemi. "Pravidla upravující digitální prostor Evropské unie nemají být stanovována mimo Evropu," uvedl Macron na síti X.
Virkkunenová, která je zároveň eurokomisařkou pro technologie, na síti X napsala, že Evropská komise bude evropská pravidla i nadále spravedlivě a objektivně vymáhat od všech společností působících v Evropské unii. "Protože dodržování pravidel není volbou, ale povinností," napsala.
Svoboda projevu je podle EK hodnotou, kterou Evropa sdílí společně se Spojenými státy a celým demokratickým světem, evropská pravidla jsou uplatňována spravedlivě a nediskriminačně. "Pokud bude třeba, rychle a rozhodně odpovíme, abychom bránili naši regulační autonomii před neopodstatněnými opatřeními," uvádí se v tiskové zprávě komise.
Španělsko označilo sankce za nepřijatelná opatření mezi partnery a spojenci. "Bezpečný digitální prostor, bez nezákonného obsahu a dezinformací, je základní hodnotou demokracie v Evropě a odpovědností všech," uvedlo španělské ministerstvo zahraničí, z jehož prohlášení cituje AFP.
Breton, který býval francouzským ministrem hospodářství, financí a průmyslu v letech 2005 až 2007 a eurokomisařem pro vnitřní trh v letech 2019 až 2024, v reakci na sankce kritizoval to, co označil za "závan mccarthismu".
"Vane opět vítr mccarthismu?" napsal na síti X v narážce na protikomunistický hon na čarodějnice, který v 50. letech minulého století vedl americký senátor Joseph McCarthy. "Pro připomenutí: 90 procent demokraticky zvoleného Evropského parlamentu a všech 27 členských států jednomyslně hlasovalo pro (nařízení EU o digitálních službách) DSA," zdůraznil Breton. Američanům vzkázal, že "cenzura není tam, kde si myslíte". O Američanech přitom píše jako o přátelích.
Podle předsedy Evropské rady Antónia Costy jsou takováto opatření v podobě vízových omezení mezi spojenci, partnery a přáteli nepřijatelná. "Evropská unie stojí pevně při obraně svobody projevu, spravedlivých digitálních pravidel a své suverenity v oblasti regulací," napsal Costa.
"Ministerstvo zahraničí podniká rozhodné kroky proti pěti jednotlivcům, kteří stáli v čele organizovaných snah donucovat americké platformy k cenzuře, demonetizaci a potlačování amerických názorů, s nimiž nesouhlasí," uvedl předtím v prohlášení americký ministr zahraničí Marco Rubio.
Pětici, kterou nejmenuje, označuje za radikální aktivisty a tvrdí, že jejich vstup, pobyt nebo činnost na území Spojených států mohou mít potenciálně závažné a nepříznivé důsledky pro zahraniční politiku země. Americké ministerstvo zahraničí je podle Rubia připraveno seznam rozšířit, pokud další zahraniční činitelé nezmění kurz.
Sankce se podle AFP kromě Bretona týkají i čtyř zástupců neziskových organizací, které o sobě tvrdí, že bojují proti dezinformacím a nenávistným projevům na internetu. Konkrétně jde o Josephine Ballonovou a Annu-Lenu von Hodenbergovou z neziskové organizace HateAid, a dále o Imrana Ahmeda a Clare Melfordovou z podobně zaměřených organizací.
Americká administrativa, jejíž představitelé letos kvůli obsahu pohrozili odebráním licence některým televizím v USA, údajnou cenzuru v Evropě opakovaně kritizuje. V posledních týdnech se tak stalo i v souvislosti s pokutou 120 milionů eur (2,9 miliardy Kč), kterou Evropská komise vyměřila platformě X, a to se zdůvodněním, že není dostatečně transparentí. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa v reakci na to Evropské unii pohrozila odvetnými opatřeními v případě, že bude dál omezovat americké poskytovatele služeb.
