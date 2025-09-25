Domácí

Akademie věd opouští sociální síť X, nechce podporovat šíření dezinformací

Akademie věd opouští sociální síť X, dříve známou jako Twitter, protože nechce podporovat šíření dezinformací a nenávistných projevů. Informovala o tom odpoledne v příspěvku na síti X.
Dodala, že svůj profil nezruší, aby zabránila zneužití identity instituce. Nadále bude zveřejňovat příspěvky na sociálních sítích Instagram, Facebook, BlueSky, LinkedIn nebo Youtube.

"Akademie věd České republiky důsledně zastává postoj, který se neslučuje s šířením dezinformací a nenávistných projevů na internetu. Proto jsme se rozhodli opustit platformu X, kde již nebudeme nadále aktivní," uvádí instituce v příspěvku.

Členka Akademické rady, astronomka Sona Ehlerová uvedla, že instituce pevně stojí za svobodou vědeckého bádání a konzistentně vystupuje proti dezinformacím, fake news a konspiračním teoriím. "Z tohoto důvodu není pro nás udržitelné nadále podporovat svou přítomností a aktivitou sociální síť, na které jsou tyto principy potlačovány," dodala.

Kritici v minulosti upozorňovali, že od převzetí sociální sítě Elonem Muskem v roce 2022 se uvolnila pravidla a navrátily dříve zablokované účty. To podle nich zvýšilo přítomnost dezinformací, konspiračních teorií či nenávistných projevů. Volnější pravidla podle nich také dávají větší prostor extrémním názorům a posilují politické i společenské rozdělení.

