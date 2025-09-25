Akademie věd opouští sociální síť X, nechce podporovat šíření dezinformací

Dodala, že svůj profil nezruší, aby zabránila zneužití identity instituce. Nadále bude zveřejňovat příspěvky na sociálních sítích Instagram, Facebook, BlueSky, LinkedIn nebo Youtube.
"Akademie věd České republiky důsledně zastává postoj, který se neslučuje s šířením dezinformací a nenávistných projevů na internetu. Proto jsme se rozhodli opustit platformu X, kde již nebudeme nadále aktivní," uvádí instituce v příspěvku.
🚫 Akademie věd České republiky důsledně zastává postoj, který se neslučuje s šířením dezinformací a nenávistných projevů na internetu. Proto jsme se rozhodli opustit platformu X (dříve Twitter), kde již nebudeme nadále aktivní.— Akademie věd ČR (@Akademie_ved_CR) September 25, 2025
🔒 Profil na síti X nebude zrušen, aby se… pic.twitter.com/r1ZqaVpqz0
Členka Akademické rady, astronomka Sona Ehlerová uvedla, že instituce pevně stojí za svobodou vědeckého bádání a konzistentně vystupuje proti dezinformacím, fake news a konspiračním teoriím. "Z tohoto důvodu není pro nás udržitelné nadále podporovat svou přítomností a aktivitou sociální síť, na které jsou tyto principy potlačovány," dodala.
Kritici v minulosti upozorňovali, že od převzetí sociální sítě Elonem Muskem v roce 2022 se uvolnila pravidla a navrátily dříve zablokované účty. To podle nich zvýšilo přítomnost dezinformací, konspiračních teorií či nenávistných projevů. Volnější pravidla podle nich také dávají větší prostor extrémním názorům a posilují politické i společenské rozdělení.
Akademie věd České republiky, založená v roce 1992 jako nástupkyně Československé akademie věd, je jedna z největších veřejných výzkumných institucí v zemi. Sdružuje více než 50 ústavů zaměřených na matematicko-fyzikální a chemické vědy, biologické a lékařské obory i humanitní a společenské disciplíny. Jejím hlavním zdrojem financí jsou veřejné prostředky, významnou část ale tvoří i granty a projekty včetně evropských. V jejím čele stojí předseda volený Akademickým sněmem, od letošního března funkci zastává fyzik Radomír Pánek.