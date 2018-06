Bulharsko chce okamžitě uzavřít vnější hranice EU. Navrhne to na minisummitu o migraci

"Budu naléhat na okamžité uzavření vnějších hranic celé Evropské unie," prohlásil předseda bulharské vlády Bojko Borisov.

Sofia - Předseda bulharské vlády Bojko Borisov chce na nedělním minisummitu Evropské unie v Bruselu navrhnout okamžité uzavření vnějších hranic EU a zřízení center mimo unii pro válečné uprchlíky.

Premiér to podle agentury Reuters řekl v pátek v bulharském parlamentu v reakci na opoziční interpelaci týkající se postoje kabinetu k migraci.

Borisov uvedl, že při zastavení přívalu migrantů by se unie měla snažit zvládnout tisíce migrantů, kteří se již nachází v Evropě, postarat se o lidi utíkající před válečnými konflikty a zbytek poslat domů.

"Budu naléhat na okamžité uzavření vnějších hranic celé Evropské unie," zdůraznil podle Reuters předseda bulharské vlády. Navrhovaná centra by se podle něj mohla vybudovat v Libyi a v Turecku, aby bylo možné zabývat se migranty ještě předtím, než se dostanou do Evropy.

Bulharsko, které je nyní předsednickou zemí unie, doufá, že zastavením příchodu migrantů do unie by se mohly zmírnit obavy středoevropských zemí, jež odmítají kvóty na přerozdělení migrantů, kteří se do unie dostali od roku 2015.

Nedělního minisummitu k migraci se mají zúčastnit mimo jiné zástupci Německa, Nizozemska, Rakouska, Španělska, Francie, Řecka, Bulharska a Malty a Itálie. Schůzka má sjednotit pozice před summitem EU, který se koná koncem příštího týdne.

Český premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek oznámil, že země visegrádské čtyřky (V4) se schůze nezúčastní. Odůvodnil to tím, že by premiéři V4 s předpokládanými závěry schůzky nesouhlasili.

