Poslední kapka? Pakt s Íránem se může obrátit proti Putinovi, trpělivost dochází

Íránci po dvou letech vyjednávání poslali Vladimiru Putinovi balistické střely, které použije proti Ukrajině. Ruský prezident toho ale může nakonec podle serveru Forbes litovat.

Do Ruska přes Kaspické moře dorazila první zásilka dvou set íránských střel Fath-360. | Video: Reuters

Ve středu 4. září dorazila do Ruska přes Kaspické moře první zásilka dvou set střel Fath-360. Podle amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena představují dramatickou eskalaci ruské agrese na Ukrajině. "Tento čin představuje přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost," uvedly Francie, Německo a Británie.

Forbes tvrdí, že existuje velká šance, že se dohoda o Fath-360 Rusku vymstí. Mohla by to být poslední kapka pro západní spojence, kteří dosud Ukrajincům bránili střílet nejlepší americkou a evropskou munici na cíle uvnitř Ruska.

Fath-360 je satelitem naváděná taktická balistická střela krátkého doletu. S doletem až 120 km může nést bojovou hlavici o hmotnosti 150 kg. Ukrajinský publicista Alexandr Kovalenko předpovídá, že Rusko střely použije proto, aby terorizovalo příhraničí, zejména Sumskou a Charkovskou oblast. Kritický dopad na ukrajinský týl nebo bojové oblasti mít nebudou.

Fath-360 tak sice není žádná zázračná zbraň, ale fakt, že se Rusové domluvili s Íránci, se může podle Forbesu otočit proti nim. "Tento vývoj a rostoucí spolupráce mezi Ruskem a Íránem ohrožuje evropskou bezpečnost a ukazuje, jak destabilizující vliv Íránu sahá daleko za hranice Blízkého východu," řekl Blinken, podle kterého Washington Írán před těmito dodávkami varoval.

Rusko-íránské spojenectví by mohlo být tím, co nakonec přesvědčí Washington a Londýn, aby Ukrajině povolili používat americké střely ATACMS a britské Storm Shadow na cíle v hloubi Ruska.

"Stejně jako se mění, co dělá Rusko, mění se situace na bojišti a přizpůsobujeme se i my," řekl Blinken, který slíbil, že bude vnímavý k argumentům Ukrajinců. "Budeme pozorně naslouchat," dodal americký ministr zahraničí.



V pátek se sešel prezident Joe Biden s britským premiérem Keirem Starmerem. Biden a jeho tým ale dali najevo, že chtějí vyčkat. Nejprve chtějí vidět takzvaný plán vítězství ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



V Bidenově týmu panuje hlavní rozpor ohledně použití západních zbraní na ruském území mezi Blinkenem a bezpečnostním poradcem Jakem Sullivanem. "Problémem je Sullivan, nikoliv Blinken," cituje The Sunday Times zdroj z britského ministerstva obrany.

Vysoce postavený zdroj z britské Konzervativní strany listu řekl, že americký poradce byl od začátku ruské invaze na Ukrajinu z února 2022 skeptický ohledně schopnosti Kyjeva válku vyhrát.

