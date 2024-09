"Pro mnohé to bude šokem." Válku na Ukrajině ukončí špinavá dohoda, tvrdí ekonom

Známý německý ekonom Wolfgang Münchau si těžko dovede představit, že by Ukrajina mohla znovu získat Ruskem okupovaná území. "Stejně jako si nedovedu představit, jak by Rusko mohlo obsadit další ukrajinská území nad rámec několika vesnic," prohlásil v polovině srpna v britském magazínu New Statesman.

Podle aktuálních vyjádření Rusů to na mír nevypadá. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí zvolila extrémně silný slovník. | Video: Reuters

Münchau ani nevěří, že Ukrajincům nějak zásadně pomůže současný vpád do ruské Kurské oblasti. "Tuto válku nevyhraje kaskadérský kousek. Co se pravděpodobně nezlepší, je pomalu, ale vytrvale postupující únava z podpory Ukrajiny v zemích, jako jsou USA a Německo," tvrdí ekonom, který pracoval jako hlavní evropský komentátor deníku Financial Times.

Válka na Ukrajině skončí, až si obě strany uvědomí, že náklady na pokračování bojů převyšují jejich přínos, a v tomto bodě se ještě podle něj nenacházíme. "Skutečné řešení bude mít podobu jako nedávná výměna zajatců mezi Ruskem a Západem, při níž byl osvobozen novinář listu Wall Street Journal Evan Gershkovich. Byla to práce tiché diplomacie," spekuluje Münchau, podle kterého tato dohoda přišla znenadání.

Diplomacie, která má válku ukončit, bude podle německého ekonoma trvat déle, ale i tak bude probíhat v tichosti. "Bude šokem pro mnohé západní příznivce Ukrajiny, z nichž někteří možná stále věří, že Ukrajina může dosáhnout úplného vítězství, včetně osvobození Krymu - možná i změny režimu v samotném Rusku," tvrdí Münchau.

Podle něj bylo vždy problémem Ukrajiny to, že její západní spojenci nemají společně dohodnutý válečný cíl. "V posledních měsících to přebil kolektivní pocit, že podpora dlouhé války slábne. Jeden z důvodů, který za tím stojí, je ekonomický," je si jistý Münchau.

Z fiskálního hlediska konkurují podpoře Ukrajiny domácí výdaje jejích spojenců. Vojenské rozpočty jsou všude napjaté. Cena plynu na energetických trzích začala opět stoupat kvůli rozhodující roli, kterou hraje Kurská oblast při dodávkách ruského plynu do Evropy. Obě strany nyní vzájemně útočí na energetickou infrastrukturu.

Ani ekonomická válka Ukrajině ani Západu nepomáhá, sankce Rusko nedonutily ukončit svou agresi. "Chrání ho poloha a širší diplomatické vztahy: euroasijský kontinent je velký a jeho četné obchodní cesty je obtížné kontrolovat. Čína, Indie a Rusko od začátku války prohloubily své strategické spojenectví. Rusko pokračuje v nákupu zbraní ze Severní Koreje a Íránu," vypočítává Münchau.

Ruské zdroje ale nejsou podle německého ekonoma nekonečné. Rusko teď těží z efektu válečné ekonomiky, ten se časem vyčerpá. "Vyzývat Putina na souboj, čí ekonomika déle vydrží, by nebylo dobré. Z toho ale nelze vyvozovat závěr, že Putin bude chtít bojovat věčně. Pokud do příštího roku nedojde k zásadnímu posunu ve válce, nemělo by opravdu pro něj smysl pokračovat. Totéž platí i pro Ukrajinu," je přesvědčen ekonom, který založil agenturu Eurointelligence, která se věnuje ekonomickým analýzám eurozóny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj trvá na tom, že nepřijme nic jiného než úplné stažení Ruska. To zase chce čtyři ukrajinské oblasti, které jednostranně anektovalo v září 2022. "Mezinárodní právo plně podporuje postoj Ukrajiny, ale tato válka se nebude řešit u soudu. Z vojenského hlediska se deklarované cíle obou stran jeví jako nereálné. Podle mého základního scénáře najdou shodu někde uprostřed, možná příští rok. Bude to špinavá dohoda plná kompromisů, která bude světu představena jako hotová věc - podobně jako stínová a nečekaná výměna vězňů," uzavírá pro New Statesman Münchau.

"Usměj se." Putin na prvním a jediném společném setkání popíchl Zelenského kvůli focení (prosinec 2019)