Bude to ještě dlouhé. Ukrajina otevřeně přiznává, že konec války je v nedohlednu

Místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková tento týden uznala, že cesta k vítězství Ukrajiny ve válce s Ruskem bude ještě "dlouhá a obtížná". Ukrajince tak na sociálních sítích vyzývá k solidaritě a upřímnosti. "Připravujeme se na maraton, ne na sprint," uvedla na svém kanálu na Telegramu.

Vereščuková ve svém příspěvku popřela veškeré domněnky o tom, že by ruská invaze mohla v blízké budoucnosti skončit. "'Za dva tři týdny', 'do konce roku', 'na jaře příštího roku' - to všechno není pravda. … Občané a úřady, zkrátka všichni by se měli připravit na dlouhou a těžkou válku. Jen tak zvítězíme," apelovala v úterý.

Dále všechny obyvatele vyzvala, aby se ze všech sil vzájemně podporovali, a poznamenala, že každý může pro úspěch své vlasti něco udělat. Ukrajinci podle ní nemají plýtvat svým časem a prostředky na věci, které nefungují, a mají bojovat proti korupci. "Na pozdější dobu nemyslíme. Děláme, co je v našich silách. Tady a teď. V klidu. Den za dnem. A vzájemně se podporujeme. To je také důležité. Proto jsme přežili minulý rok. Proto nakonec zvítězíme," uzavřela svůj příspěvek.

Jen pár dní předtím zveřejnila ukrajinská vojenská rozvědka GUR odposlechnutý hovor ruského vojáka z frontové linie, který v něm rovněž hovořil o tom, že konec konfliktu leží v nedohlednu. "Říkají nám, že tahle šílená situace tu zůstane až do roku '26. Rusko si bude vracet území," uvedl v hovoru se svou matkou voják, který se podle GUR pravděpodobně nacházel na Ruskem okupovaném území na východě Ukrajiny.

Dále prohlásil, že Moskva na ukrajinskou frontu posílá vojáky, kteří nejsou schopni služby. Sám dle jeho slov pozoroval, jak velitelé přijímali do jednotek muže s vážnými zdravotními potížemi. "Máme tady muže, který měl operaci srdce. … A hádej co? Říkají mu, že je schopen vojenské služby, že je zdravý. Pak je tu další chlapec, který je téměř slepý. Nevidí ani dál než na vlastní ruce. Ale hádej, co mu říkají? Taky že je zdravý," uvedl voják v telefonátu, který nelze nezávisle ověřit.

Než se opotřebovací válka usadí

Riziko zdlouhavého konfliktu na Ukrajině zmiňují i mnozí zahraniční komentátoři. Podle Ilana Bermana, amerického experta na východní Evropu a Rusko, dává Kreml v poslední době svými kroky jasně najevo, že počítá s vleklou opotřebovací válkou. Ve svém nedávném komentáři pro americký server Newsweek považuje za jeden z indikátorů například to, že Moskva začala budovat v samotném Rusku a kontrolovaných částech Ukrajiny síť věznic.

Ty mají sloužit k umístění tisíců Ukrajinců, vojáků i civilistů, které ruské síly dosud zajaly či v následujících měsících ještě hodlají zajmout. Rozsah kremelského úsilí dokazuje i odhalení agentury Associated Press zveřejněné minulý měsíc. Novináři na základě získaných dokumentů ruské vlády podrobně popisují její plány - a to do roku 2026 vytvořit na Ukrajině 25 nových vězeňských kolonií a šest záchytných středisek.

Pozornost rovněž v poslední době vyvolal nový ruský zákon, podle nějž budou v zemi k povinné vojenské službě od počátku příštího roku rukovat muži od 18 do 30 let. Až doposud tamní legislativa stanovovala horní věkovou hranici na 27 let. V důsledku těchto změn se celkový počet mužů způsobilých k odvodu zvýší v Rusku do roku 2025 až o 700 tisíc, upozornil na konci července ruský exilový server Meduza.

Západ by tak měl podle Bermana urychleně přehodnotit jak efektivitu sankcí uvalených na Rusko, tak i intenzitu vojenské podpory Ukrajině. "Pokud Západ nebude připraven ještě více zesílit tlak na Moskvu, Ukrajina bude muset ještě přežít, než se další západní sankce stihnou zakousnout," uvedl pro Newsweek. "Mnohem lepší strategií, jak pro Kyjev, tak pro nás, by bylo, kdyby USA a jejich mezinárodní partneři pomohli Ukrajině zvítězit rychle a rozhodně. Dříve, než se ruská opotřebovávací válka skutečně usadí," dodal.

