Britský premiér Starmer odmítl výzvy k rezignaci kvůli skandálu s Mandelsonem

Britský premiér Keir Starmer v pondělí večer na schůzce s labouristickými poslanci odmítl výzvy k rezignaci, kterým čelil v souvislosti s vazbami bývalého velvyslance v USA Petera Mandelsona na amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Starmer se dočkal potlesku a podpory velké části zákonodárců, píší britská média.
Premiéra k rezignaci během dne vyzval například lídr skotských labouristů Anas Sarwar. Starmera naproti tomu veřejně podpořilo několik ministrů, mimo jiné vicepremiér David Lammy či ministryně zahraničí Yvette Cooperová. Za důležitou označují média podporu dvou politiků považovaných za Starmerovy možné nástupce v roli lídra labouristů, ministra zdravotnictví Wese Steeringa a poslankyně a někdejší vicepremiérky Angely Raynerové.
"Všechny boje, které jsem podstoupil, jsem vyhrál," řekl podle stanice BBC Starmer poslancům, na jejichž dotazy odpovídal více než hodinu. Některé otázky byly podle zdrojů BBC velmi nepříjemné a premiér se omluvil za svůj přístup k Mandelsonovi, jehož vybral jako velvyslance v USA již s vědomím jeho vazeb na Epsteina. Premiér odmítl, že by kvůli této kauze měl odstoupit, a prohlásil, že dál povede Británii ke změnám slibovaným jeho vládou.
Starmer jmenoval Mandelsona do Washingtonu v roce 2024, přestože jeho vazby na Epsteina byly již tehdy známé. Z postu jej premiér odvolal loni v září. Situace se pro šéfa vlády zhoršila na konci ledna, kdy ministerstvo spravedlnosti Spojených států zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Ty odhalily, jak blízký vztah Mandelson s Epsteinem ve skutečnosti měl.
"Stalo se příliš mnoho chyb," uvedl Sarwar, podle něhož labouristé potřebují nového premiéra, který nebude zatížen problémy odvádějícími pozornost od práce.
Vicepremiér Lammy na síti X napsal, že šéf vlády má jeho podporu a vláda by se "neměla nechat rozptylovat ve své misi změnit Británii a v tom premiéra plně podporujeme". Ministryně zahraničí Cooperová uvedla, že Starmer povede britskou delegaci na Mnichovské bezpečnostní konferenci, která začíná v pátek.
Kvůli skandálu už rezignovala řada spolupracovníků premiéra. Podle agentury AFP dnes například odstoupil z pozice šéfa komunikace premiéra Tim Allan. "Rozhodl jsem se odstoupit, abych umožnil vytvoření nového týmu na Downing Street," uvedl Allan v krátkém prohlášení. "Přeji premiérovi a jeho týmu mnoho úspěchů," dodal Allan, který funkci šéfa komunikace zastával pět měsíců.
Již v neděli odešel šéf Starmerova kabinetu Morgan McSweeney. Krok zdůvodnil tím, že právě on doporučil Mandelsona na post britského velvyslance v USA. "Po pečlivém zvážení jsem se rozhodl odejít z vlády. Rozhodnutí jmenovat Petera Mandelsona bylo špatné. Poškodil jsem naši stranu, naši zemi a důvěru v politiku jako takovou," vysvětlil McSweeney.
ŽIVĚUSA přenechají dvě významné velitelské pozice v NATO evropským zemím
Spojené státy přenechají dva z významných velitelských postů v rámci Severoatlantické aliance evropským představitelům. Jedná se o velitelství italské Neapoli a v Norfolku v americkém státě Virginia. V pondělí o tom píše agentura AFP s odvoláním na diplomatické zdroje. Krok odpovídá požadavku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby evropské země převzaly větší odpovědnost za svou bezpečnost.
Ze Sparty nemám dobrý pocit, říká Šenkeřík. Ze slávistů tryskal testosteron
"Sparta dvakrát vyhrála venku 3:0. Takové výsledky jsou přesvědčivé, ukazují, že Letenští jsou na jaře v pohodě. Jako slávista z ní nemám dobrý pocit, nebezpečně zezadu útočí. Bude to ještě zajímavé," říká bývalý útočník a dvojnásobný český mistr Zdeněk Šenkeřík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.
ŽIVĚEuroposlankyně Bartůšek opustila frakci Patriotů pro Evropu, bude nezařazená
Nikola Bartůšek opustila frakci Patriotů pro Evropu (PfE), nově bude působit jako nezařazená europoslankyně. Ve frakci zasedala spolu s europoslanci ANO a dalším zástupcem hnutí Přísaha Antonínem Staňkem. Na úvod pondělní plenární schůze Evropského parlamentu ve Štrasburku to oznámila jeho předsedkyně Roberta Metsolaová, potvrdila to také Bartůšek.
Ester ukázala brutální věc, tvrdí Adamczyková. Vypíchla, co teď považuje za důležité
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková podpořila Ester Ledeckou, jejíž šokující vyřazení ve čtvrtfinále paralelního obřího slalomu na zimních olympijských hrách sledovala v neděli v areálu v Livignu naživo.
Majitel zkrachovalého e-shopu Mamut tvrdí, že o dodávkách zařízení Apple nevěděl
Společnost Mammoth, která provozovala zkrachovalý e-shop Mamut, podle vyjádření svého vlastníka Plus4U nevěděla o dodávkách tisíců kusů elektroniky Apple, které měly obchodem projít a za které dodavatelé nedostali zaplaceno.