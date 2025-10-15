Trump lichotil Meloniové, urazil Starmera a dal si "páku" s Macronem

Do letoviska Šarm aš-Šajch přiletěl šéf Bílého domu v pondělí odpoledne z Izraele poté, co na základě jím zprostředkovaného příměří vycházejícího z 20bodového amerického mírového plánu byli z Gazy propuštěni izraelští rukojmí výměnou za palestinské vězně zadržované v Izraeli. Kromě Trumpa do letoviska dorazili také lídři z celého světa. Mezi nimi například maďarský premiér Viktor Orbán, italská premiérka Georgia Meloniová, britský premiér Keir Starmer nebo francouzský prezident Emmanuel Macron.
Tématem summitu bylo řešení míru na Blízkém východě a s ním související obnova Pásma Gazy po uzavření příměří mezi Izraelem a Hamásem. Obě strany minulý týden souhlasily s mírovým plánem, který pomohla vyjednat americká administrativa. Donald Trump na summitu v Egyptě prohlásil, že tento plán představuje "klíčový základ" k zajištění trvalého míru. V tuto chvíli se už podle něj jedná o dalších fázích plánu, který počítá s postupným stažením izraelských sil z Pásma a odzbrojením teroristického hnutí Hamás.
Jak má ovšem šéf Bílého domu ve zvyku, od předepsaných projevů rychle přešel ke vtipkování a komentářům, které nejednoho světového lídra uvedly do rozpaků, jak ukázala videa na sociálních sítích.
"Krásná mladá žena"
Trump například neskrýval své sympatie k italské premiérce Meloniové. Na začátku summitu ji vřele přivítal, když ji dlouze potřásal rukou. Fotografové zachytili, jak se oba lídři na sebe "zamilovaně dívají". Na jiném záběru je ale vidět, jak Meloniová protáčí při zdravici s Trumpem oči.
Ten ji později při projevu označil za "krásnou mladou ženu". Dodal, že by mu v současné Americe takový komentář mohl zničit kariéru, ale že to "bere na sebe". Meloniová se na jeho poznámku jen usmála a přikývla.
"Milujeme Viktora"
"Kde je Viktor? Viktor, Viktor. Milujeme Viktora!" chválil Trump maďarského premiéra Orbána. "Mnoho lidí se mnou nebude souhlasit, ale jsem jediný, na jehož názoru záleží, když na to přijde," dodal americký politik.
Oba státníci jsou si přitom názorově a politicky dlouhodobě blízko. Trump v minulosti Orbána označil za "chytrého a silného lídra". Orbán zase na oplátku halasně slavil druhé Trumpovo vítězství v prezidentských volbách.
Ikonické ruční klání s Macronem
Ani tentokrát nechyběl ikonický stisk ruky s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Oba státníci se na kamerách přetahovali skoro půl minuty. V jednu chvíli to vypadalo, že Macron už chce odejít, ale Trump odmítal uvolnit stisk ruky. "Trump VŽDY ovládá podání ruky," zní ze sociálních sítí.
Není to poprvé, co Trump uvedl Macrona do nekomfortní situace. Prezident Francie musel v září čekat na ulici v New Yorku po zasedání valného shromáždění OSN na to, až přejede Trumpova prezidentská kolona. Macron obratně celé situace využil a Trumpovi přímo do jeho prezidentské limuzíny zavolal.
Ponížený Starmer
Také britský premiér Keir Starmer neunikl pozornosti šéfa Bílého domu. "Kde je Spojené Království?" dotazoval se Trump. Britský předseda zvedl ruku, jako by se hlásil ve škole. Trump ho poté vyzval k řečnickému pultu a zeptal se, zda je vše v pořádku. Poté, co mu Starmer potvrdil, že ano, se Trump otočil a pokračoval ve svém projevu.
Starmer zůstal u pultu chvíli zmateně stát, načež se rozpačitě vrátil na své místo mezi ostatní shromážděné vůdce. Server Politico označil celou situaci jako trapnou pro britského premiéra.