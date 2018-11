Amerika jde volit. Kromě Trumpa rozhodne i o marihuaně, nevěstincích či trestancích

V úterý se v USA konají klíčové volby do Kongresu. Američané budou hlasovat také v přidružených referendech.

Washington (od našeho zvláštního zpravodaje) - Před úterními volbami do Kongresu je Amerika rozdělena na dva tábory. Zastánci Donalda Trumpa věří, že republikáni ubrání svou většinu v Kongresu, aby prezident mohl dál prosazovat svoji agendu.

A na druhé straně jsou demokraté, kteří chtějí republikánské zákonodárce poslat od kormidla. A tím Trumpa zastavit, blokovat mu v Kongresu návrhy zákonů.

Vedle této dramatické, ostře sledované celonárodní americké bitvy se však bude v úterý rozhodovat také o řadě jiných věcí. Řada amerických států, okresů a radnic už tradičně využije "velké" kongresové volby k tomu, aby nechala občany rozhodovat v místních referendech.

Například v Utahu budou lidé rozhodovat o marihuaně, v Nevadě o nevěstincích, v San Francisku se koná referendum o bezdomovcích, na Floridě o trestancích. Voliči v Massachusetts zase rozhodnou o transsexuálech.

"Většina lidí to úplně přehlédne, je to speciální věc, ale já jsem si dal právě kvůli tomu pozor, abych měl na volby čas," říká bílý urostlý policista Shaune, který ve Fredericksburgu uprostřed Virginie už před pár dny využil možnosti předčasného hlasování. Kromě voleb do Kongresu (kde dal hlas republikánům) jej letos zajímala otázka ohledně možné daňové změny.

A jde opravdu o dosti detailní dotaz: "Mělo by se zrušit stávající nařízení, podle kterého nemusí pozůstalí po padlém vojákovi platit daň z nemovitosti, jestliže ale zůstanou bydlet na adrese, kde byl přihlášen zesnulý voják?"

"Nikdo nechce přivolávat nic špatného, ale brácha to tak chce," vysvětluje čtyřicetiletý Shaune, že jeho mladší bratr slouží u námořní pěchoty a dráždí ho pomyšlení na to, že by jeho manželka a rodina měly být jakkoli omezovány, kdyby se jemu něco stalo. A tak bratr Shauna požádal, ať na volebním lístku z této otázky zaškrtne "ano", aby možné odpuštění daně platilo bez jakýchkoli podmínek.

Legalizace marihuany

Není překvapivé, že tomuto úzce vymezenému referendu ve Virginii se celoamerická média nevěnují. Naopak si ale hodně všímají například toho, že v dalších čtyřech státech USA budou voliči rozhodovat o legalizaci marihuany.

V Michiganu a Severní Dakotě by to mělo být pro "rekreační" účely, v Utahu a Missouri na lékařský předpis. Počet amerických států, kde je z jednoho či druhého důvodu dovoleno požívání této lehké drogy, by se mohl po úterý zvýšit už na 34 z 50.

V San Francisku proti sobě jedno z letošních referend nepostavilo - na rozdíl od voleb do Kongresu - republikány a demokraty. Ale rozhádala se kvůli tomu tamní byznysová komunita. Voliči tam budou hlasovat, zda mají korporace platit novou daň, ze které by byly hrazeny programy pomoci bezdomovcům.

Firmy v San Francisku byly dlouho zajedno, že to není dobrý nápad. Jenže před dvěma týdny se tato fronta rozklížila, když miliardář Marc Benioff, šéf softwarové firmy Salesforce, změnil názor. "Problém bezdomovectví je naší společnou zodpovědností," napsal na Twitter a oznámil, že uvolňuje dva miliony dolarů do osvětové kampaně za schválení nové daně.

Což ale na druhé straně nadzdvihlo Jacka Dorseyho, zakladatele Twitteru. "Potřebujeme dlouhodobá řešení, ne jednorázové akce, abychom se jen na chvíli cítili dobře," upozornil.

Desatero ve školách

A zatímco v San Francisku se mezi sebou hádají představitelé technologických společností, na americkém jihu - v Alabamě - jde jako už tradičně o náboženství. Tamní voliči se vysloví, zda by mělo být možné, aby se náboženské texty, například desatero, vyskytovaly na veřejných státních prostranstvích, například na státních školách.

Zatím to možné není, ale tato otázka byla opakovaně zdrojem soudních sporů. Nyní voliči v Alabamě rozhodnou, zda kvůli tomu nedoplní ústavu státu Alabama o zvláštní dodatek. A ještě o jednom tématu, rovněž typicky jižanském, se bude v Alabamě v úterý hlasovat. Lidé se vyjádří, zda má Alabama uznávat federální zákon, který ženám přiznává právo na umělé přerušení těhotenství.

Pokud by se v Alabamě nebo v Západní Virginii, kde se koná obdobné referendum, voliči vyslovili proti, s největší pravděpodobností by to znamenalo, že otázka legálnosti interrupcí by se v příštích letech znovu dostala před Nejvyšší soud. V něm mají nyní, po jmenování dvou Trumpem vybraných soudců, většinu konzervativci.

Břidlice a trestanci

V Coloradu se bude řešit spor mezi rozmachem těžby ropy a plynu z břidlic na straně jedné a ochranou soukromí a zdraví občanů na straně druhé. Podle dosavadních zákonů smějí těžaři vrtat ve vzdálenosti nejblíže 500 stop (150 metrů) od obytných domů. V navrženém referendu by se toto ochranné území mělo rozšířit na 2500 stop (760 metrů).

Podle amerických médií může mít toto referendum celoamerický dopad. Předpokládá se, že pokud by se Colorado vyslovilo pro zvětšení ochranných zón, pokusili by se obdobná opatření prosadit lidé i v dalších státech USA a to by mohlo vést k zabrzdění dosavadního rozvoje těžby z břidlic.

Na Floridě zase budou s velkým zájmem k úterku hledět lidé odsouzení za nějaký trestný čin. Podle tamního zákona nesmějí volit, a to ani po skončení výkonu trestu. Jejich bezúhonní spoluobčané, kteří volit smějí, to teď mohou změnit. A v referendu jim hlasovací právo vrátit.

Na severu v liberálním Massachusetts to budou zase transsexuálové, kteří budou sledovat, jak dopadne návrh, jenž by zrušil stávající možnost, aby transsexuálové navštěvovali veřejná zařízení - toalety a jiné genderově rozlišené místnosti - podle toho, kým se cítí být. Nikoli podle pohlaví v jejich rodném listě.

A jestliže jsme u veřejných zařízení, nemůžeme vynechat Nevadu, jediný stát USA, kde v několika okresech provozují zákonem povolené nevěstince. Tamní červené, do noci svítící neony s obrysy ženských tvarů patří už přes sto let k osobitému koloritu Nevady stejně jako kasina v Las Vegas.

Teď se ale může blížit změna. Ve dvou okresech, kde je dohromady devět nevěstinců, budou lidé hlasovat o jejich možném zákazu. A noviny v Nevadě předpovídají, že pokud padnou tyto okresy, bude jen otázkou času, kdy je bude následovat celý stát Nevada.

