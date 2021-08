Guvernér Cuomo sexuálně obtěžoval státní pracovnice, Biden ho vyzval k rezignaci

Guvernér amerického státu New York Andrew Cuomo se dopustil sexuálního obtěžování několika žen včetně stávajících a bývalých státních pracovnic. Závěr vyšetřování ohlásila státní ministryně spravedlnosti a generální prokurátorka Letitia Jamesová. Cuomo si podle jejích slov počínal v rozporu se státními i federálními zákony, informují americká média. Prezident Joe Biden ho pak vyzval k rezignaci.

Generální prokuratura vyšetřování spustila asi před pěti měsíci v reakci na obvinění, která se objevovala v médiích. Případ dostali na starost dva nezávislí právníci, kteří podle agentury AP mluvili se 179 lidmi. V konečné zprávě, čítající přes 160 stránek, pak uvedli, že Cuomo společně se svými poradci vytvořil "nepřátelské pracovní prostředí", v němž panovaly "strach a zastrašování".

"Rozhovory a důkazní materiály odhalily hluboce znepokojivý, ale jasný obrázek: guvernér Cuomo sexuálně obtěžoval současné a bývalé státní zaměstnankyně a porušoval přitom státní i federální zákony," řekla Jamesová. "Nezávislé vyšetřování zjistilo, že guvernér Cuomo obtěžoval více žen, z nichž mnohé byly mladé, když se dopouštěl osahávání, polibků, objímání a nevhodných poznámek," popsala zjištění.

Zpráva o vyšetřování popisuje, že Cuomovo nevhodné chování se netýkalo jen pracovnic jeho kanceláře, ale i dalších zaměstnankyň státu New York včetně jedné policistky, dále také "členek veřejnosti". Minimálně v jednom případě se pak Cuomo a jeho nejbližší spolupracovníci údajně snažili dané ženě pomstít, když se svou stížností šla na veřejnost.

Obvinění proti Cuomovi se začala v médiích objevovat v únoru a počet údajných obětí postupně narostl na sedm. Mnoho kolegů z Demokratické strany pak guvernéra vyzývalo, aby odstoupil. Po demisi volali mimo jiné demokratičtí členové Kongresu včetně senátního lídra Chucka Schumera. Americký prezident Joe Biden už tehdy uvedl, že pokud vyšetřování vedené generální prokuraturou obvinění potvrdí, Cuomo by měl rezignovat. "Myslím, že by kromě toho asi byl i stíhán," dodal prezident.

Nyní lze očekávat nový tlak na odchod Cuoma z čela New Yorku, kde působí od začátku roku 2011. Podle deníku The New York Times by mohla zjištění z nové zprávy v regionálním parlamentu spustit snahu guvernéra odvolat. Sám Cuomo v zimě jakékoli pochybení odmítal a kritiky vyzýval, aby počkali na závěry vyšetřování. Podle agentury Reuters jeho kancelář vývoj kauzy bezprostředně nekomentovala.

Vyšetřovatelé tvrdí, že Cuoma z různých forem nevhodného chování obvinilo celkem 11 žen. "Shledali jsme všech 11 žen důvěryhodnými," uvedla právnička Anne Clarková, která případ vedla společně s bývalým federálním prokurátorem Joonem Kimem. Výsledná zpráva naopak označila za nedůvěryhodné Cuomovo vysvětlování jednotlivých událostí. "Plošné odmítání a neschopnost vybavit si specifické incidenty" v podání guvernéra prý neobstojí ve srovnání s detailními a vzájemně se podporujícími vzpomínkami stěžovatelek.