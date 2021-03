Porno z pomsty. Zmapovali jsme podsvětí internetu, kde se sdílí nahé snímky obětí

Na sociální síti Reddit lze celkem snadno narazit na fotografie nahých žen a dívek, pod nimiž je i jejich jméno či alespoň přezdívka a v horším případě i místo, kde bydlí. Uživatelé, zpravidla expartneři dotyčných dívek, si zde snímky sdílejí, zájemci si je mohou i "objednat". Oběti o tom většinou ani nevědí, a když už se to dozvědí, jsou bezmocné. Redakce Aktuálně.cz mluvila s několika z nich.

"Zadala jsem do vyhledávače své jméno a nalezla nahé fotky. Snažila jsem se to nahlásit, blokovat a podobně, nic nepomohlo," svěřuje své pocity zoufalství Klára, která na choulostivé snímky narazila před pár dny v jedné ze skupin na sociální síti Reddit. Na tomto fóru s téměř třiceti tisíci členy (většinou jde o anonymní účty) se intimní fotografie Češek a Slovenek masově šíří.

Zpravidla se jedná o amatérské snímky, které ženy poslaly pouze svému partnerovi, jemuž důvěřovaly. Jenže ten je podrazil. Takových případů je nespočet. Redakce vyzpovídala několik obětí. Kvůli ochraně totožnosti vystupují v tomto textu pod změněnými jmény.

Většinou je totiž identita dívek zcela odhalena, krom údajů z ostatních sociálních sítí (jako je například Instagram) často uživatelé k intimním fotografiím uvádí i jejich celé jméno a město, z něhož pochází. Naprostá většina obětí o tom ani neví, k šíření souhlas pochopitelně nedaly a v mnoha případech ani nemohly kvůli zákonu. "Na dvou z těch fotografií jsem byla nezletilá," vysvětluje Klára.

Sociální síť Reddit Reddit je sociální síť fungující především jako diskusní fórum. Kromě komentářů lze ale přidávat téměř jakékoliv příspěvky - ať už to jsou fotografie, či odkazy na videa. Základní rozdělení umožňují tzv. podreddity (subreddits) - skupiny, které sdružují uživatele se stejným zájmem o jedno téma. K podredditům lze přihlásit odběr, čímž se jejich obsah uživateli automaticky zobrazuje na hlavní zdi. Jednotlivé příspěvky v podredditech potom mohou uživatelé komentovat či o nich hlasovat. Hlasy obsah vytahují buď nahoru, nebo jej stahují dolů pod ostatní příspěvky. Kvůli tomuto algoritmu jsou více "na očích" příspěvky, které jsou ostatními uživateli vyhodnoceny jako zajímavé. Tato sociální síť sídlící v Kalifornii funguje již od roku 2005 a každý den má 52 milionů aktivních uživatelů.

Skupina funguje triviálně, v podstatě jako obyčejné inzertní fórum ve stylu nabízím/poptávám. Uživatelé zadávají poptávku po intimních fotkách konkrétních žen, což vypadá následovně: screen profilu oběti z jakékoliv jiné sociální sítě, kde má účet, je doplněn dotazem, zda někdo z uživatelů nemá její nahé fotografie. A pokud někdo takový je, pod žádostí je zveřejní nebo je rozešle uživatelům do soukromých zpráv.

Taková aktivita se označuje jako "pornografie z pomsty" a na Reddit je nahrávána denně. A nemusí jít jen o odplatu. Motivací uživatelů může být i obyčejná mužská ješitnost či chvástání před ostatními. Někdy možná i dobrý přivýdělek, což se však dokazuje špatně. "Že něco takového existuje a že tohle někdo dělá, jsem doposud vůbec netušila," říká Klára.

Sexting a pornografie z pomsty Jako pornografie z pomsty (revenge porn) se označuje kybernetický útok, při kterém dochází k šíření pornografie bez souhlasu či vědomí osoby, která je na ní zobrazená. Jedná se především o amatérské domácí fotografie či videa, která si mezi sebou posílají například partneři ve vztahu, ve kterém je důvěra a dohoda, že takové snímky zůstanou pouze mezi nimi. S pornografií z pomsty souvisí také pojem sexting, který se vžil právě pro výměnu a rozesílání vlastních fotografií, zpráv či videí se sexuálním obsahem. "Sexting je rizikový zejména proto, že oběť potenciálním útočníkům poskytuje citlivý materiál, který může být zneužit k různým formám kybernetických útoků," uvádí výzkum projektu E-bezpečí.

Další dívka Jana se setkala se situací, kdy její intimní snímky uživatelé teprve sháněli. "Když jsem se dozvěděla, že je pod mojí fotkou z Instagramu učiněna poptávka po mých nahých fotkách, byla jsem z toho velmi znepokojena. Věřila jsem, že by tam moji bývalí partneři nic takového neposlali, ale když jsem čím dál více narážela na příspěvky, kde muži sdílejí fotky svých bývalých holek, či se dokonce chlubí současnými přítelkyněmi, začala jsem se bát," svěřila se redakci Jana.

Měla štěstí, poptávka po jejích nahých snímcích zůstala bez odpovědi. Spousta ostatních žen takové štěstí nemá. Pro členy skupiny je přitom totožnost dívek klíčová. Není dokonce nic výjimečného, že u "nahých" fotografií bez údajů po identitě dotyčné dále pátrají.

"Netušila jsem, proč můj profil na sociálních sítích najednou začalo sledovat tolik lidí, vlastně jen chlapců či chlapů. Čísla narůstala. Byly to desítky, po chvíli stovky mužů," pokračuje v popisování své zkušenosti Klára. Její totožnost byla prozrazena a dychtiví muži se o ni zajímali dál. A neskončilo to jen u pasivního sledování.

Nedlouho poté Kláru kontaktoval zcela cizí muž. Poslal jí oplzlou zprávu včetně její nahé fotografie. "Byla jsem zoufalá. Jak se mohla ta fotka dostat k někomu úplně cizímu? Poslala jsem ji jen svému bývalému příteli," přiznává. Až po několika hodinách hledání na internetu jí pomohl kamarád, který ji nasměroval právě na síť Reddit.

"Když jsem v té skupině viděla, co všechno tam je, že u každé druhé fotky jsou jména a nicky na Instagramu, říkala jsem si, jak je možné, že tohle někomu prochází," popisuje Klára zděšení. Snažila se snímky blokovat, nahlásit problém správci sítě. Nic nepomohlo. Změnila si alespoň jméno na Instagramu. "Došlo mi, že víc s tím dělat nemohu. Chtěla jsem jít i na policii, ale bohužel si myslím, že tam řešení nenajdu," dodává.

Za jeden den ji oslovilo pět stovek dychtivých mužů

Podle výpovědi další oběti Johany jde predátorům o to, dívky co nejvíce psychicky rozebrat. "Když se ve skupině moje jméno objevilo, přidala jsem se tam pod svým pseudonymem ze sociálních sítí, abych je mohla konfrontovat. Pak to začalo. Nadávali mi, chtěli mi psychicky ublížit a docílit toho, abych se zhroutila a smazala všechny sociální sítě," vypráví.

Aneta je další dívka, která se stala obětí pornografie z pomsty. Skončila v péči psychologa. Když se ve fóru objevily její nahé fotky, oslovily ji stovky mužů. Ti prahli po dalších snímcích či sexu s ní. "Za jeden den to bylo jen přes Facebook asi 250 lidí. Na Instagramu dalších 300. A žádostí o sledování jsem dostala tak 550. Nejhorší ale bylo, že fotky viděli i kamarádi a známí. Jelikož tam bylo uvedeno i mé jméno, bylo to o to horší," popisuje Aneta.

"Musela jsem navštívit psychologa, aby mi pomohl. Následky toho všeho byly na mém duševním stavu tak fatální, že jsem nebyla schopna vůbec komunikovat se členy mé rodiny a už vůbec ne s lidmi, které neznám. Jen dojít do obchodu nakoupit bylo tak zničující. Lidi na vás koukají a vy máte pocit, že všechno vědí," svěřila se s pocity bezmoci dívka.

Dívku opili, natočili při sexu a ukázali na internetu

Jak už bylo naznačeno v úvodu, oběťmi pornografie z pomsty se nestávají jen dospělé ženy, ale také děti a mladiství. I jejich fotografie a videa se ve zmiňované skupině na Redditu šířily. Redakce Aktuálně.cz byla v několika případech svědkem toho, jak o takový materiál členové žádali a někdy fotografie či videa nezletilých dívek sdíleli veřejně pro všechny.

"Pošlete mi to, je mi jedno, že je to proti zákonům," žádá například jeden uživatel druhého, který tvrdí, že má fotky nezletilé dívky. "Pokud se bojíte dát to veřejně, pošlete mi to do zpráv," stojí pod jiným podobným příspěvkem. A další zájemci se záhy přidávají. Zda k takové výměně opravdu dojde, ví od té chvíle už jen oni.

"V klubu ke mně v průběhu večera přišla parta kluků a začala mi kupovat drinky, byla jsem hloupá, že jsem si je brala. Nikdy v životě by mě ale nenapadlo, co mají v plánu: že mě opijí, natočí si, jak se mnou mají sex, a rozešlou to lidem z mého okolí, jako pomstu," začíná vyprávění svého příběhu šestnáctiletá Martina. Video vzniklo před dvěma lety, kdy jí bylo teprve 14 let.

Zákonná hranice pro pohlavní styk je v Česku nastavena na 15 let věku. Sex s mladšími je trestným činem. "Slyšela jsem, že si moje video lidé kupují a že ho někdo ukazuje po mém rodném městě. Vím, kdo to natočil. Snažila jsem se to nějak řešit, ale on začal vytahovat, že jsem v tom klubu neměla co dělat, všelijak se bránil a já dostala strach," svěřuje se školačka. Zastrašování, vyhrožování nebo podsouvání pocitů viny je podle psychologů v těchto případech poměrně běžné.

Dva roky staré video, které zákon vnímá jako dětskou pornografii, se během druhé vlny epidemie dostalo také do zmiňované skupiny na síti Reddit. A pro Martinu začalo peklo. "Každý den mi chodí okolo třiceti zpráv od mužů, ve kterých mi nadávají, že jsem šlapka, koště a podobné věci. Je toho na mě moc. Mám strach, že si kvůli tomu nenajdu práci, kterou bych chtěla dělat. Bojím se, že mi to zkazilo celý život," líčí dívka.

Alena je další oběť, kterou redakce vypátrala. I ona narazila na stejném fóru na své nahé fotky z doby, kdy nebyla plnoletá. "Byly tam zveřejněny společně s mým jménem a Instagramem. Spousta lidí mi to neustále posílá a po těch odporných komentářích, které se tam o mně píší, se mi chce brečet," popisuje.

"Cizí lidé ve skupině neustále zmiňovali mé jméno a psali nenávistné komentáře, že jsem děvka, že spím s každým a že doufají, že mi žádný vztah dlouho nevydrží," pokračuje Alena. Stejně jako Martina a Klára se stala obětí pornografie z pomsty před osmnáctými narozeninami. Na rozdíl od Martiny fotografie pořídila sama. "Stydím se, že jsem své fotky někomu poslala, hrozně mě to mrzí. Hlavně po večerech jsem v slzách, že jsem byla tak blbá. Bojím se, že to začnou posílat i mému příteli a ten mě opustí," popisuje své pocity Alena.

Podle psycholožky a ředitelky Dětského krizového centra Zory Duškové jsou rizika, která s sebou zneužití na internetu přináší, velmi závažná. "Zaznamenali jsme i případy, kdy pocity bezmoci dívku dohnaly k sebepoškozování a sebevražedným úvahám. Děti ještě nemají rozvinuté nástroje na to, jak si s takovým problémem poradit nějakými zralejšími strategiemi," popisuje Dušková.

Důvodů, proč dospívající dívky i chlapci posílají své intimní snímky jiným lidem, je více, podle výzkumu projektu E-bezpečí však většinou chtějí upoutat pozornost, flirtovat či získat partnera. K případům, kdy je to z donucení, dochází také, ale podstatně méně často.

Nahlašování na podporu devět měsíců nefungovalo

Když redakce začala fungování zmiňované skupiny na síti Reddit monitorovat, oslovila oběti i správce sítě, byla náhle zrušena. I tak za devět měsíců fungování mohla ovlivnila životy desítkám až stovkám dívek. Navíc se záhy objevila nová fóra, která v činnosti pokračovala a kam se část uživatelů přesunula.

Stáhnout či alespoň nahlásit diskreditační materiál se přitom nepovedlo žádné z oslovených dívek. Redakce Aktuálně.cz se o to samé pokusila s odkazem na přítomnou dětskou pornografii. Žádná odpověď nepřišla. Zhruba po týdnu pak zmiňovaná skupina zmizela.

Redakci kontaktoval i jeden z uživatelů, který se už nějakou dobu pravidelně snaží o nahlašování příspěvků odporujících pravidlům Redditu i zákonům. Ani on však s nahlášením nijak nepochodil. Sociální síť jeho reporty nevyhodnotila jako příspěvky odporující pravidlům. "I když nemůžu udělat mnoho, snažím se ty holky alespoň kontaktovat. Zaslouží si vědět, že jsou někde vystavené na internetu a lidi žadoní o jejich fotky," sdělil Aktuálně.cz.

Redakce se během března pokusila dvakrát spojit s tiskovým i právním oddělením Redditu s otázkami na konkrétní skupinu, míru nahlašování či kontrolu reportovaných příspěvků. Do vydání textu odpověď nepřišla. Reddit má přitom v oficiálních materiálech návod, který se nedobrovolné pornografie týká. Kromě toho, že ji zapovídá, v něm radí, jak závadný obsah nahlásit a na koho se případně obrátit. Dívkám, které redakce vyzpovídala, nebyl v době, kdy to potřebovaly, nic platný.

Navíc se ukazuje, že smazání skupiny je sice krok dobrým směrem, avšak predátory bez systematicky fungující podpory v jejich činnosti jen zpomalí. Několik hodin poté, co Reddit skupinu odstranil, začaly vznikat skupiny nové, se stejným motivem a stejným obsahem, a během krátké chvíle si k nim přihlásily odběr tisíce členů. Část uživatelů se také přesunula na sociální síť Discord, kde je obsah přístupný jen pro ověřené členy.

"Ahoj, založil jsem novou skupinu, aby se historie neopakovala. Musíme vždy budovat i zálohy, aby se takové situace už neděly. Prohráli jsme bitvu, ale válku ne," napsal jeden z uživatelů do nově založeného fóra. Dětská pornografie se zde objevila hned druhý den po jeho spuštění.

Kriminalizace obětí zneužití

Na pornografii z pomsty (pokud se jedná o osoby starší 18 let) lze právně nahlížet z různých úhlů, protože každý z případů se posuzuje samostatně. Většinou se ale podle policie nejedná ani o skutek v trestněprávní rovině. "Může se jednat o přestupek nebo o nějaký občanskoprávní spor, a proto to často není ani v gesci policie a ta se o tom tak ani nemusí dozvědět," říká policejní odborník na kybernetickou kriminalitu Jakub Vinčálek.

Podle právničky Lucie Hrdé však může být pornografie z pomsty trestným činem i v nejlehčích případech. I když na záběrech není nic "pohoršlivého", jde podle ní o trestný čin poškozování cizích práv.

V případě snímků s dětskou pornografií je to pochopitelně jiné. V Česku mohou mít dospívající sex od 15 let, ale do 18 se u toho nesmí fotit ani natáčet. "Pokud se tak stane, dopouští se sami výroby dětské pornografie, a pokud si to mezi sebou přepošlou, dochází k naplnění skutkové podstaty trestného činu - šíření dětské pornografie. Problém by tedy mohla mít i osoba, která je na fotografiích zobrazena, pokud se na tom podílela a souhlasila s tím," varuje Vinčálek.

Právnička Lucie Hrdá na to pohlíží jinak. "S tímto názorem nemohu souhlasit - a ani se, naštěstí, s takovou kriminalizací obětí tohoto trestného činu nesetkávám v praxi. Bylo by zcela hloupé trestat ty, které má zákonné ustanovení chránit," míní.

Organizace Konsent, která se zabývá osvětou v oblasti sexu a sexuálního násilí, doplňuje zkušenosti z praxe. "Setkali jsme se s příběhem dívky, která se obrátila na linku bezpečí s tím, že bývalý přítel šířil její nahé fotky pořízené v době, kdy jí ještě nebylo osmnáct. Na lince bezpečí ji upozornili, že pokud se chce obrátit na policii, vystavuje se riziku, že policie bude prošetřovat i ji. Dívka se rozhodla situaci dál neřešit," popisuje koordinátorka Konsentu Nela Faltusová.

Ostatně fakt, že jsou oběti obavami z postihu mnohdy tlačeny nic nehlásit, dokazují i výpovědi dívek. "Určitě jsem to chtěla řešit s policií, ale nebyla jsem plnoletá a byla to má vina, že jsem fotky poslala," svěřila se například Alena.

Nicméně oběti, které se věc rozhodnou s policií řešit, mohou dle Lucie Hrdé podat trestní oznámení na neznámého pachatele a označit toho, kdo mohl manipulovat s jejich snímky. "Radím stáhnout všechny fotky a videa včetně 'cesty' k nim, podrobně popsat, jak a kdy vznikly, kde byly uloženy, pro koho určeny, co se s nimi mělo a nemělo dít," popisuje Hrdá. Policie pak mimo jiné může žádat provozovatele webu o odstranění závadových videí a fotografií.

Je důležité dbát na prevenci i péči poté

"V první řadě je velmi důležité si s dětmi o bezpečném chování na internetu povídat opakovaně a často. Když už se to stalo, žádné velké tresty či křik nejsou řešením. Naopak máme zkušenost, že děti a dospívající potřebují velikánskou podporu," říká psycholožka Zora Dušková.

Nicméně osvěta je důležitá i pro plnoleté ženy. "Klademe důraz na to, že oběť si za zveřejnění fotografií sama nikdy nemůže. Je obzvlášť důležité mít vždy jasno v tom, že něco špatně udělal ten, kdo fotku nebo video zneužil. Ten za to nese zodpovědnost," říká Nela Faltusová z Konsentu.

Tato organizace letos spustila workshopy pro školy, kde se zabývá prevencí kybernásilí a zaměřuje se kromě jiného také na potenciální predátory. "Nevědomky se může každý něčeho na někom dopustit nebo si nebýt vědom rozsahu důsledků. Zároveň v rámci prevence upozorňujeme na efekt bystanderů. Pokud váš spolužák nebo spolužačka šíří podobný materiál, je potřeba se vůči tomu vymezit a poškozených se zastat," radí Faltusová.

Podle ní většinou stačí stručný nesouhlas. A pokud se dotyčný necítí na to, aby se agresorovi veřejně postavil, stačí vyjádřit oběti podporu. "Má to pro ně velký význam," dodává.