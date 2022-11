USA čeká referendum o Bidenovi. Jak se hlasuje a co je ve hře při volbách do Kongresu

Americký Kongres se skládá ze dvou komor: Senátu a Sněmovny reprezentantů. Aby mohl demokratický prezident Biden prosazovat své klíčové návrhy zákonů, potřebuje v obou institucích většinu. Tu má před volbami jen velmi těsnou.

Sněmovna reprezentantů Má 435 členů.

Jednotlivé státy zastupuje různý počet zákonodárců podle jejich velikosti, například Aljaška má jedno křeslo, zatímco Kalifornie 53.

Všichni členové jsou voleni každé dva roky.

V současnosti náleží 220 mandátů demokratům a 212 opozičním republikánům (tři křesla jsou neobsazená)

Ve volbách se bude bojovat o všech 435 křesel.

Pokud by opoziční republikáni získali většinu ve Sněmovně reprezentantů nebo v Senátu, mohli by blokovat důležité návrhy zákonů administrativy prezidenta Joea Bidena. Listopadové volby (takzvané midterm elections) se konají každé dva roky a tradičně jsou referendem o prezidentově vládnutí. Podle odhadů by ve Sněmovně reprezentantů mohli zvítězit republikáni, Bidenovi demokraté ale mají nakročeno k udržení většiny v Senátu.

Senát Má 100 členů.

Každý z 50 amerických států zastupují dva senátoři.

50 křesel drží republikáni, 48 mají demokraté a dva mandáty nezávislí, kteří hlasují spíše s demokraty.

Rozhodující hlas má z titulu své funkce demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová.

V letošních volbách se bude bojovat o 35 křesel.

Hlasovat budou lidé v 34 státech, v sedmi státech současní senátoři svá křesla neobhajují, a do Senátu tak bude zvolen někdo úplně nový.

Státy, které letos volí do Senátu a současné rozložení sil

Kdo může ve volbách hlasovat?

Hlasovat mohou všichni Američané starší 18 let, s několika výjimkami, jako jsou odsouzení zločinci. Jednotlivá volební pravidla se napříč americkými státy liší. Ve většině z nich mohou lidé hlasovat i předčasně, například poštou, někde i osobně.

V několika státech, včetně Ohia, mohou lidé svůj hlas odevzdat předčasně.

Koho budou lidé volit?

Od března do září tohoto roku v jednotlivých amerických státech probíhaly primárky, v nichž se rozhodovalo o stranických kandidátech do Sněmovny reprezentantů i Senátu. Konkrétní jména už nyní lidé ovlivnit nemohou. Voliči si 8. listopadu vyberou, který volební lístek vhodí do urny.

Republikánský senátor a bývalý kandidát na prezidenta Marco Rubio obhajuje své křeslo na Floridě. V New Yorku opět kandiduje současný šéf demokratů v Senátu Chuck Schummer. V San Franciscu svůj post obhajuje předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová.

Kdy budou známy výsledky?

Volby se uskuteční v úterý 8. listopadu a první výsledky by měly být známy už během noci, tedy ve středu ráno našeho času. Může ale trvat několik dní, možná týdnů, než budou sečteny všechny hlasy. Protože jsou preference demokratů a republikánů ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu poměrně vyrovnané, budeme znát novou většinu v Kongresu nejspíše až během několika dnů.

Politici se do posledního okamžiku snaží zmobilizovat své voliče.

